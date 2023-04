# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol # y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener,

# cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás

# y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top Wing.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin.

# ¡Top Wing! # Juntos hasta el fin. #

"TOP WING"

"Baddy y los Bad Wings".

(Música)

¿Ya los veis?

Ahí están.

Hala, mirad cómo vuela Rod.

Vale, Rod, ¿estás listo para aterrizar?

¿Qué? ¿Aterrizar? ¿Yo solo?

Os lo digo, en Gran Torbellino, yo soy el más malo.

-Che, che, espera.

Yo soy el más malo, lo llevo en la sangre.

Soy un murciélago.

Yo controlo los cielos.

-Eh... Parece que ahora mismo

eso lo está haciendo el equipo Top Wing.

-Por favor, yo les doy mil vueltas

a los cadetes Top Wing.

Mirad.

(Música)

Creo que lo he pillado.

(RÍE)

¡Oh! ¡Está muy cerca!

Solo está alardeando.

-Soy Baddy Murciélago, el rey de los cielos.

Baddy, eso no es seguro.

Vamos donde no pueda seguirnos, bajo el agua.

(RÍE) No podéis ganar a Baddy Murciélago.

(RÍE) Espera, ¿dónde van?

¿Bajo el agua?

(GRITA)

(Música)

Ohhh, esto es increíble.

Nos hemos librado de Baddy.

Volvamos al cuartel general.

-Pues vaya.

No me lo puedo creer.

Meterse en el agua, pero yo sigo siendo el más malo.

-Asúmelo, Baddy,

no estás a la altura de los cadetes.

-No son tan buenos,

es solo que sus vehículos van por tierra,

mar y aire.

Oye, los nuestros también.

Si queremos ser los más malos de Gran Torbellino,

tenemos que formar un equipo.

-¡Sí! -Gran idea.

-Estoy deseando verlo.

-Amigos, bienvenidos al equipo de Baddy, Bad Wings.

-¡Yuju! -¡Sí!

Espera, ¿por qué Bad Wings, el equipo de Baddy?

-Si no tenemos a las.

-Porque se me ha ocurrido a mí.

-¿Y exactamente

qué va a hacer el equipo Bad Wings?

(RÍE)

Dominar la isla Gran Torbellino.

-¿Pero cómo?

Los cadetes siempre acaban salvando la isla.

-No si nos hacemos con su centro de mando

y pasa a ser del equipo Bad Wings.

Entonces, nosotros controlaremos toda la isla.

¡Vamos!

(RÍE)

(Música)

-Y ahora, vamos a aterrizar.

Oh, vaya, se me había olvidado.

(Música)

Lo he hecho, ¡lo he hecho!

Bien volado, Rod.

Tienes talento. Es hora de que vueles tú solo.

¿Cómo? ¿Solo?

¿Que vuele yo solo?

Si hay algún problema,

podemos hablar por el comunicador.

Vale, lo haré.

(SUSPIRA) Soy un gallo, no un gallina.

Rod lo hará genial en su primer vuelo en solitario.

-Se ha ido.

Ahora solo necesito un plan para colarme y llevármelo.

(RÍE)

-Claro, solo pídeles las llaves.

-Vale, Rod, ¿listo para volar tú solo?

Listo.

Vamos a verlo por dentro.

(GRITA) ¡Eh, trae aquí mi centro de mando!

(Música)

(TODOS) ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Adelante!

-¿Ese era tu plan, Baddy?

-No, este es mi plan.

Rod está pilotando solo,

así que entraré con mi aeronave por el hangar

y me haré con el control.

-Genial, si funciona.

-¿Y si Rod no vuelve a meterse bajo el agua?

-Uh, bien pensado.

Chomps y Rocco, esperad con vuestros barcos.

Si Rod vuelve a probar con el truco del agua,

salid zumbando y asustadle.

No quiero mojarme.

-¿Y yo qué tengo que hacer?

-Asegurarte de que cumplen con su misión.

Vale, adiós.

-¿Así que la misión del equipo Bad Wings

es quedarnos esperando a Baddy?

-No pasa nada, esperaremos en la playa.

-Sí.

(Música)

No puedo creer que lo esté pilotando yo solo.

Espera, ¿qué es eso?

¡Baddy! ¿Otra vez?

