# No hay un sitio que nos guste más, # playa, sol y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener, # cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top Wing. # ¡Top Wing!

# Juntos hasta el fin. ¡Top Wing!

# Juntos hasta el fin. #

"Penny rescata al Oso Superviviente".

Ahí estaba yo, bajando por la cueva más profunda

y oscura en la que había estado

cuando me encontré de frente con los colmillos más largos

y afilados que había visto jamás.

-¿Qué pasó? -¿Qué hiciste?

¿Que qué hice? Saqué mi cámara, por supuesto,

y me hice este selfi con él.

Incluso le dejé mi sombrero de la suerte.

Oso Superviviente, ¿es que no te da miedo nada?

No hay nada que tema este oso más que el miedo mismo.

¿Eh?

(RÍE)

Todo el mundo quiere ponerse mi sombrero de la suerte.

Hora de grabar el programa.

(CARRASPEA)

Soy yo, Oso Superviviente,

enfrentándome a mis miedos de colmillo en colmillo,

yo "osolito".

Hoy sobreviviré a la caverna escalofriante

bajo el mar de la isla Gran Torbellino.

Eso está en la parte más profunda y oscura del arrecife.

Dicen que ahí abajo hay un monstruo marino.

Sí, que da muchos escalofríos.

¿Habéis ido a la caverna escalofriante?

No.

He pasado cerca con mi Splash Wing, pero nunca he entrado.

Perfecto.

Iré donde ningún oso ha llegado antes.

(RÍE) Esa es buena. Lo diré en mi programa.

Bien, ¿quién quiere llevarme hasta la caverna?

Yo te llevaré en un pispás en mi Splash Wing.

¡Genial! Iré a por mis cosas.

"Voy a llevar al Oso Superviviente a la caverna escalofriante.

Pero sí ha dicho que no sabe qué hay allí abajo...".

Tranquila, Penny, lo vigilaremos desde aquí y, si hay peligro,

Top Wing actuará.

Vale, Speedy. ¡Y ahora a la aventura!

-Espera, tu sombrero. -Sí, tíramelo.

¡Increíble!

Espero que el Oso Superviviente sepa en qué se está metiendo.

Agárrate fuerte el sombrero.

Estamos justo encima de la caverna.

Esto está tranquilo.

(GRITA) (RÍE)

¿Qué esperabas, un monstruo marino? Bueno...

Brody, ¿me guardas mi sombrero?

No quiero que se aplaste o se empape.

Claro, no hay problema. Ten cuidado.

Hay corrientes subterráneas,

desprendimientos y un monstruo marino.

Parece una aventura.

Mi cámara me grabará sobreviviendo a desprendimientos

y monstruos en la caverna escalofriante.

Al planear un reto de este tipo,

me aseguro de mantener el peligro y la preparación equilibrados.

"Ser un aventurarlo tiene altibajos, pero siempre tienes que lanzarte.

(RÍE)

Como yo.

Otro aterrizaje maravilloso.

Las caverna submarina son oscuras

porque son profundas y están bajo el agua.

Pero el Oso Superviviente está preparado.

Recordad, chicos,

en la oscuridad un lugar es exactamente igual

que cuando hay luz, solo que más oscuro.

¿Listos para ir donde ningún oso ha llegado?

Un superviviente preparado

sabe que el peligro acecha tras cada piedra.

¿Veis lo que digo?

(GRITA) ¿Tenían que ser colmillos?

Todo superviviente sabe que si estás atrapado en una cueva

con un monstruo con muchos ojos y colmillos, te tocará pedir ayuda.

(GRITA)

Eso no es bueno.

Se me ha enganchado el pie. Eso no es bueno.

Y, además, está el monstruo marino. Eso no es bueno.

¡Socorro!".

Oh, oh, eso sí que no es bueno.

El oso tiene problemas. Iré a rescatarlo.

Espera, Penny. Parecía un desprendimiento.

