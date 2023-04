# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol # y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener,

# cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top wing.

# ¡Top wing! # Juntos hasta el fin.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin. #

"TOP WING."

"Problemas con los cabritillos."

Me encanta ganar insignias. A mí también.

Vamos a ganar más.

(TODOS) ¡Oh, no!

Lo siento, cadetes.

Speedy y yo tenemos que arreglar la pantalla de la consola.

-Y unos cuantos isleños nos han preguntado si les podíais ayudar.

(TODOS) ¡Genial!

-El castor ha llamado.

Un árbol se ha caído, cortando la carretera,

y necesita llevarlo al río.

Yo puedo encargarme.

-Salty necesita ayuda con las algas.

¿Algas? Mi Aqua Wing puede ayudarle, está chupado.

-Y Ronda necesita ayuda para coger flores acuáticas.

¿Flores acuáticas? El Splash Wing se encargará.

Ehmm... ¿Y yo qué puedo hacer?

(Ovejas)

-¡Esperadme!

-Creo que estamos a punto de descubrirlo.

-¡Esperadme!

-Hola, Tina. -Hola, Bea. Hola, cadetes

-Mirad qué rebaño tan bonito.

-Son mis primos. Esta es Tumba, le encanta dar volteretas.

Este es Teddy, le gusta patalear.

Lo siento.

Taia, bájate de ahí.

-Hola, Taia.

Tus primos son monísimos.

¡No, Tutz, no te lo comas!

-A Tutz le gustan los planos de la consola.

Quizás demasiado.

-Lo siento, lo mordisquea todo.

¿Dónde está Tippytop? Le gusta escalar muy, muy alto.

Creo que lo he encontrado.

Más bien parece que Tippytop te ha encontrado ti, Swift.

(RIEN)

Vamos, chicos, venid.

Mi padre y yo vamos a hacer hoy una ruta.

¿Me ayudáis a cuidar a mis primos?

Claro, Tina. No veo por qué no.

¡No, Taia, Tippytop!

¡Volved!

Tened cuidado.

-¿Sabes, Swift? Podrías ganar la insignia de cuidador.

¿En serio? ¿La conseguiría por jugar con unas cabritas tan monas?

Es la más fácil que conseguiré nunca.

-Gracias, Swift. Pueden dar algún problemilla.

O les gusta mucho escalar.

Y también patalear.

(RIENDO) Ya lo veo.

-(RIENDO) Parece que Swift tiene un don natural.

Pásalo muy bien con tu padre, Tina.

-Gracias, Top Wing. Volveré luego a recogerlos.

-Muy bien, cadetes, ya sabes qué hacer.

¡Hora de ganarse las alas!

(TODOS) ¡Vamos!

(Música)

# Cadetes de Top wing,

# ¡Top wing! # juntos hasta el fin.

# ¡Top wing! # Juntos hasta el fin. #

¡Esperad, volved, ahí no!

Vale, ya basta de patalear.

¿Necesitas ayuda, Swift? No.

Todo controlado.

¿Por qué no vais fuera y así tendrán más sitio para corretear?

Buena idea, Bea.

No os preocupéis, cuidaré bien de estos cabritillos.

Y conseguiré esa insignia yo solo.

(Música)

¿Y ahora qué traman?

A saber en qué líos se pueden meter esos pequeñines.

¡Tumba!

Eso está un poco empinado para dar volteretas.

Mejor aquí.

(GRITOS)

Oh, oh...

Aquí no se puede nadar, Taia.

Brody o Penny podrían pasar por aquí.

Me apuesto mi avión a que se quién es.

Teddy, más vale que vayas con tus hermanos.

Tres cabritillos. Solo quedan dos.

A ver, si yo fuera una cabra...

¡Tutz, estás aquí!

Vale, solo queda uno.

(RESOPLA) Seguiros el rastro cuesta más de lo que pensaba.

¡¿Tippytop, dónde estás?!

Creo que ya está.

¿Qué tal le estará yendo a Swift?

-Hola, Swift. ¿Qué tal con la insignia de cuidador?

Genial. Aquí estoy con Tumba, Taia, Tutz y Teddy.

Acabo de encontrar a Tippytop.

-¿Necesitas ayuda, Swift? Podemos pedírsela a los demás.

Gracias. Puedo solo.

En cuidar de unas cabras no es tan difícil para mí.

He de irme.

(Balidos)

¿Quién es?

¡Tippytop, estás ahí!

Cuidado, esos troncos podrían...

¡Oh, no!

¡Parad!

Oh...

¡Cuidado!

Ahora no es momento de escalar.

(BALAN)

Oh, oh.

Adelante, Top Wing. Es un código wing.

¡Necesito ayuda!

Estas cabritas están como una cabra.

Aguanta, Swift. Yo me encargo.

Cadetes, hay un problema con los cabritillos.

Swift os necesita.

Dejo a Ronda y voy para allá.

Yo también. Adiós, Salty.

Ya voy.

¡Vamos a ki-kiri hacerlo!

(BALANDO)

Rod, tengo a Taia.

Otras dos bajan rodando por la carretera.