¡Cuidado!

(Música)

¿Dónde ha ido?

(RÍE)

Speedy, Baddy ha vuelto

y quiere entrar en el centro de mando.

Aguanta, Rod.

Swift va para allá.

Es hora de ganarme las alas.

(Música)

Rod, tienes que deshacerte de Baddy

antes de que pueda entrar.

Vuelve bajo el agua.

¿Agua? ¿Otra vez?

Oh, no,

Baddy casi ha abierto la puerta.

Vale, voy a "quiquirihacerlo".

(Música)

La puerta está casi abierta.

(JADEA)

Otra vez va hacia el agua.

Chomps, Rocco, ¿dónde estáis?

¿Dónde os habéis metido?

(TOSE) (AMBOS) ¿Qué? ¿Qué?

-¿Qué ha pasado? -Era él.

(GRITA) ¡Socorro!

(Música)

(GRITA)

¡No puedo aguantar!

(GRITA)

Me he mojado.

No puedo volar y el centro de mando se escapa.

Bad Wings, venid a buscarme.

¿Por qué habéis tardado?

-Tranquilo, iremos a por él.

-¡Eh, volved ahora mismo!

Speedy, ahora Chomps y Rocco van siguiendo a Rod.

Yo voy a rescatar a Baddy. Vale, Swift.

Penny y Brody ayudarán a Rod.

Recibido.

Debería haberme asociado con el capitán Dilly.

(Música)

Lo he conseguido. Me he deshecho de Baddy.

Eh... Sí,

pero ahora Chomps va a por ti. ¿Qué?

¿Chomps?

Speedy, tengo que volver a salir.

Aún no.

Ahí te está esperando Rocco.

¿Rocco también?

¿Qué está pasando?

Parece que han formado un equipo.

¿Un equipo de malos?

Eso no es bueno.

Tranquilo, el equipo Top Wing va de camino.

Hora de ganarnos las alas.

¡Vamos!

(Música)

¿Qué es eso?

Está debajo de mí.

Abriré esa puerta y entraré.

Baddy no hace falta.

Debo deshacerme de Chomps.

A ver qué pasa.

(GRITA)

(GRITA)

Penny y yo casi hemos llegado, Rod.

Genial. Voy a la superficie.

(Música)

No escaparás tan fácilmente.

Voy a coger un atajo.

Oh, no, me he atascado.

¿Dónde se ha metido Chomps?

(Música)

Oh, oh...

Speedy, Chomps está atascado en las piedras

y el tren tortuga va directo hacia él.

Oh, no.

Rod, usa las pinzas para detener el tren.

Sí, las pinzas.

(FORCEJEA)

(Móvil)

Hola, Bea.

-Honu, tenemos un grave problema.

El submarino de Chomps está en las vías.

-Oh, no.

No sé si podré parar a tiempo.

-Agarra la parte trasera del tren.

Mantenlo recto o sino descarrilará.

Lo tengo. Invierte motores.

(Música)

(SUSPIRA)

Muy bien, Rod.

Sacaremos el submarino... Hasta la superficie.

Modo mecánico.

(Música)

Parece que el equipo Bad Wings no ha sido tan buena idea.

(GRUÑE) Eso es porque los de Bad Wing

no prestan atención.

-Dijiste que esperáramos en la playa.

-Y, además, no tenemos alas.

-¡Que lo de las alas no importa!

-Buen trabajo con el centro de mando, Rod.

Bien hecho, cadetes. Gracias, Speedy.

Ahora aún puedes probar una cosa más.

-Recoger al equipo y llevarlo a casa.

¡Genial! Guay.

Vamos allá.

(Música)

Vale, equipo Top Wing,

vamos a casa. ¡Eso es!

Volvemos a casa.

Cuartel general, allá vamos.

"El espectáculo de surf de los pollitos".

(Música)

Cadetes, mirad lo que hago.

(TODOS) ¡Bien! ¡Bravo! (PÍAN)

(GRITA EMOCIONADO)

Mirad a Brody.

Es el auténtico rey de las olas.

(PÍAN)

Miras, los pollitos también están haciendo surf.

(PÍAN)

(RÍE)

Bien, pollitos.

Parece que hubiera un espectáculo acuático

y los pollitos hiciera su versión.

