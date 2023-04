# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol # y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener,

# cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top Wing.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin. #

"TOP WING"

UNA NAVIDAD TOP WING

# Navidad, Navidad, # Swift va para allá, ¡hey! #

Feliz Navidad, Salti.

Hola, Shirley, feliz Navidad. Feliz Navidad, Swift.

¿Cómo es Ciudad Pingüino, Penny?

Hay nieve, mucha nieve. (PÍA)

Hola, cadetes. Hola, Penny nos está contando

cómo es la Navidad de los pingüinos.

Va a ser increíble tener una Navidad blanca de verdad.

Oh, sí, todo está congelado

y las aceras son más bien toboganes, ¿sabéis?

Mmm, parece que va a hacer bastante mal tiempo

en Ciudad Pingüino.

Menos mal que estaremos allí para procurar que nada afecte

a la entrega de Papá Noel. -Sí.

No queremos que Papá Noel tenga problemas.

Si estamos todos listos, ¡vámonos a Ciudad Pingüino!

(TODOS VITOREAN)

¡Oh! ¡Hala!

¡Sí!

Abrochaos los cinturones.

¿Qué hacéis por Navidad en Ciudad Pingüino, Penny?

Hacemos galletas y bebemos chocolate caliente con algas.

Hay un árbol en la plaza y patinamos y cantamos

mientras los decorados. Vaya, cuántas cosas hacéis.

(RÍE) Sí, nos cansamos tanto,

que todo el mundo se queda dormido muy temprano.

Sí, en Nochebuena hay que dormir mucho.

Si no, Papá Noel no deja los regalos.

(RÍE)

Tras la Nochebuena al estilo pingüino,

todo el mundo se queda dormido.

¿Falta mucho? Ya estamos cerca. Mirad.

¡Es Ciudad Pingüino!

¡Sí, han llegado! ¡Top Wing ha llegado!

¡Penny ha vuelto a casa por Navidad!

¿Qué hay en lo alto del iceberg?

¿Ese es tu hermano bailando?

Sí, es Piti.

¡Oh, sí!

¡Oh, oh!

(TODOS) ¡Oh!

Muchas emociones.

(GRITA)

Penny, Brody, Piti necesita ayuda. Voy, Speedy.

¡Es hora de ganarnos las alas!

Piti va hacia el precipicio,

intentaré que no se caiga por el borde.

¡Uh!

¡Oh!

¡Ya llego, Piti!

¡Uh, uh, uh!

Hola, hermana.

¡Hola, Piti!

Bienvenida a casa, Penny,

me alegro de que hayas podido recogerme.

Vaya, no sabía que tu Splash Diver se deslizaba sobre el hielo.

Bea le ha hecho todo tipo de mejoras impresionantes.

¿Quieres subir? ¿De veras? ¿Puedo?

Claro. Enséñale cómo llegar para ayudar a decorar el árbol.

¡Hala!

Recibido. Vámonos, Piti.

¡La mejor Navidad del mundo!

¡Uh, uh!

¡Esto es genial! ¿Quieres coger los mandos?

¿En serio? Claro.

Vale, Piti.

Ahora tira del acelerador con cuidado.

Estoy conduciendo un Splash Diver.

¡Vaya, aprendes rápido!

Sujeta bien al volante.

¡Ah!

No está bien sujeto.

Perdona, Brody, es que casi nos chocamos contra un iceberg.

Oh, estupendo,

sin duda algún día serás un excelente cadete Top Wing.

Sé muy bien dónde están todos los iceberg.

Vale, te llevaré a casa.

¡Nos vemos en Ciudad Pingüino, Penny!

(RADIO SPEEDY) Cadetes, esas nubes va muy rápido.

Aterrizaremos el centro de mando

para ayudar a Papá Noel si lo necesita.

¿Qué tal vais?

Genial, estamos llegando a la plaza.

# Ha nevado, hay mucho hielo.

# La, la, la, la, la. # La, la, la, la.

# Época de estar contentos.

# La, la, la, la, la. # La, la, la, la.

# Adornamos nuestro árbol.

# La, la, la. La, la, la. # La, la, la.

# Y cantamos villancicos.

# La, la, la, la, la. # La, la, la, la.

# Papá Noel ya está llegando.

# La, la, la, la, la. # La, la, la, la.

# Llueve o nieve, siempre cumple.

# La, la, la, la, la. # La, la, la, la.

# Celebramos todos juntos.

# La, la, la. La, la, la. # La, la, la.

# El amor que nos tenemos.

# La, la, la, la, la. # La, la, la, la. #

Esto es increíble.

