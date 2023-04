# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol # y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener,

# cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top Wing.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin. #

"TOP WING"

LA CUEVA PIRATA ENCANTADA

Miedo...

¡Ah! ¿Qué ha sido eso?

El fantasma de la cueva encantada.

(RÍEN)

Venga, Swift, no creerás de verdad que la cueva está encantada.

Según la leyenda, un fantasma custodia el tesoro

que escondieron aquí unos piratas. Pero aquí no hay ningún fantasma.

(ECO) "Ningún fantasma, ningún fantasma.

Ningún fantasma."

(GRITA)

¿Y qué ha sido eso?

Solo el eco de Swift. ¡Ah! (RÍE)

¿Buscamos el tesoro pirata?

¡Vamos!

¡Oh!

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Los cadetes van a por el tesoro pirata encantado.

-¿Lo buscamos también, capitana Suabi?

-¡Oh, rayos y centellas, no!

Un tesoro en una cueva oscura da mucho miedo.

Dejaremos que lo saquen los cadetes y después, se lo quitaremos.

-¡Uh, ese es un plan muy piratesco!

-Claro, por eso soy la capitana. (RÍEN)

¡Ar!

Mira qué pilla mi tía Suabi,

planeando quitarle ese tesoro pirata encantado

a los cadetes. -Ella es una pirata, capitán.

-¡Igual que yo!

Quiero ese tesoro y pienso conseguirlo.

¡Que gane el mejor capitán pirata!

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

(GRITA) ¡Penny!

¡Oh, no, se la ha llevado!

No, estoy aquí.

He tropezado con una piedra.

¿Con una piedra? Sí.

Esta tan grande, se mueve mucho.

¡Eh! ¿Eso es una X? Los piratas marcaban así el tesoro.

¡Oh, venga! Intentemos moverla.

(HACEN ESFUERZO)

Mirad, ahí hay un cofre.

(TODOS) ¡Hala!

A lo mejor es el tesoro.

¿El tesoro pirata encantado custodiado por un fantasma?

Sí, saquémoslo de ahí.

(HACEN ESFUERZO)

¡Hemos encontrado el tesoro pirata! ¿Qué será?

Está cerrado. Llevémoslo al cuartel para abrirlo.

¡Cadetes, socorro! ¿Qué, qué ha sido eso?

Parece que alguien nos necesita la cueva.

¡Top Wing, ayuda!

¡Vamos! ¡Deprisa!

(RÍE)

Les engañamos, capitana.

-Vamos a llevar el tesoro a Ciudad Pirata,

donde debe estar.

El sonido venía de aquí.

Aquí termina la cueva.

Pero no se ve a nadie. No.

Y tampoco se oye nada.

Quizá solo eran ruidos y nos han parecido otra cosa.

Habrá sido eso, Swift, vamos a volver y abrir el tesoro.

¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el cofre del tesoro?

¿Se lo ha llevado el fantasma?

No, pero alguien se lo ha llevado.

A los vehículos, descubramos quién.

Speedy, Bea, hemos encontrado el tesoro pirata.

¡Vaya! ¿De verdad?

Pero se lo han llevado. Lo encontraremos

y recuperaremos ese tesoro encantado.

Espera, ¿cómo?

¿Y quién habrá sido?

Muy bien, Meity, vamos a llevar ese tesoro a puerto.

-Sí, capitana Suabi.

¡Ah!

¡Uh!

-¿Ha dicho algo, capitana? -He dicho:

"¡Ah!

¡Uh!".

Soy el fantasma del tesoro

y os estáis llevando mi botín encantado.

-¡Un fantasma!

-¿Qué, qué, qué has dicho? ¿Un fa, fa, fantasma?

(GRITA)

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Ni rastro del tesoro por ningún lado.

¡Top Wing, socorro!

-¿Capitana Suabi? -Speedy,

necesito a Top Wing enseguida.

-¿Qué pasa, capitana?

-Los cadetes tienen que venir a por su tesoro.

(TODOS) ¿Qué?

¿Te lo has llevado tú?

Sí, muy piratescamente, si se me permite decirlo.

(RÍE) Pero es un tesoro encantado

y no podemos volver a Ciudad Pirata hasta que os lo llevéis.

¡Deprisa!

¿Veis? El tesoro está encantado.

Que se lo quede la capitana Suabi.

Eh, parece que Suabi necesita vuestra ayuda.

Y tiene nuestro tesoro.