¿Los pollitos van a hacer hoy un espectáculo acuático?

Lo más mono del mundo.

Se lo contaré a todos. ¿Qué?

¡No! No van a hacer un espectáculo de verdad.

¡Escuchad,

los pollitos van a hacer un gran espectáculo acuático!

¡No os lo perdáis!

Pues ese espectáculo sería divertido.

(PÍAN)

A ellos les parece buena idea.

Vale, entonces, deberíais hacer ese espectáculo.

Para enseñar vuestros mejores trucos.

Necesitarán tu ayuda para aprenderlos.

Necesitan al mejor profesor de esquí acuático.

Sí, ¿y quién es?

(RÍE)

Eres tú, Brody. ¿Yo?

(Música)

De acuerdo.

En poco tiempo estaréis haciendo vuestros propios trucos.

(PÍAN)

¡No faltéis al espectáculo acuático!

-¡Cuidado!

¡Ohhh!

-Uy, perdón. -Perdón. (RÍE)

-Erly, los pollitos van a hacer un gran espectáculo acuático.

Se lo estoy contando todo el mundo.

¿Me puedes prestar tu...?

-¿Mi sistema de entrega "ardillomático"?

Claro, todo tuyo.

-Gracias, Erly.

Enseguida vuelvo. (GRITA)

-Mmmm, algo va a ir mal.

(GRITA) ¿Cómo se gira esto?

(Música)

(GRITA)

-¿Shirley? -Hola, Ronda.

¡Uh! Vale, oye,

los pollitos harán el mejor espectáculo acuático.

Se lo estoy contando a toda la isla.

(GRITA) -Qué monada.

Será mejor que prepare algo de picar.

(GRITA)

Nos vemos en la playa.

-Oh, ¿estás bien, Shirley?

-Ah... Muy bien.

Más o menos. No, en realidad no.

¡No puedo controlarlo!

(GRITA) -Aguanta, llamaré a Top Wing.

De acuerdo, ahora poneos todos así.

(PÍAN)

Hola, Ronda. ¿Qué pasa?

Swift, Shirley está usando el sistema de entrega

"ardillomático" de Early y le está costando controlarlo.

Tranquila, Ronda, ya vamos.

Gracias, cadetes.

(AMBOS) Es hora de ganarnos las alas.

(Música)

Vamos a por Shirley.

Sobrevolaré la selva a ver si la veo.

(Música)

Vamos, Swift.

Van a rescatar a Shirley,

pero necesito más algas.

Ojalá Salty tenga.

(Móvil)

-¿Diga?

-¿Salty? Soy Ronda.

Hoy hay un gran espectáculo acuático y me he quedado sin algas.

(RÍE) Tranquila, Ronda,

tengo una montaña de algas.

Levaré anclas e iré para allá.

-Gracias, Salty.

(CANTURREA)

¡Oh, no!

¡El ancla!

Oh, oh...

(Música)

¡Oh, no, aguanta en la cubierta, en tu sitio!

Necesito a Top Wing.

Top Wing, por favor, necesito ayuda.

-Hola, Salty. ¿Qué pasa?

-Unas olas me han tirado el ancla y creo que se ha atascado con algo.

Y lo peor es que esta montaña de algas

podría volcar mi barco en cualquier momento.

-El equipo Top Wing irá a ayudarte enseguida.

Penny, hay que rescatar a Salty.

Su ancla se ha enganchado. Ve con Brody a liberar su barco.

Enseguida vamos.

(PÍAN)

Excelente.

Menos la parte de caerse.

Hagámoslo de otra forma.

El pie derecho delante...

Brody, hay que rescatar a Salty.

Pues vamos. Espera, ¿y los pollitos?

(PÍAN)

Bueno, quizá alguien más pueda ayudarles

con el espectáculo. ¡Ohhh!

Yo puedo enseñarles trucos a los pollitos

y darles consejos de seguridad en el agua.

No sabía que enseñaba a hacer esquí acuático.

Bueno, no lo enseño exactamente, pero...

Es un deporte acuático y yo soy de naturaleza acuática.

Muy bien.

Volveremos en cuanto arreglemos el barco de Salty.

Haced caso a David, pollitos.

Hora de ganarnos las alas.

(Música)

Bueno, lo que hay que hacer para aprender es...