¿Lo hacéis todas las Navidades? Sí.

Así son aquí las Navidades.

Decoramos un árbol grande

y papá Noel deja debajo regalos para todos.

(SUSPIRA) Daría lo que fuera por conocer a papá Noel

y montar en su trineo. Y yo.

Es lo único que quiero para esta Navidad.

Pero Papá Noel no puede venir...

(TODOS) Hasta que todos estén dormidos.

(BOSTEZA)

Mirad qué hora es.

Estoy muy cansado.

Hora de irse a la cama. (RÍE)

Rod, es demasiado pronto.

A ver si mi madre ha hecho chocolate caliente.

(TODOS GRITAN EMOCIONADOS)

¡Jaja! ¡Cuidado!

¡Oh, oh!

Hola, Swift, me alegro de verte.

Hola, señor Pingüino, feliz Navidad y buenos reflejos.

Hola, cadetes, bienvenidos. Pasad y calentaos.

-Tengo sueño.

-Vaya, las celebraciones les han dejado agotados.

-Mamá, he conducido el verdadero Splash Diver.

-¡Hala, qué divertido!

Piti conoce la zona mejor que nadie.

Algún día será un gran cadete Top Wing.

(RÍEN)

Te queda un poco grande.

Toma, mejor pruébate este.

¡Un reloj de control de misión de verdad!

¡Gracias!

(BOSTEZA)

Mejor me voy a la cama.

¿Puedo dormir aquí con Top Wing? -Claro que sí.

-Le pedí a Papá Noel un regalo para ti, Penny.

Tiene que traértelo.

-Se acerca una niebla muy espesa, espero que Papá Noel pueda llegar.

Speedy y Bea están listos por si Papá Noel les necesita.

Vamos a darles las buenas noches.

Hola, cadetes. Hola, Speedy.

No te oímos muy bien, hay interferencias.

Aquí la niebla causa todo tipo de problemas.

Parece que se acerca un banco de niebla.

Espero que Papá Noel esté bien.

Es una niebla muy densa.

Pero estaremos aquí por si necesita ayuda.

Y hablando de Papá Noel, ¿está cerca?

Está en el cielo. -Y viene para acá.

¿Viene para acá? ¡Dile que duermo! (RONCA)

Vale, buenas noches, Top Wing.

Buenas noches a los dos. (PÍAN)

Y a vosotros también.

Os llamamos mañana, en Navidad.

Dulces sueños, cadetes.

-Parece que tienen razón,

esta niebla es muy densa y va directa a Ciudad Pingüino.

Hay que avisar a Papá Noel.

# Por el cielo hoy, # en trineo volador.

# Qué bien me lo paso, # mi trabajo es lo mejor.

# Ho, ho, ho. #

(Pitido)

Llamando a Papá Noel. Papá Noel, soy Speedy, de Top Wing.

Siento molestarte.

-¡Ho, ho, ho! Top Wing no es ninguna molestia.

¡Feliz Navidad! -Feliz Navidad.

¿Cómo va el vuelo? -Todo en calma.

Y muy brillante.

-Se acerca una niebla muy densa a Ciudad Pingüino

y podría haber problemas. -Gracias, Speedy, estaré atento.

Ciudad Pingüino es mi última parada,

intentaremos llegar lo más rápido posible.

-Recibido, Papá Noel. Llámanos si nos necesitas.

-Gracias, Top Wing.

Vamos, Brioso y Bailarín,

próxima parada: Ciudad Pingüino.

¿Crees que estará bien? -Seguro, es Papá Noel.

Pero estaremos atentos por si acaso.

(HACEN RUIDOS DORMIDOS)

Speedy tiene razón, nunca había visto tanta niebla.

Si intentamos rodearla,

no podremos llevar los regalos a tiempo para Navidad

a Ciudad Pingüino.

No podemos decepcionarles.

Y, sobre todo, a Piti, su regalo especial.

Tendremos que atravesar la niebla volando.

Madre mía, no consigo ver nada.

Es imposible que los renos puedan ver así los icebergs.

¡Oh, no!

¡Ah!