Tú y tu Aqua Wing podríais necesitar ayuda.

-Tiene razón, hay que rescatar al Oso Superviviente juntos.

¿Bajo el agua? ¿Cómo?

(AMBOS) Mira.

(Música)

"Abróchense los cinturones."

(Música)

¡A volar!

¿Es el centro de mando volador?

¡Vamos, equipo Top Wing!

¡Démonos prisa!

Creo que ahí abajo hay un monstruo marino.

¿Quién está listo para entrar ahí?

(TODOS) ¡Nosotros!

¿La caverna?

¿Con el monstruo marino subterráneo?

¡Oh! ¡Cómo mola!

¡Sí!

¿Cómo despejarás la entrada, Speedy?

Él no lo hará. Lo harás tú.

¿Eh?

¿Como las patas de mi Flash Wing? Ajá.

Y las controlarás igual. ¡Genial!

(GRITAN)

De acuerdo, lo tengo.

Vale, ahora a mover las rocas.

(Música)

¡Perfecto! Ahora el oso podrá salir.

¿Pero dónde está? Estará atrapado.

O se ha perdido. O luchando con el monstruo marino.

Iré a buscarlo con mi submarino. ¿Pero qué pasa con el monstruo?

El oso me necesita

y si él puede afrontar sus miedos, yo también.

Entonces iré contigo.

Pero Rod, no te gustan las cuevas, ni estar en el agua.

Ni los monstruos marinos.

Sí...

Pero aves del mismo plumaje deben volar juntas.

Eso es muy valiente por tu parte.

Somos el equipo Top Wing y Penny podría necesitar un copiloto.

Gracias, Rod, esto estará chupado entre los dos.

¡Vamos a "quiquirihacerlo"!

Ya vienen a rescatarme.

Mientras se espera, es importante relajarse.

Una alegre tonadilla siempre ayuda.

¡Oh!

La próxima vez tendré que traer una armónica submarina.

¿Eso existe?

(GRITA) ¡Es el monstruo!

El hueco ya es grande. Vamos a entrar.

No se puede pasar por aquí, Penny. Sí, con mi minisubmarino.

¿Pero y yo qué? Quédate aquí, de refuerzo.

Vale. Eso puedo hacerlo. Gracias, Rod.

Volveré en dos aletazos.

(Música)

¡Penny, sí! ¡Top Wing al rescate!

Cuánto me alegro de verte.

Mi bota se ha atascado en estas piedras.

(GIME)

Espera, tengo una idea.

Me gusta cómo piensas, pero no me gusta la pinta de ese...

¡monstruo marino!

¿Qué monstruo marino?

¡Oh, ese monstruo marino!

Penny, ¿estás bien? Perfectamente...

Espera, un sitio a oscuras

es exactamente igual que ese sitio con luz

solo lo que más oscuro, ¿verdad, oso?

Claro que sí, Penny. Eso es lo que digo siempre.

(AMBOS) ¡Vaya!

Sabía que erais vosotros.

¿Quién era quién? ¿Quién es, Penny?

Son unos peces colmillo, pero no dan miedo, son muy majos.

(RÍE) El grandullón es supermajo.

El Oso Superviviente lo vuelve a lograr.

Y allí estaba yo,

en la cueva submarina más profunda y oscura que he visto,

rodeado por ojos enormes

y los colmillos más afilados que he visto.

-¿Y qué pasó? -¿Qué era? ¿Y qué hiciste?

-¿Que qué hice? Llamé al equipo Top Wing, claro.

Esos cadetes saben enfrentarse a sus miedos.

Penny iluminó la cueva y nos hicimos una foto con ellos.

(TODOS) ¡Sí!

-¡Qué bien, Penny! -¡Viva Penny!

-Selfi de equipo.

Que todo el mundo diga: "¡Está chupado!".

(TODOS) ¡Está chupado!

"La aventura selvática de Penny".

(Música)

¿Qué insignia debería conseguir ahora?

