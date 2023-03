# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol # y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener, # cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top Wing.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin. #

"EL OSO SUPERVIVIENTE Y EL SECRETO DEL CAÑÓN KER-SPLASH"

(Música)

(VITOREAN)

Venga, cadetes, poneos los sombreros.

Ha llegado el Oso Superviviente.

Hola, Cañón Ker-Splash.

Hola, "amig-osos".

Bienvenidos a otra emocionante aventura

con el Oso Superviviente que ha vuelto a Gran Torbellino.

¿Cuál es la aventura, Oso Superviviente?

Voy a ir donde ningún oso ha ido antes

para descubrir la antigua leyenda de los Dodos.

(TODOS) ¡Hala!

Eso da mucho miedo.

Con Della como guía exploraremos los túneles secretos de los dodos

que nadie ve desde hace mucho tiempo.

¿Vas a ir a una aventura con el Oso Superviviente?

Anda, qué bien. Gracias, Brody.

Sí, lo sé todo sobre las leyendas de los dodos.

-Los antiguos dodos que construyeron el Cañón Ker-Splash

dejaron un secreto

y os aseguro que voy a descubrirlo yo solo.

Con Della, claro.

¡A la aventura!

Suerte, Della, ¡te veremos en la tele!

¡Suerte, Superviviente!

Vayamos a verles en el cuartel general.

¡Yuju!

¡Hacia lo salvaje!

Es mucho más fácil sobrevivir en una cueva oscura con una guía.

Tú sabes dónde vamos, ¿verdad, Della?

(RÍE) Sí. Los dodos siguen su pico. No da miedo.

Es la casa de los dodos.

-Un poco más del lodo y esta tubería quedará como nueva.

Pásame un poco más.

-oh, dodo, se ha terminado.

Necesitaremos más para que el Cañón Ker-Splash siga funcionando.

¿Va algo más, Della?

-Sí, el "lodo dodo" se está agotando.

Hay que encontrar más, pero no sabemos dónde.

-¿Qué pasará si no conseguís más? -No lo sé,

pero si no arreglamos las tuberías,

el cañón podría derrumbarse y desaparecer para siempre.

Oh, oh, dodo... -Oh, oh, dodo... Es verdad.

(Música)

Espero que nos dejen ver a Della en la pantalla grande.

Mirad, cadetes,

y Oso Superviviente y Della están viviendo una aventura en la isla.

Os la estáis perdiendo. (RÍE)

Parece que ya lo están viendo. Esa es la estatua, Superviviente.

-¡Qué bien!

He encontrado la estatua antigua con la ayuda de mi guía Della.

Me ha contado que está a punto de ocurrir algo muy especial.

-Según la leyenda, cuando un rayo de sol llegue a la corona,

un gran secreto antiguo saldrá a la luz.

El sol lleva muchos años sin llegar a esta posición.

Vamos a presenciar un secreto que lleva "ocult-oso"... (RÍE)

"Ocult-oso", ¿lo pilláis? Más tiempo de lo que imaginamos.

-¡Mira, el sol!

Hala... ¿Qué es eso?

Mola. Qué chulo.

La pared, mirad.

Hay una puerta en la pared.

Y se ha abierto.

El rayo de luz a abierto esta puerta secreta. Vamos a ver.

-Vaya...

-Estas cavernas son tan increíbles que resulta "asombr-oso".

(RÍE) Hoy estoy a tope.

Mira, la puerta se está cerrando.

Como se está cerrando lentamente,

debemos darnos prisa para descubrir los secretos

de la leyenda de la estatua

antes de que nos quedemos atrapados para siempre.

(CARRASPEA)

Todo superviviente sabe

que al entrar en una caverna misteriosa

hace falta una linterna extra brillante.

(GRITA) ¡Demasiado brillante! Me ha cegado. No veo nada.

¡Cuidado! (GRITA)

(GRITA)

-Oh, oh, dodo... -Oh, oh, dodo, exacto.

¡Esta cosa está fuera de control!

(GRITA)

¿Qué ha pasado con la imagen?

¿Y con Della y el Oso Superviviente?

Están a tanta profundidad

que hemos perdido la señal de su cámara.

Dijeron que la puerta se estaba cerrando.

Podrían necesitar ayuda. -Cadetes, id a las cavernas

y localizad la transmisión del Oso Superviviente.