De acuerdo,

es demasiado peligroso volar con esta niebla.

-Hola, Papá Noel, ¿va todo bien?

-La niebla es demasiado densa, necesitamos ayuda.

-Papá Noel, ¿estás cerca de Ciudad Pingüino?

-Lo estamos, pero no podemos atravesar los icebergs.

No se ve nada.

-Los cadetes pueden ayudarte a atravesar la niebla. Aguanta.

-Oh, eso sería una auténtica maravilla.

-Top Wing, adelante.

(Pitido)

Papá Noel ha tenido que aterrizar debido a la niebla.

Necesita ayuda.

Top Wing, adelante.

Top Wing.

Papá Noel tiene problemas.

Debe sortear los icebergs cerca de Ciudad Pingüino.

¿Hola?

-¡Ah!

Están dormidos.

Si se despiertan, Papá Noel no les dejará regalos.

Brody dijo que yo conozco los icebergs mejor que nadie.

Debo ayudar a Papá Noel.

Speedy, yo me encargo.

Ayudaré a Papá Noel.

-Con la niebla, hay muchas interferencias,

pero parece que van a ayudarle. -Bien,

porque le va a hacer mucha falta.

Si ayudo a Papá Noel, los cadetes recibirán sus regalos.

Vale, es hora de salvar la Navidad

para que Penny pueda tener su regalo.

¡Eh, lo estoy consiguiendo, lo estoy haciendo!

¡Ya voy, Papá Noel!

¿Papá Noel?

¡Hola!

Esta niebla es muy densa.

¡Oh!

¡Oh, oh! Pensaba que sabía dónde estaban todos los icebergs.

Pero no los veo con la niebla.

(GRITA)

(Motor averiado)

¡Socorro, ayuda, por favor!

¡Socorro!

¡Socorro!

(PÍAN)

¡Socorro! ¿Me oye alguien?

¡Ah!

¿Alguien pide ayuda? -Viene del reloj de Brody.

¿Brody, estás bien? ¡Brody, hola!

-¿Dónde está el resto de cadetes? -Vamos a enviar un código Wing?

Cadetes, código Wing, Brody tiene problemas.

Cadetes, despertad, Brody está en apuros.

¿Brody está en apuros? ¿Brody está no apuros?

¿Brody está en apuros?

¡Espera! Yo soy Brody y estoy bien.

Eh... Creo.

Speedy, Brody está con nosotros.

Mandé a Brody a ayudar a Papá Noel,

hemos recibido una señal de emergencia suya.

¿Cómo podría mandar una señal de emergencia

sin mi...? (TODOS)¡Reloj De control de misión!

Piti tiene el reloj de Brody.

Habrá intentado rescatar a Papá Noel él solo.

Así que Piti está en apuros. Y también Papá Noel.

Tenemos que encontrarlos deprisa, pronto va a amanecer.

¡Top Wing, es hora de ganarnos las alas!

¡Vamos a salvar la Navidad!

Ni rastro de ninguno de las dos. Ni rastro de nada con esta niebla.

Tenemos qui, qui, que hacerlo, cadetes,

o este será el primer año de la historia de Navidad.

Si al menos esta niebla se levantara.

Quedaos aquí, tengo una idea.

Mirad, cadetes.

A ver qué vemos ahora.

Los propulsores actúan como un ventilador.

Me adelanta mi para buscar a Piti.

¡Piti, Piti!

¡Rod, estoy aquí!

¡Uh, frena!

(GRITA)

¡Uf!

Gracias, Piti,

un poco más y me doy un baño realmente frío.

Top Wing, le he encontrado y está bien.

(SPEEDY) Buen trabajo, cadetes.

Brody, perdona por estrellar el Splash Wing.

Tranquilo, activar el aerodeslizador.

¡Oh!

Lo había olvidado por completo.

Oh, Brody, también se me cayó tu reloj.

No te preocupes, localizaré.

Ahí está.

Siento haber causado problemas, yo solo quería ayudar.

Creo que no estoy listo para ser un cadete.

Intentar ayudar es lo que hace un cadete de verdad.

Pero, Piti, los cadetes siempre, siempre,

actúan en equipo, ¿vale? Vale.

Bueno, equipo, ¿buscamos a Papá Noel?

Speedy, ¿puedes localizar su trineo?

La niebla también está afectando a la señal del trineo.

-Vamos a intentar sobrevolar la niebla.