Vamos, Rod, puedes montar conmigo.

Vale, es hora de ganarnos...

Las alas.

Vaya, los piratas se asustaron tanto

que se ha ido hasta el guardia.

¡Ay! Tengo un mal presentimiento.

(RÍE)

¿Alguien ha visto un tesoro pirata? No, aquí no, hora de irse.

¿Qué asusto a Suabi? (TIEMBLA)

Puede que eso.

(RÍE)

Parece que hayáis visto un... ¿Fantasma?

(RÍE) Sí, eso pensaba.

Vale, busquemos el tesoro.

Ahí, mirad.

¡Lo encontramos! Eh, chicos.

¿Qué pasa, Rod? Ya sé que los fantasmas no existen,

pero, eh...

¿Quién es eso?

¡Ah!

¡Uh!

¿Quién se quiere llevar mi botín?

Suabi tenía razón.

¿Qué hacemos?

Mantener la calma y correr. (GRITAN)

(TOSE) ¡Cuánto polvo hay aquí!

Hala, Rod, ahora parece que has visto un fantasma.

Tú sí que pareces un fantasma.

Hemos visto un fantasma, vámonos.

(RÍE)

Les he asustado, igual que a la tía Suabi.

Venga, llevemos el tesoro al barco.

Vámonos, ese tesoro está encantado.

Cadetes,

no dejaremos que un fantasma nos asuste, ¿verdad?

Yo sí. Claro que sí.

Tienes razón, quizá es un fantasma bueno.

Sí, preguntémosle.

¿Qué? ¡Esperadnos!

¡Cuánto polvo! Estos piratas tienen que acostumbrarse

a limpiar más. (CHISTA)

Que el fantasma no sepa que estamos aquí.

¡Mirad! Es el barco del capitán Dilly.

¿No se habían ido todos los piratas asustados?

Vamos a verlo de cerca.

(RÍE)

Asustar a la tía Suabi y a los cadetes

Ha sido muy fácil.

¿O debería decir "bu" fácil? (RÍEN)

Nos ha engañado fingiendo ser el fantasma.

Y se llevó el tesoro.

Ahora el tesoro es mío.

Tú no creerás que esté encantado de verdad, ¿no?

-Iré a por mis herramientas para comprobarlo.

-Buena idea.

¡No me dejes solo con el tesoro encantado!

¿Cómo podemos recuperarlo?

Tengo una idea: también les asustaremos.

Splash Diver en posición.

Sus puestos.

¿Listo para asustar, fantasma Rod? No podría estar más listo.

Creo.

(TOSE)

Vale, ¿cómo estoy?

Pareces un fantasma pirata aterrador.

Iré volando al mástil y estaremos preparados.

En posición y en modo silencioso.

Vale, vamos allá.

¡Oh!

¡Oh!

¿Qué, qué ha sido eso? Ve a ver.

¡Oh! ¡Pero espérame!

(SUSPIRA) Habrá sido el viento.

¡Oh!

¡Ah! Es el verdadero fa, fa, fantasma.

Sí,

soy el verdadero fantasma del tesoro encantado.

(GRITA)

Yo no te tengo miedo.

(GRUÑE)

¿No me tienes miedo?

¿Y entonces qué pasa con la tripulación fantasmagórica

de tu barco?

¡Ja, ja, ja, ja, ja!

¿Mi barco está volando?

-¡Ah, un barco fantasma!

¡Dejad el tesoro!

Ya le has oído, vamos, rápido, rápido, rápido.

¡Marchaos! Ya nos vamos.

¡Matilda, rema!

(RÍE)

¡Bien! ¡Sí!

¡Bien hecho, fantasma Rod!

Más crujientes para mí y más agua de coco y limón...

Piratas,

¿no preferís lo que hay aquí dentro?

(AMBOS) ¡El tesoro encantado! (GRITAN)

No está encantado. ¿Ah, no?

¿Y entonces qué es?

(RÍE)

Dulces piratas. ¡Chupachups dorados!

Te dije que no estaba encantado.

Vale, piratas, podéis quedaros con una parte.

Adelante. (TODOS)¡Sí!

¿Ves, Rod? Te dije que el tesoro no estaba encantado.

Prueba uno.

¡Ay!

(PÍAN)

¡Oh! (RÍE))

Son Pío y Pi, no me he asustado... Demasiado.

(RÍEN)

EL EQUIPO DE RESCATE DE PENNY Y BEA

¡Guau, cuesta agarrar estas herramientas!