¿Dentro de las cavernas?

Y aseguraos de volver antes de que se cierre la puerta.

-O podríais quedaros dentro.

¡Sí, vamos a la aventura!

Sí, pero dentro de las cavernas...

Venga a él como cadete, hora de ganarnos las alas.

¡Yuju!

Esos dodos sí que sabían cómo hacer una atracción.

¡"Uau"!

¿Qué secretos ocultarán estos túneles?

El Oso Superviviente llegará hasta el fondo.

(GRITA)

Hemos llegado al fondo.

Los antiguos dodos podrían haber reconstruido

un final más blando.

-Mira, los dodos hicieron eso hace muchísimo tiempo.

-Ahora tendremos que seguir a pie.

(Radio) "Cadetes, tenéis que sacarles de ahí

antes de que se cierre la puerta y os quedéis atrapados".

Estas tuberías no aguantarán mucho más.

¿Qué es eso?

¿Qué pasa Dougie?

Se nos está acabando el "lodo dodo".

Oh, oh, dodo... Pues sí, oh, oh, dodo.

No podremos arreglar las tuberías.

Y el Ker-Splash no puede funcionar sin ellas.

Dougie, el Oso Superviviente y Della

están en los túneles antiguos.

Vamos a buscarles y cuando les saquemos,

os ayudaremos con lo del lodo.

¡Modo corredor! ¡Aerodeslizador!

Estamos en la puerta a punto de entrar.

Y se sigue cerrando.

Si la puerta se cierra, podemos encontrar otra salida.

Digo yo.

¿Estamos listos? ¡Vamos allá!

Ahora sí que necesitamos otra salida.

Speedy, adelante, Speedy, les hemos perdido.

Igual detectamos la cámara del Oso Superviviente.

Aún no.

Habrán bajado por este túnel. Hora de meter el turbo.

Ojalá encontremos pronto la señal de Oso Superviviente.

¡Oh! Mirad cuantos túneles.

Un oso podría perderse aquí

en el caso de que no supiera dónde ir.

Oye, Della, ¿Sabemos dónde vamos?

Hay que seguir el pico. Es lo que hacen los dodos. ¿Ves?

El pico de dodo dice que por ahí.

Bueno, yo no tengo pico así que tendré que seguir...

Seguir mi hocico. Oh, esa es buena.

¡Della, te sigo!

Mi entrenamiento me ha enseñado a utilizar todos los sentidos.

¡Oh! No te había visto.

Se oye un ruido. -Ah, sí.

Es verdad. Buen oído, Della.

Suena como... -¡Top Wing!

¡Cadetes, mirad!

¡Estamos aquí! Hola, Top Wing.

¡Os encontramos! (SUSPIRA)

Pero ahora todos estamos atrapados. ¿Atrapados?

La puerta secreta se cerró cuando la atravesamos.

¡Oh!

Atrapados en los túneles brillantes de los dodos antiguos.

¿Qué vamos a hacer? Seguir los picos, ¿verdad, Della?

Estas marcas indican que el secreto está por ahí. ¡Vamos!

Vale, los picos nos han traído hasta aquí. Hay dos túneles.

¿Por cuál deberíamos bajar?

¿Veis eso?

Parece que tendríamos que seguir los picos por este.

Por ahí está bastante oscuro.

Pero a lo mejor el secreto está por ahí.

Es verdad. ¡Venga, vamos!

(TODOS) ¡Hala!

Está lleno de cosas antiguas de dodos.

¿Ese será el secreto?

Bueno, "amig-osos", estamos a punto de descubrir

el secreto de la leyenda de los dodos.

-¡Lodo dodo! ¡Está llena de lodo brillante!

Entonces, lo estarán todas. Menudo hallazgo.

Hemos descubierto el secreto de los antiguos dodos, ¡lodo!

Esto podría salvar el cañón.

Tenemos que llevar el lodo a los dodos.

Yo me encargo.

(JADEA) Pesa demasiado.

El "aqua runner" lo levantará.

(TODOS) ¡"Boomerang"!

(Música)

¿Qué es eso? ¡Mirad!

¡Hay luz, es una salida!

Deprisa, vámonos antes de que se cierre.

Tengo el lodo, ¡vámonos!

¡Sube, Della!

Tú conmigo, Oso Superviviente. ¡Muy bien, equipo Top Wing!

¿Estás preparado para volar?

