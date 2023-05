"El regalo de Brenda"

¡Yuju!

Brody, enséñales lo que puede hacer el Splash Diver.

Yuju, el Splash Diver es lo más.

Agarraos, modo aerodeslizador.

Vamos allá.

-Sí. -Selfie en acción.

-Agárrate, Finn, vienen baches.

Un selfie en la playa.

¡Vaya, mi móvil!

-¡Brody!

Ya va.

Te pillé.

Bien hecho, Brody.

Aquí tienes.

Modo inmersión.

¡Yuju!

-Brody, la alarma de entrenamiento.

Sí, es hora de que volvamos.

Como dice el código del cadete, un buen cadete Top wing

siempre llega a tiempo al entrenamiento.

Sí que escuchas a los cadetes, hermanita.

Sí, claro.

Puedo recitarte el código del cadete entero.

Me sé todas tus insignias y las aventuras que has vivido.

Cuéntale a Finn la de la insignia de la selva.

Esa sí que es buena.

-¿Una aventura en la selva?

Sí, porfa, cuéntamela.

Otro día, Finn.

Rod y yo tenemos que volver al cuartel.

¿Listo, Rod? Afirmativo, Brody.

Modo planeador.

Adiós. Adiós, Rod.

Tengo que irme.

Nos vemos pronto.

Adiós, Brody.

Adiós.

Espera, he olvidado darle los regalos que hice.

-¿Son para Rod y Brody?

-No, para todos los cadetes.

Pero ahora es demasiado tarde.

-Espera, Brenda.

Si volamos deprisa, igual les alcanzamos

en el último pináculo. Vamos.

-Finn, espera.

Qué bien. ¡Yuju!

¡Brody! ¡Rod! ¡Esperadnos!

-Creo que no podemos alcanzarlos.

-Brody no se rendiría.

Además, ya estamos de camino al cuartel general de Top wing.

Podríamos llevarles nosotros los regalos. Vamos.

-Espera.

El cuartel está demasiado lejos.

¡Finn!

-Selfie.

-Finn, para ya.

La selva puede ser complicada.

-Descuida, Brenda, puedo con ello.

Al estilo frailecillo.

-¡Finn! ¿Estás bien?

-Sí. Un poco... Atrapado.

-Oh, no.

Ya sé lo que es.

Una flor come cadetes.

¿Cómo dijo Brody que podías salir de una?

Ah, sí.

Si una flor intenta comerte por error, hazle cosquillas.

Les encanta reír.

Cosquillitas, cosquillitas...

-Ahora sé cómo enfrentarme a las flores al estilo frailecillo.

-Deberíamos llamar a Brody antes de que nos perdamos.

Oh, no, se me ha olvidado el móvil.

-Suerte que tengo el mío.

Toca selfie.

Brenda y Finn en la selva frente a las flores come cadetes.

-Me refería, para llamar a Top wing.

-Gran idea.

-Cadetes, la misión de entrenamiento de hoy es...

-(HABLA ENTRECORTADO)

-Esperad, hay una llamada.

La conexión es bastante mala.

¿Finn?

-(HABLA ENTRECORTADO)

-Apenas.

-Estamos en medio de la selva.

-(HABLA ENTRECORTADO)

-Hay poca cobertura.

-Tal vez si me subo a este árbol nos oyen mejor.

¿Qué están haciendo Finn y Brenda en la selva?

-(HABLA ENTRECORTADO)

A lo mejor si alejo un poco el móvil...

Oh oh.

-Sí.

-Hemos perdido la señal.

A lo mejor puedo localizarles.

¿Qué están haciendo en medio de la selva?

Hay que ir a buscarles.

Vale, cadetes.

Traigamos a esos frailecillos sanos y salvos.

Recibido, Speedy.

Es hora de ganarnos las alas.

(Música)

# Cadetes de Top wing, # ¡Top wing!

# juntos hasta el fin.

# ¡Top wing! # Juntos hasta el fin. #

Démonos prisa.

Hay flores come cadetes.

Y lianas liosas. Y flores estornutatorias.

Tranquilo, Brody, les traeremos sanos y salvos.

Activemos el turbo, cadetes.

He perdido mi móvil

y creo que ha pasado la hora de comer.

¿Qué vamos a hacer, Brenda?

-Lo mismo que haría Brody.

Quedarnos donde sea más fácil que nos encuentren.

-Pero podrían tardar muchísimo.

Si ellos pueden salir de aquí, nosotros también.

Venga.

-Espera.

¡Finn!

Tú tienes los regalos.

¿Y si nos perdemos?

Ya sé.

¡Finn, espera!

-Cadetes, vuelvo recibir señal del móvil.

¿Por qué van río abajo?

Vamos a preguntárselo.

Seguid esa señal.

¡Finn, espera!

Me estoy quedando sin flores.

-No te alejes, Brenda.

El cuartel debe de estar por aquí.

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

Estoy atrapado.

(ESTORNUDA)

¿Qué ha pasado?

-Creo que han sido flores estornutatorias.

Y este debe ser el árbol atrapador.

-Vaya, Brenda, sabes mucho sobre la selva.

-Finn, ¿ya podemos volver al río?

Probablemente nos vayan a buscar allí.

-Muy bien.

Creo que se va por aquí.

¿O era por allí?

Podemos seguir las flores que tiré para dejar un rastro

como me enseñó Brody.

-¿Flores? ¿Dónde?

Aquí están.

Según el mapa, están aquí.

¿Alguien puede verles?

Negativo, Brody. Yo tampoco.

¿Y tú, Penny?

He encontrado algo.

Creo que no estábamos siguiendo a los niños, solo al móvil.

A lo mejor se les ha caído.

Eso significa que flotó hasta aquí.

Desde río arriba.

Seguro que allí estará Brenda.

Se quedará en la zona donde sea más fácil encontrarla,

tal y como le enseñé.

Lo conseguimos.

Estoy deseando darles a los cadetes los regalos que les hice.

-Ha pasado tanto tiempo que ya es casi la hora de la cena.

-Finn, me parece oír algo.

-¿Mi tripa?

-No, suena como un...

Como un motor.

Si están ahí abajo, no sé si los veremos

con tantos árboles.

-No pueden vernos.

-¿Qué hizo Brody cuando él y Rod estaban en la selva?

Sí, subieron a un árbol muy alto. Vamos.

Es una rama saltarina.

-Agárrate bien.

Brenda, Finn.

Ya les veo.

-¡Swift! ¡Estamos aquí!

Dame la mano.

Por poco.

Agarraos.

-No, mi mochila.

-Los regalos.

-Voy, ya los cojo yo.

Ya voy, Finn.

-Los tengo.

¡Yuju!

Eso sí que ha sido el estilo frailecillo.

Misión cumplida.

Llevamos dos frailecillos al cuartel general.

Un abrazo de agradecimiento para ti y otro para ti.

Nos alegra que esteis bien.

Pero Brenda, ¿qué hacíais Finn y tú en medio de la selva?

-Brenda olvidó darte los regalos que había hecho.

¿Regalos?

Me gustan los regalos.

Lo sé, Rod.

Los he hecho yo misma.

Son pulseras de la amistad.

¡Conchas!

¿Las has hecho tú?

Menudo detalle.

Un detalle muy bonito,

pero a la próxima, mándalas por correo.

-Si tú lo dices, lo hará.

Hace caso a todo lo que le dice Brody.

-Sí, como cuando rescatarse al tren tortuga

o cuando lo de los piratas

o cuando recuperaste todos los limones.

-¡Limones! Eso suena delicioso.

Quizá podríamos rescataros algo de comer.

Sí, por favor.