Voy, Swift.

Brody, ayuda a Teddy.

Sí, en el blanco.

Rod, ¿has encontrado a las otras? Estoy viendo a dos.

Tutz, Tumba, subir al sidecar.

Tengo a Tumba y a Tutz.

Buen trabajo, Rod.

(Balidos)

¡Tippytop!

Penny, Tippytop se dirige hacia el mar.

¿Puedes alcanzarla? Estoy cerca de la cala.

Tippytop va hacia el remolino.

Voy a por ella.

¿Dónde se ha metido?

¡Ahí estás!

¡Oh, no!

Speedy, Bea, necesito ayuda. Tippytop ha escalado el mástil.

Y se va a caer al remolino.

No puedo acercarme más

o el remolino me acabará arrastrando también a mí.

Penny necesita ayuda.

-Cuidador Swift, más vale que te encargas.

Recibido. Voy para allá, Penny.

En cuanto "bumeranee" el Flash Wing.

(Música)

Listo para volar.

(BALA)

Quédate quieta, Tippytop. Swift llegará enseguida.

Swift, el mástil se está cayendo, y Tippytop está ahí subida.

Tranquila, Penny, yo me encargo.

¡Oh, no!

¡La tengo!

Hola, Tippytop. Agárrate mientras te llevamos con tu familia.

Los cadetes deberían llegar con tus primos en cualquier momento.

-Hola a todos. ¿Qué tal el día?

Ha sido... ¿Intrépido?

Oh, sí. Tus primos han visto muchas cosas de la isla.

Espero que no hayan dado muchos problemas.

Han dado alguno que otro. Pero no demasiados.

No para Top Wing.

Muy bien. Dad las gracias y vámonos.

¡Gracias!

(TODOS) ¡Adiós!

-Cadetes, Speedy y yo tenemos que entregar una insignia.

-Swift, por cuidar de los primos de Tina

te has ganado la Insignia de Cuidador Top Wing.

Y por ayudarle con las cabritas, Penny, Brody y Rod,

también os habéis ganado la insignia.

¡Yuju! ¡Bien!

¡Guaca-guay! ¡Sí!

¡Tumba!

Da demasiados problemas.

No demasiados para el equipo Top Wing.

(RIEN)

"La reunión familiar roquera de Ronda."

Oh, huele a rollitos de Ronda recién hechos.

Hoy me apetece un delicioso desayuno.

(RIENDO) Pero Rod, a ti siempre te apetece un delicioso desayuno.

Es que es la comida más importante del día.

(RIEN)

Hola, Ronda. ¿Me pones un rollito? Lo siento, la cabaña está cerrada.

¿Qué? ¿Cómo que cerrada? ¡No! ¿Pero por qué?

Por nada. Solo que...

¿Es un trueno?

No es un trueno.

Es mi familia.

Han venido a celebrar una fiesta familiar.

Hola, Rosie. Hola, Nico.

-Hola, tía Ronda.

-Cadetes, esta es mi prima Rosie y mi sobrino Nico.

Hola, Rosie. Hola, Nico.

-Esta reunión familiar va a ser muy divertida.

¿Qué hacéis en vuestras reuniones?

Comemos rollitos, jugamos a juegos, comemos más rollitos,

ponemos música, comemos más rollitos y bailamos.

¿Bailáis? Con eso os podemos ayudar.

Oscar, a la familia de Ronda le gusta bailar.

¿Tocamos algo? Claro, Brody.

Vamos allá.

# A saltar no vas a poder parar.

# Muévete con los rinos a la vez.

# A patear, tú golpea con los pies.

# Bien, bien, bien. # Todo el suelo vibrará. #

Oh, vaya.

Les va a entrar mucha hambre después tanto bailar,

y son muchos que alimentar. Te podemos ayudar.

Sí. Haremos que tu fiesta sea pingüi-perfecta.

¿Alguien quiere un rollito recién hecho?

(TODOS) Oh, sí.

¿Me das más rollitos? ¿Necesitamos más rollitos?

Sí. A la familia de Ronda les encanta.

He preparado unos juegos: pescar polos de alga,

lanzamiento de cubitos y deslizarse por el tobogán.

Es mi favorito. ¡Buen trabajo, Penny!

Brady y Oscar son un gran éxito.

Seguro que el baile les ha abierto el apetito.

¡Prestad atención! Mirad lo que han hecho Swift y Rod.

(TODOS) ¡Qué bien, vamos!

Vaya, sí que les gustan los rollitos.

Un montón.

Bailar da mucha hambre a los rinocerontes.

-Sí. Solo hay una cosa que nos gusta más que los rollitos.

¿El qué? Nos encanta bailar.

Oh, sí. ¡Venga, vamos!

¡Más rápido!

La familia de Ronda sí que sabe divertirse.

A lo mejor incluso demasiado. La Cabaña Limón está a tope.

Eso no suena bien. Claro que no. ¡Mirad!

El muelle se está rompiendo.

No está hecho para rinos bailarines.

¡Yuju! Mirad cómo bailan esos rinocerontes.