No sé si me va mucho lo de volar, así que...

Es tarde. ¡Aerodeslizador!

¡Yuju!

Así es como se sale con estilo.

Sí, y ahora llevemos esto a los dodos.

¡Bien! Este "lodo dodo" nos durará durante años.

Gracias, Oso Superviviente.

Hemos resuelto el secreto de los dodos

y salvado el Cañón Ker-Splash y no podría haberlo hecho

sin Della y los cadetes de Top Wing.

Y yo no hago más que brillar de la emoción.

Ah, no, es que estoy lleno de lodo.

-Tranquilo Oso Superviviente, el lodo se quita en dos o tres días.

(RÍEN)

Y lo tengo en el trasero.

"LA GRAN CARERRA KER-SPLASH"

Atención, por favor.

Va a comenzar la gran carrera del Cañón Ker-Splash.

(TODOS) ¡Genial! Va a ser la bomba.

La carrera demostrará quien conoce mejor

el Cañón Ker-Splash.

Competiréis por parejas hasta llegar a lo alto del Cañón

y luego bajareis hasta la línea de meta.

Elegid la ruta que queráis. Ganará el equipo más rápido.

-¿Rápido? ¡Pues volaré!

Pero nada de volar. Los pies en el suelo.

Los ganadores de la gran "carre-carrera" del Cañón Ker-Splash

recibirán sus flotadores especiales para montar por todo el cañón.

(TODOS) ¡Oh!

Podemos hacerlo, cadetes.

Somos rápidos y trabajamos en equipo.

Penny, ¿quieres ser mi pareja? Claro, Rod.

Entonces tú y yo, Swift.

No, no, yo eligiere los equipos sacando los nombres de mi sombrero.

Ah, vale.

El primer equipo, Penny y Davy.

¡Guay! ¡Es fantástico!

El siguiente, Rod y Shirley.

(RÍE)

Y Brody y Wally. -¡Genial!

¿Y yo qué?

Y por último, Swift y Baddy.

Vale, vamos allá.

Somos la pareja perfecta.

Como soy socorrista profesional, fuerte, ágil y...

Va a ser divertido, eso seguro.

¡Rod! (RÍE) Tú y yo un equipo.

Podemos competir... Eso es lo mío.

Y escalar. Me encanta escalar.

Salpicar y chapotear. ¿Salpicar y chapotear?

Eso suena a mojarse. ¡Sí!

Va a ser genial, genial, genial. Ay...

Y húmedo.

Tengo un plan para ganar. Haremos algunas trampas.

Un buen plan es hacerlo bien para ganar limpiamente.

(RÍE) Ya, bien, qué gracioso, limpiamente.

(SUSURRA) Y con alguna trampilla.

Equipos, a la línea de salida, por favor.

-¿Llego tarde para participar? -No, no es tarde, Timmy.

Solo hay que encontrarte un compañero.

¿Della, quieres competir? Timmy necesita un compañero.

-Claro, los dodos pueden. -¡Bien, voy a participar!

Pero, ¿cómo ganaremos a equipos con cadetes Top Wing?

Haciéndolo lo mejor posible.

Y como vivo en el Cañón Ker-Splash...

(SUSURRA) Me conozco todos los atajos.

-¿Listos? ¡Ya!

Cuando arreglé el cañón con mis padres,

encontramos unos cuantos senderos para subir.

Oh, sí, la carrera. Vamos.

(Música)

Eres una escaladora profesional. (RÍE) Tú también lo haces genial.

Oh, mira, un atajo.

¡Vamos!

(JADEA) ¿Y si hacemos un descanso?

¿Un sándwich mantequilla de bellota y mermelada?

¡Sí, suena perfecto!

Eres una compañera genial.

(SILBA)

Espera, he de comprobar que sea seguro.

Es lo que hacen los socorristas. (RÍE)

Ahora podemos cruzar. Haz lo mismo que yo.

¡Ay!

Bueno, no exactamente lo mismo.

Penny, ¿me echas una mano? (RÍE)

Agárrate. Gracias, Penny.

Penny, me has socorrido muy bien, tal cómo te enseñé. (RÍE)

(JADEA)

¿Ves? No está mal cumplir las normas.

De hecho, sí que está mal.

Si volaremos, llegaríamos inmediatamente.

No podemos, Baddy, sería hacer trampas.