Aún te quedan muchas habilidades que dominar.

A lo mejor debería probar...

¡Esa!

¿La insignia de exploración selvática?

¡Esa es muy difícil!

Sí, hay bichos. Y plantas que quieren comerte.

Y flores que te hacen estornudar.

¡Guay!

(TODOS) ¿Guay? Debe ser difícil.

Y así aumentaré mi colección de fotos de bichos

y de fotos de flores, y mi colección de estornudos.

¿Colección de estornudos?

(ESTORNUDA)

Disculpad.

(RÍEN)

Una foto genial, Penny. ¿Veis?

(RÍE)

(RÍEN)

La insignia de exploración selvática es una excelente para conseguir.

-Rod, Brody y Swift ya la tienen.

Tendrás que intentarlo sola. Eso suena a un reto.

Pues vamos allá. Está bien.

Swift te llevará a la selva

y debes volver a la colina del gran árbol antes del atardecer.

-Tendrás que orientarte tú sola usando este mapa.

Llámanos solo si es una emergencia.

¡Muy bien! Hora de ganarme las alas

y la insignia de exploración selvática.

(Música)

La colina del gran árbol está justo ahí.

¿Y tengo que llegar allí antes del atardecer?

Sí que está un poco lejos.

Cuidado, la selva es complicada,

sobre todo las flores apestosas que hacen estornudar.

Está bien. Allá voy...

Puedes hacerlo, Penny. Tú sigue el mapa.

Gracias, Swift. ¡Nos vemos en la colina!

Espero que esto no sea muy difícil.

Está bien, solo tengo que seguir el mapa

y tener cuidado con las flores que intenten comerme.

¡Oh, qué bicho más guay!

(RÍE)

La luz en el mapa muestra dónde está Penny.

-Va en la dirección correcta.

Oh, espera, parece que ahora se ha desviado.

¿Se ha desviado? ¡Oh, no!

Allá va. Ahora vuelve a ir bien. Espero que Penny esté bien.

La insignia de exploración selvática

es difícil.

¿Recordáis las flores que hacían estornudar?

Sí, y va directa hacia ellas.

¿Y si Penny estornuda tan fuerte

que se cae en las flores comecadetes?

Rod, tengo una idea.

¿Podrías ir a la colina del gran árbol

y esperarla allí por si acaso?

¡Sí, buena idea!

Adelante, Rod. Te avisaremos si necesita algo.

(Música)

(ESTORNUDA)

Disculpad.

(RÍE) Esas flores serán las que hacen estornudar.

Mejor que las rodee después de hacerme un selfi.

(ESTORNUDA)

Disculpad. Perfecto.

He corrido bastante.

Creo que casi estoy en... (GRITA)

(ESTORNUDA)

...las flores...

(ESTORNUDA) ...de los estornu... (ESTORNUDA)

Disculpad.

Penny sigue en la dirección correcta.

(RÍE)

¡Explorar la selva es diver!

¿Hola? ¿He oído a Penny?

(RÍE)

Oh, es la planta comecadetes.

¿Cómo voy a salir de esta?

¿Tienes cosquillas?

Cosquillitas.

¿Les hace cosquillas?

Es una gran idea.

Esto me suena.

Parecen las flores comecadetes.

¡Oy, se me había olvidado!

Ahora estoy atascado.

Hola, Rod. Aguanta. Cosquillitas.

(GRITA)

Justo en el pico.

Gracias, Sammy.

Es un truco de monos que he aprendido de Penny.

¿Has visto a Penny? Claro.

¿La estás buscando? En realidad no.

Me reuniré con ella cuando consiga

su insignia de exploración selvática.

¿Pero está bien? Sí.

Pasó por aquí hace un rato. Te lo enseñaré.

(Música)

¡Uh, la colina del gran árbol! Falta poco.

Iba hacia allí.

¿Cruzando el río?

No quiero mojarme las plumas de la cola.