Gracias por ayudarme a que mi fiesta sea pingüi-perfecta,

cadetes.

Ronda, puede que al final no sea tan perfecta.

No estoy seguro de que la Cabaña Limón aguante con tu fiesta.

¡Mira!

Oh, no. Tienen que parar de bailar.

Aunque cuando mi familia empieza, es difícil conseguir que paren.

Pero habrá que intentarlo.

¡Eh, eh, eh!

-¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, tía Ronda!

-¡No, no, que pare todo el mundo!

-Oh, oh, tía Ronda ha dicho que patee todo el mundo.

(TODOS) ¡Patea, patea, patea!

-¡A saltar! ¡Una conga!

-No, he dicho que paréis, no que pateéis.

(TODOS) !Ey!

(TODOS) !Ey!

(TODOS) !Ey!

(TODOS) !Ey!

-Os dije que costaba pararlos.

Ya sabéis lo que dicen: "si no puedes con ellos, únete".

¿Qué?

¿Y si la fiesta se traslada a un sitio más... sólido, como la playa.

Sí, no se puede romper.

¿Pero cómo vamos a decirles que vayan a la playa

si no paran de bailar y hacer la conga?

No hace falta que paren de bailar.

Solo hay que hacer la conga hasta la playa.

Pero no harán una conga hasta la playa si la música está aquí.

(TODOS) Sí. Ya sé.

"Bumeranearé" mi Auto Wing y remolcar a Oscar y su piano,

así les guiare hasta la playa.

¡Buena idea, Rod! Yo iré cantando.

Sabía que podía contar con vosotros.

Sí. Vamos, a ki-kiri-hacerlo.

Bumerán.

(Música)

Vale, Rod. Vamos allá.

Pongámonos en marcha y llevemos la fiesta a la playa.

# A saltar no vas a poder parar.

# Muévete con los rinos a la vez.

# A patear, tú golpea con los pies.

# Bien, bien, bien.

# Todo el suelo vibrará. #

(Música)

Funciona. ¡Fiesta de rinos en la playa!

Siempre puedo contar con Top Wing.

Tía Ronda, ¿dónde vamos?

-Vamos a llevar esta fiesta a la playa.

-¡Bien! ¿Y está muy lejos?

Hay que cruzar el puente y seguir el camino.

¿Qué le pasa al puente?

Este puente sí que se mueve, y no es nada bueno.

-Oh, oh. ¿Qué es eso?

Este puente no es a prueba de rinos bailarines.

Parece que algo se ha roto. Voy a ver.

Oh, oh.

Cadetes, los rinos son demasiado para el puente. Se está rompiendo.

Rod y Oscar casi han cruzado.

Pero la familia de Ronda está en medio.

Hay que mantener el puente en pie hasta que crucen.

Ronda, tu familia tiene que cruzar el puente.

Intentaremos que no se derrumbe.

Cadetes, a "bumeranear" los vehículos.

(Música)

Es hora de ganarnos las alas.

¡Rosie, rinos, parad de bailar!

-He comido demasiado.

-Oh, no. ¿Qué ocurre?

-El puente no aguanta nuestros bailes.

Hay que bajar antes de que se derrumbe.

-Si nos da tiempo.

-Venga, con cuidado.

Lo sujetaré mientras cruzáis.

Gracias, Swift. Vamos.

(SUSURRA) Podéis hacerlo.

Penny, ¿qué tal por ahí abajo?

Ayudaré a sujetarlo.

Casi han cruzado.

(GRITA)

No puedo levantarme.

Aguanta, Nico.

No puedo soltar el puente, o se caerá, y Nico con él.

Y yo tampoco.

Vaya.

Yo me encargo.

No pasa nada, Nico. Puedes soltarte, yo te cogeré.

Pero está un poco lejos.

¿Y si subo a buscarte?

Saltaré para que puedas caer justo a mi lado.

Luego iremos hasta la playa en mi Splash Wing.

¿Listo? ¿En serio?

Vale.

¡Ahora! Cuidado por debajo.

(AMBOS) ¡Yuju!

(TODOS) ¡Bien, bien!

Gracias, Brody. Vamos a la playa.

Aún queda mucho por bailar.

Bien hecho, Brody. Nos vemos en la playa.

Ya están todos a salvo. Todo en orden. Vamos a la playa.

(TODOS) ¡Si!

Los rinos ya han cruzado. Bien. Buen trabajo, Swift.

Lo mismo digo. Venga, a la fiesta en la playa.

# A saltar no vas a poder parar.

# Muévete con los rinos a la vez.

# A patear, tú golpea con los pies.

# Bien, bien, bien.

# Todo el suelo vibrará. #

¡Co-co!

Ha sido una fiesta genial.

¿Cómo? Si solo acaba de empezar. ¿Ah, sí? Vale.

(Música)

(BOSTEZA)

¿Cuánto más seguirá bailando tu familia?

Tres o cuatro... ¿Tres o cuatro horas?

¿Horas? ¡No! Nuestras fiestas familiares duran días.

¿Días?

Bueno, si no puedes pararlos... ¡Únete a ellos!

Vamos, cadetes.

(Risas)