(GRUÑE) Hablando de trampas, ya te usaré luego.

(RÍE)

¿Qué tienes ahí, Baddy? Nada... Vamos.

Es muy alta.

Atajaremos por las cuevas.

No me gusta la oscuridad. Ni las cuevas.

Tranquilo, seguiremos el "lodo dodo". Vamos.

¿El "lodo dodo"?

¡Hala, cómo mola! Y no da nada de miedo.

-Sí, pero la carrera, ¿recuerdas? Debemos irnos.

-Sí, la carrera,

pero nunca ganaremos a los cadetes de Top Wing.

Podemos hacerlo, vamos.

Esto es demasiado lento. Deberíamos volar.

Llegaríamos enseguida.

¡No! Vamos los primeros. -¡Por poco tiempo!

(GRITA)

Las bellotas me han dado fuerzas. Y a mi también.

Y estaban deliciosas.

Vamos, Baddy.

Este aceite les frenará.

(RÍE) ¡Adiós!

¡Ah!

Vaya...

Este atajo nos está haciendo tardar más.

(JADEA)

Llegamos y seguimos los primeros. (RÍE) Necesito descansar.

Esa pared tan resbaladiza ha podido con nosotros.

Qué raro. ¿Porque está resbaladiza?

No sería por aceite, si es lo que estás pensando.

¿Ves, Davy? Lo conseguimos. Estaba chupado.

¿Vosotros también? -Te dije que conocía un buen atajo.

¿Y vosotros? ¿Qué? ¡No!

Cadetes, las cuevas dodo son impresionantes.

-¡No, no, no! Vamos, Swift, sube al tronco.

Vamos a ganar.

Venga, Della, enséñame la ruta secreta hasta abajo.

-Se me dan bien las cuevas, pero el agua no tanto.

Oh, vale, tranquila.

A las tortugas el agua se nos da genial. Yo guiaré.

(Música)

Tenemos que pensar cómo ganar. Vamos primeros, Baddy.

Solo hay que concentrarse en la carrera.

Hay que ir a la izquierda

o entraremos en la cueva de la cascada.

¿La cueva de la cascada? (RÍE) Qué cosas.

Venga, Swift, céntrate en la carrera.

Parece que es por aquí.

Esto no está bien. Estamos en una cueva.

Espera, es la cueva de la cascada.

(GRITA)

Oh, oh... Tenemos un triple código Wing.

"Repito, triple código Wing". Recibido, Brody.

Lo siento, Baddy, pero tenemos que parar.

Necesitan mi ayuda. ¡Oye! ¿Qué? ¡No!

¿Y la carrera? ¡La carrera!

¡"Boomerang"! ¡"Boomerang"!

(Música)

Davy, cógeme el brazo.

Aguantad, chicos.

Pesa demasiado. Aguanta.

Un trabajo excelente, socorrista junior.

¡Sí! (RÍE)

Chicos, seguimos yendo hacia la cascada...

(GRITA) Agarraos.

¡No tan rápido!

¡Bien, Brody!

(TODOS) ¡Yuju!

-Parece que es por aquí. -Oh, oh, dodo...

Aquí hay una cueva y una cascada. Por la izquierda.

¿A qué esperas, Baddy?

-A que mi pareja rescate a sus amigos.

Esperad, a mí nadie me adelanta.

-Nosotros sí. ¡Lo siento! -Se acabó.

Iré volando hasta la línea de meta aunque tenga que hacerlo solo.

(GRITA)

No puedo volar con las alas mojadas.

Y recuerda no ponerte de pie en un tronco sobre el agua.

(SOLLOZA)

¿Y mi compañero?

Venga, Baddy, vamos a terminar la carrera.

¡Pues vamos!

(RÍE)

Mira, Timmy, ahí está la meta.

Della y Timmy han ganado la "carre-carrera"

del Cañón Ker-Splash

y se llevan estos flotadores especiales.

(AMBOS) ¿Ah, sí? ¡Guay!

¡Eh, esperad, no es justo! (SOLLOZA)

-Mira como brilla. -Es por el "lodo dodo".

Qué flotadores más chulos. Es el brillo de los ganadores.

¡Apartaos! Seré el primero en cruzar el túnel.

¡Qué rápido! ¡Perdón!

¡Aparta! -¡Eh!

-(GRITA)

Otra vez no...

(RÍEN)

(Música)