Yo te enseñaré a cruzar el río al estilo mono.

¡Vaya, oh!

¡¿Cómo puedo girar con este tronco?! ¡Espera, Sammy!

¡Aguanta, Sammy! Llamaré al cuartel general.

Rod, ¿qué pasa?

"Me acerco a la colina del gran árbol.

Sammy se ha caído al río y va flotando hacia la cascada."

Necesitamos un cadete acuático, y deprisa.

Llamaré a Penny. "¿Pero qué pasa con su insignia?".

Sammy necesita ayuda. Puede conseguirla en otro momento.

"Penny, Sammy se ha caído al río."

¡Oh, no! ¿Dónde? "Hacia la cascada de la selva."

Descuida, Speedy, estoy cerca.

Puedo rescatarle al estilo pingüino.

¡Speedy, Sammy casi está en la cascada de la selva!

Tendré que nadar detrás de él.

Espera, Penny estará cerca.

Según el mapa, está justo ahí.

No la veo por ningún lado.

Oh, no...

¿Eh? Me he parado.

Y ahora floto hacia atrás. ¿Eh?

¿Pero qué está ocurriendo?

Hola, Sammy.

Lo que ocurre es Penny, un rescate al estilo pingüino.

Gracias, Penny. Por poco me caigo por la cascada.

Sí, gracias, Penny. Creía que tendría que mojarme.

Y a lo mejor también tirarme por la cascada.

No hay problema.

Pero parece que hoy no conseguiré mi insignia.

Está atardeciendo.

Sammy, ¿este río pasa cerca de la colina del gran árbol?

Muy cerca. Baja desde la colina.

Si vas río arriba hasta la gran flor azul,

habréis llegado.

Penny, tú nadas más rápido que cualquiera de la isla.

¿Podrías nadar río arriba?

Claro que sí. (RÍE) Buena idea, Rod.

¡Puedes "quiquirihacerlo"!

Adiós, Sammy.

Adiós, Sammy.

Gracias por rescatarme. ¡A por esa insignia!

Swift, casi ha atardecido. Iré a la colina del gran árbol.

Espero que llegue.

(Música)

Vale, Sammy dijo que buscáramos la gran flor azul.

Supongo que tiene que estar por algún lado.

¡Oy!

La encontré. (RÍE) Eso sí que es usar la cabeza.

Está bien, flor. Cosquillitas.

¡Oy!

Es un viejo truco que he aprendido de Sammy hace un rato

y que lo aprendió de ti.

(RÍEN)

Pero Penny, date prisa. ¡Puedes hacerlo!

"Speedy, he llegado a la colina y el sol está a punto de ponerse."

Lo conseguiré, lo conseguiré.

Estás muy cerca.

No te rindas.

Descuida, Rod, los pingüinos nunca se rinden.

¡A deslizarse!

(RÍE) Cuidado, Swift.

(GRITAN)

(RÍE) Perdona.

¡El atardecer! Lo has logrado, Penny.

Lo qui...

Lo "quiqui" ha hecho...

Lo "quiquiriqui"...

¿Lo ha logrado?

(AMBOS) ¡Sí!

Sabía que podría.

No lo habría hecho sin ti. No dejaste que me rindiera.

Te dije que esa insignia era muy difícil,

sobre todo cuando tienes un rescate a la mitad.

(RÍEN)

Vamos, cadetes. Volvamos a casa.

(Música)

Cadete Penny,

has intentado conseguir una insignia Top Wing muy complicada.

-Y has rescatado a un amigo por el camino.

-Penny, tu insignia de exploración selvática.

¡Vaya, gracias!

Buen trabajo, Penny. Te la has ganado.

Con mucha ayuda de Rod, que no dejó que me rindiera.

Y tengo fotos para añadirlas a mi colección de bichos

y a mi colección de flores.

(ESTORNUDAN)

Y a tu colección de estornudos.

(RÍEN)