Y más aún cuando la corriente sea fuerte.

(RÍE) ¿Corriente?

Si no estamos bajo el agua. Cierto.

Pero si estuviéramos bajo el agua,

la corriente haría que el Aqua Runner se moviera así.

¡Oh!

Se me han caído. Deberás asegurarte

de que los brazos mecánicos sujetan tus herramientas

mientras arreglas algo en una corriente submarina.

Toma, Penny, se te ha caído.

Gracias, Brody. Eh, Penny,

¿sabes que no estamos bajo el agua? (RÍE)

Claro que no, este es el muelle.

Estamos entrenando para la insignia de reparación subacuática,

lo estoy simulando. ¿Y qué tal vas?

Ah, bien, pero se me han caído las herramientas

por la corriente.

Practica y lo conseguirás. Eso espero.

Quiero ser tan buena mecánica como Bea bajo el agua.

Eres una cadete muy capaz, Penny, pronto conseguirás.

Descansemos un poco. Vale.

A refrescarnos y a picar un poco de krill.

Yo no voy a poder hacer nada de eso hasta que vaya al paseo.

Rhonda me pidió que recogiera algas de Salti.

(RÍE) Eso sí que es importante.

Más vale que te vayas. ¡Hasta luego!

¡Nos vemos! (TODOS) ¡Adiós!

Adiós, Rod.

Bien, a ver si uso este cacharringo

y este bártulo y giro este artilugio.

Bien, debería funcionar.

¡Tachán!

El supersubmarino ardillomático está listo para su viaje inaugural.

¡Y allá vamos!

¡Hola, Salti! -Hola, Early,

Qué buen día para un paseo.

(RÍE)

Oye, Early,

¿tu barcaza no debería flotar?

-¡Uh, no, es un submarino!

Funciona bajo el agua, si es que puedo tapar las fugas.

¡Ah, oh! ¡Bellotas!

¿Early?

No tiene buena pinta, mejor llamo a Top Wing por si acaso.

Hola, Speedy, soy Salti.

-Hola, Salti, ¿qué necesitas? -Es la barcaza de Early,

Parece que tiene algunas fugas.

Se está hundiendo bajo el agua y...

¡Venid rápido!

-De acuerdo, Rod ya va para allá para recoger tus alas, Salti.

-Espera a que llegue. -Vale. Gracias, Top Wing.

-Será mejor que avise a Rod.

Hola, Speedy, ¿qué pasa?

Ve a la playa lo antes que puedas,

Salti dice que Early tiene algún problema.

¡Recibido, Speedy!

Hola, Salti, ¿qué pasa?

Mira, la barcaza de Early se está hundiendo.

-¡Hola, Rod!

¡Aguanta, Early, nosotros te ayudaremos!

Vendrá Penny y se remolcará. ¡Ah, no necesito ayuda!

Mi barcaza está hecha para esto.

¿Tu barcaza está hecha para eso?

¡Es un submarino!

¿Ha hecho un submarino? Supongo.

Aunque no estoy seguro

de que esté preparado para sumergirse.

¡Ah, una fuga, no pasa nada!

¡Bien, tranquilos, controlado!

-Eso no parece un submarino, la verdad.

Es verdad, llamaré a Speedy.

Rod, ¿qué pasa?

Early ha convertido su barca en un submarino,

pero parece que necesita unas pequeñas

o puede que no tan pequeñas reparaciones.

Vale, irá Penny, a ver si puede ayudarle.

Seguro que arreglarlo estará chupado.

¡Uh, tú también podrías venir!

Aún no tengo mi insignia de reparaciones subacuáticas.

¡Claro!

Puedes ayudar a Early y así, a la vez,

yo puedo enseñarte algunas cosas.

-Gran idea. -¡Es hora de ganarnos las alas!

(RÍEN)

Hacía mucho que no lo decía. Vamos.

(RÍE)

¡Uh!

Esto tampoco lo hacía hace mucho.

(RÍE) Lo has clavado, Bea. Vamos. ¡Allá vamos!

# Cadetes de Top Wing. #

Esta es la primera vez que voy a un rescate

en tu nuevo Aqua Runner.

Va, enséñame lo que podéis hacer juntos.

¡Eso está chupado! Agárrate bien.

Lo pilotas estupendamente, Penny.

Oh, gracias, Bea.

Ahí está.

Yo diría que tiene algún problema.