-¡Funciona!

-Hemos localizado la señal del trineo,

os mandamos su ubicación. Ya le veo.

Voy hacia allí.

La niebla es aún muy densa.

Ni siquiera veo en qué dirección vamos.

¡Ah, cuidado!

¡Oh! Eso no ha sonado muy bien.

No podré ir a ningún lado hasta que mueva esto.

¡Ho, ho, ho!

¡Equipo Top Wing al rescate!

Esto sí es un regalo de Navidad.

¡Ahí está el trineo! ¡Oh, no, no, no, ay!

¿Papá Noel? Feliz Navidad, Rod.

¡Papá Noel! (RÍE)

Me alegro de que nos encontrarais.

El trineo está debajo de este trozo de hielo

y con esta niebla,

no sé si podría encontrar Ciudad Pingüino.

Descuida, Papá Noel, quitaremos ese trozo de hielo.

Y yo abriré un camino entre la niebla

y podremos llegar a Ciudad pingüino.

¡Sabía que el equipo Top Wing lo conseguiría!

Vamos allá, no hay tiempo que perder.

-Disculpa, Papá Noel. -¿Sí, Piti?

-¿Recibiste mi carta? -Sí, claro que sí.

Eres un pingüinito muy atento y considerado.

Piti, ¿vienes? ¡Claro!

Swift a cuartel general, misión navideña cumplida.

¡Yuju! -¡Vaya!

(CHISTA)

-Ya, buen trabajo, Top Wing, hora de irse la cama.

(BOSTEZA) Recibido.

¡Ho, ho, ho!

Ahora puede entregar el resto de los regalos.

Gracias, cadetes,

ya sabéis que nunca dejo regalos si todo el mundo no está dormido.

Pero haré una excepción, solo por esta vez, Rod.

¿Sí, Papá Noel?

¿Tu deseo navideño no era montarte en el cine?

¡Sí, siempre he soñado con montar en tu trineo!

(RÍE)

Venga, subid todos al trineo,

no queda mucho tiempo para que amanezca.

¿De verdad? Vamos, a "quiquirihacerlo".

¡Qué guay! ¡De primera!

¡Genial!

(TODOS EXCLAMAN FELICES)

¡Sí, bien!

¡Alucinante!

¡Bien!

¡Ho, ho, ho, ho, ho!

# Vamos a cantar,

# nos gusta volar,

# en este trineo # repartir felicidad.

# Con Papá Noel,

# Top Wing disfrutará

# de este villancico # que ahora vamos a entonar, ¡sí!

# Navidad, Navidad, dulce Navidad,

# La alegría de este # día hay que celebrar. #

Piti se ha dormido, esta aventura le ha dejado agotado.

(BOSTEZA) Y a nosotros también.

¡Ho, ho, ho, ho! Es hora de que os vayáis a la cama.

No puedo entregar el resto de regalos

si no estáis dormidos.

¡Vale, Papa Noel, adiós!

¡Ho, ho, ho, ho!

Papá Noel. ¿Sí, Swift?

Feliz Navidad. (TODOS) Feliz Navidad.

-¡Feliz Navidad a todos!

Y que pases una buena noche, ¡ho, ho, ho!

¡Despertad, ya es Navidad!

¡Vamos al árbol!

(TODOS EXCLAMAN EMOCIONADOS)

¡Ah! Mirad cuántos regalos.

¡Hala! ¿Cómo cupieron todos en el trineo de papá Noel?

Es Papá Noel, es lo que hace.

(RÍEN)

Cómo mola.

(AMBOS) Feliz Navidad, cadetes.

(TODOS) ¡Feliz Navidad!

¡Hay regalos para todos!

¡Lo ha traído!

Este es para ti. Por eso intenté salvar a Papá Noel.

Si te despertabas, me daba miedo que no dejara tu regalo.

¿Casi renuncias a tu regalo por el mío?

Eres un hermanito genial, Piti.

Aquí pone: "Para Piti, de Papá Noel".

Una insignia: "A la mejor hermana". Oh, gracias, Piti.

¿Un insignia de cadete júnior? ¡Hala!

Me he ganado mis alas.

Claro que sí, a lo mejor algún día formas parte del equipo Top Wing.

¡Yuju!

¡Es la mejor Navidad del mundo!

(TODOS) ¡Feliz Navidad a todos!