¡Yoga!

El David boca abajo.

Estirad...

Un poco más...

Ay, demasiado.

(PÍAN)

Vale, y ahora

la pose de Superman.

(PÍAN)

Bien... (GRITA)

Espero que nadie venga antes de tiempo,

porque tenéis que ensayar.

(GRITA)

Aguanta, Shirley.

Allá vamos.

Oh, hola,

los pollitos van a dar un espectáculo acuático monísimo.

No faltéis y...

¡No puedo girar!

¡Cuidado!

Perdón.

No puedo pilotar esto.

¡Nos vemos en la playa!

Aguanta, Shirley.

Vamos a por ti.

(GRITA)

Te tengo.

Gracias, Swift.

Vale, ahora voy a bajarte

y luego podrás subirte al sidecar de Rod.

¿Lista? ¡Ya!

¡Sí, la tengo!

(RÍE) Buen rescate, Top Wing.

Digamos a todos que vayan a la playa

para no perderse el espectáculo.

(Música)

¡Socorro!

¡Mi barco va a volcar de un momento a otro!

Aguanta, Salty.

Modo mecánico.

Tengo el barco.

Gracias, Penny.

Cuidado, que viene otra ola.

Hay que soltar el ancla del barco o si no las olas lo volcarán.

Vale, tú sujeta el barco y yo liberaré el ancla.

Inmersión.

(Música)

Espero que las clases de David vayan bien.

Y ahora, mirad cómo subo.

¿Dónde estáis? (PÍAN)

-Oh, dos turbo-tablas es una gran idea.

Ahora, mirad atentamente a un maestro del surf.

Dos tablas, mejor que una.

¡Oh, no! (GRITA)

Voy a tardar en perfeccionar este espectáculo.

(PÍAN)

-Mira tú por dónde.

(PÍAN)

-Es la hora del entreno acuático.

Ahora, mi habilidad natural brilla en todo su esplendor.

Seguidme, pollitos.

(PÍAN)

-Miraos, mi entrenamiento está dando fruto.

Me subiré a mi tabla.

(PÍAN) (GRITA)

(PÍAN)

(RÍE) Venga, parad ya.

Oh, vaya, qué cosquillas.

(GRITA)

(PÍAN) (RÍE)

Creo que ya le vais pillando el truco

¿Cómo vais, Brody?

El ancla está en la parte más profunda.

Brody, el tren de Honu se está acercando.

Oh, no, el ancla.

Tengo que llegar yo antes que el tren.

¿Qué ha sido eso?

Bueno, no será nada.

Oh, no.

¡Ohhh!

Salty, ¿ahora dónde vas?

El ancla se ha enganchado en el tren tortuga.

Vuelve, Salty.

Tenemos que detener ese barco.

¡Honu, Honu!

¡Para el tren!

¿Qué pasa, Brody?

El ancla de Salty se ha enganchado.

Tienes que pararlo. Oh.

(GRITA)

Te tengo. (SUSPIRA)

¡Sí! La tengo.

Penny, ya he soltado el barco de Salty.

Ve con los pollitos,

yo remolcaré a Salty hasta la playa.

Gracias. Nos vemos en la playa.

(Música)

¿Cómo va el espectáculo acuático?

Será genial,

cuando me quite el salvavidas.

(GRITA)

Estoy bien, todo bien.

Os he decepcionado, ¿eh?

Siento mucho no haber podido ayudaros.

(PÍAN)

¿Estáis listos?

David,

dicen que has hecho un gran trabajo.

Por supuesto. Pues que empiece el espectáculo.

(PÍAN) Buena idea.

Os remolcaré con el Splash Diver.

(PÍAN) -Eh, ¿dónde vamos?

Ellos dicen que no pueden hacerlo sin ti.

¿Sin mí? ¿De veras?

Bueno, al fin y al cabo, tengo dones acuáticos innatos.

-Bienvenidos al increíble y monísimo

primer espectáculo acuático de los polluelos.

(TODOS) ¡Bien! Guau. ¡Sí!

-Pollitos, que empiece el espectáculo.

(PÍAN)

(TODOS) ¡Sí!

(PÍAN)

(PÍAN)

¡Sí!

¡El espectáculo más mono del mundo!

(TODOS) ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué bien!