-Oh, hola, Penny; hola, Bea, mirad mi submarino ardillomático.

-Vaya pieza. -Lo he hecho yo mismo,

es mi barcaza transformada

Y en cuanto tapone este agujerito, conseguiré que se vuelva a mover.

¡Ya está! Estoy teniendo algunos problemillas

con la rueda de palas, no estoy seguro de qué le pasa.

-Early siempre hace cosas interesantes,

pero no siempre salen exactamente como había planeado.

-Muy bien, apartaos.

Voy a probar el "ardillurbo",

es turbo para ardillas. (RÍE)

¡Oh, vaya, oh!

El "ardillurbo" no suena nada bien.

¡No, nada bien!

¡Uh, mi "ardillurbo" no está sirviendo de nada!

¡Socorro!

Esto no es lo ideal.

-Eh, Early, ¿quieres que intentemos ayudarte?

-No, seguro que puedo arreglar lo que le pase.

A no ser que queráis examinarlo para buscar el problema.

-A lo mejor echamos un vistazo.

Como entrenamiento.

Acércate a la rueda de palas de Early

y a ver si detecto el problema.

¡Mira! Los engranajes no están alineados con la rueda de palas.

Tienes razón.

Tienes muy buenas habilidades como mecánica,

Aparte de pilotar muy bien. Gracias, Bea.

Ahora usa las pinzas mecánicas para arreglar el motor de Early.

Lo intentaré.

¡Modo mecánico!

¡Oh, no, que no se caigan las herramientas!

Mantenlo firme, tú puedes.

Mientras la corriente no sea más fuerte...

¡Oh!

¡La corriente aumenta! Tú aguanta.

Puedes hacerlo.

¡Tachán! Debería funcionar.

Vale, a ver si funciona la "ardillurbo".

Tira de esta palanca y...

¡Oh, funciona! ¡Puede que demasiado, ah!

¡Oh, no! Agárrate, Bea, creo que vamos a tener que rescatarle.

¡Yuju!

Bien pilotado.

Mira, va a los acantilados del cañón de la Gota Oscura.

Tranquila, le alcanzaré. Ah, no estoy... (GRITA)

Preocupada.

-¡Oh, ah!

¡Oh, no, la pared!

Hay que alcanzarle antes de que se estrelle.

Lo tengo.

Ahora tengo que pararlo. Early tiene que apagar el turbo.

Eh, "ardillurbo". Eh, puedo hacerlo yo.

Quitar el engranaje que arreglé,

eso le detendrá.

Casi.

¿Eh?

Casi...

¡Lo tengo!

¡Sí, lo has conseguido, Penny! Pero seguimos yendo hacia la pared.

Usaré el modo oruga marcha atrás.

¡Oh!

¡Oh, oh!

¡Ha faltado muy poco!

¡Bien hecho, Penny y Bea!

-¡Yuju!

Gran reparación subacuática y rescate.

Gracias, llevemos a Early y a su submarino

de vuelta a la playa. ¡Gracias!

Pues sí que necesitaba un poco de ayuda.

¡Ahí están! ¡Lo ha conseguido!

¡Bien hecho, Penny!

Gracias, Top Wing, me habéis salvado de verdad.

-Penny es la que te has salvado, ha hecho un trabajo maravilloso.

(TODOS) ¡Bien, Penny!

Yo, encantada.

¿Podemos volver a practicar para mi insignia subacuática, Bea?

No, lo siento, Penny,

tenemos que volver al cuartel general enseguida.

Oh, a lo mejor tengo que trastear un poco

con el submarino ardillomático para que sea totalmente sumergible.

Cadetes, sabéis que Penny ha entrenado

para conseguir la insignia,

pero gracias a una práctica sobre el terreno y a sus reflejos,

es un orgullo anunciar que se ha ganado

la insignia de reparaciones subacuáticas.

-Así se hace un trabajo extraordinario.

¡Sí!

Gracias, Bea; gracias, Speedy.

Penny, Bea, mirad mi nuevo supersubmarino ardillomático

mejorado, ¡es increíble!

¿Cómo? ¿Eh? Pero...

¿Qué ha sido eso? (RÍE)

Early necesitará que le echen otra mano.

¿Lista para otra reparación, Penny? (RÍE) Sí,

no te muevas hasta que lleguemos.

(RÍE) ¡Funciona!

¡RÍE)

(RÍE)

Lo haces genial. Yo me encargo.

Está chupado. (RÍEN)