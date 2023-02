"La aventura selvática de Penny".

(Música)

¿Qué insignia debería conseguir ahora?

Aún te quedan muchas habilidades que dominar.

A lo mejor debería probar...

¡Esa!

¿La insignia de exploración selvática?

¡Esa es muy difícil!

Sí, hay bichos. Y plantas que quieren comerte.

Y flores que te hacen estornudar.

¡Guay!

(TODOS) ¿Guay? Debe ser difícil.

Y así aumentaré mi colección de fotos de bichos

y de fotos de flores, y mi colección de estornudos.

¿Colección de estornudos?

(ESTORNUDA)

Disculpad.

(RÍEN)

Una foto genial, Penny. ¿Veis?

(RÍE)

(RÍEN)

La insignia de exploración selvática es una excelente para conseguir.

-Rod, Brody y Swift ya la tienen.

Tendrás que intentarlo sola. Eso suena a un reto.

Pues vamos allá. Está bien.

Swift te llevará a la selva

y debes volver a la colina del gran árbol antes del atardecer.

-Tendrás que orientarte tú sola usando este mapa.

Llámanos solo si es una emergencia.

¡Muy bien! Hora de ganarme las alas

y la insignia de exploración selvática.

(Música)

La colina del gran árbol está justo ahí.

¿Y tengo que llegar allí antes del atardecer?

Sí que está un poco lejos.

Cuidado, la selva es complicada,

sobre todo las flores apestosas que hacen estornudar.

Está bien. Allá voy...

Puedes hacerlo, Penny. Tú sigue el mapa.

Gracias, Swift. ¡Nos vemos en la colina!

Espero que esto no sea muy difícil.

Está bien, solo tengo que seguir el mapa

y tener cuidado con las flores que intenten comerme.

¡Oh, qué bicho más guay!

(RÍE)

La luz en el mapa muestra dónde está Penny.

-Va en la dirección correcta.

Oh, espera, parece que ahora se ha desviado.

¿Se ha desviado? ¡Oh, no!

Allá va. Ahora vuelve a ir bien. Espero que Penny esté bien.

La insignia de exploración selvática

es difícil.

¿Recordáis las flores que hacían estornudar?

Sí, y va directa hacia ellas.

¿Y si Penny estornuda tan fuerte

que se cae en las flores comecadetes?

Rod, tengo una idea.

¿Podrías ir a la colina del gran árbol

y esperarla allí por si acaso?

¡Sí, buena idea!

Adelante, Rod. Te avisaremos si necesita algo.

(Música)

(ESTORNUDA)

Disculpad.

(RÍE) Esas flores serán las que hacen estornudar.

Mejor que las rodee después de hacerme un selfi.

(ESTORNUDA)

Disculpad. Perfecto.

He corrido bastante.

Creo que casi estoy en... (GRITA)

(ESTORNUDA)

...las flores...

(ESTORNUDA) ...de los estornu... (ESTORNUDA)

Disculpad.

Penny sigue en la dirección correcta.

(RÍE)

¡Explorar la selva es diver!

¿Hola? ¿He oído a Penny?

(RÍE)

Oh, es la planta comecadetes.

¿Cómo voy a salir de esta?

¿Tienes cosquillas?

Cosquillitas.

¿Les hace cosquillas?

Es una gran idea.

Esto me suena.

Parecen las flores comecadetes.

¡Oy, se me había olvidado!

Ahora estoy atascado.

Hola, Rod. Aguanta. Cosquillitas.

(GRITA)

Justo en el pico.

Gracias, Sammy.

Es un truco de monos que he aprendido de Penny.

¿Has visto a Penny? Claro.

¿La estás buscando? En realidad no.

Me reuniré con ella cuando consiga

su insignia de exploración selvática.

¿Pero está bien? Sí.

Pasó por aquí hace un rato. Te lo enseñaré.

(Música)

¡Uh, la colina del gran árbol! Falta poco.

Iba hacia allí.

¿Cruzando el río?

No quiero mojarme las plumas de la cola.

Yo te enseñaré a cruzar el río al estilo mono.

¡Vaya, oh!

¡¿Cómo puedo girar con este tronco?! ¡Espera, Sammy!

¡Aguanta, Sammy! Llamaré al cuartel general.

Rod, ¿qué pasa?

"Me acerco a la colina del gran árbol.

Sammy se ha caído al río y va flotando hacia la cascada."

Necesitamos un cadete acuático, y deprisa.

Llamaré a Penny. "¿Pero qué pasa con su insignia?".

Sammy necesita ayuda. Puede conseguirla en otro momento.

"Penny, Sammy se ha caído al río."

¡Oh, no! ¿Dónde? "Hacia la cascada de la selva."

Descuida, Speedy, estoy cerca.

Puedo rescatarle al estilo pingüino.

¡Speedy, Sammy casi está en la cascada de la selva!

Tendré que nadar detrás de él.

Espera, Penny estará cerca.

Según el mapa, está justo ahí.

No la veo por ningún lado.

Oh, no...

¿Eh? Me he parado.

Y ahora floto hacia atrás. ¿Eh?

¿Pero qué está ocurriendo?

Hola, Sammy.

Lo que ocurre es Penny, un rescate al estilo pingüino.

Gracias, Penny. Por poco me caigo por la cascada.

Sí, gracias, Penny. Creía que tendría que mojarme.

Y a lo mejor también tirarme por la cascada.

No hay problema.

Pero parece que hoy no conseguiré mi insignia.

Está atardeciendo.

Sammy, ¿este río pasa cerca de la colina del gran árbol?

Muy cerca. Baja desde la colina.

Si vas río arriba hasta la gran flor azul,

habréis llegado.

Penny, tú nadas más rápido que cualquiera de la isla.

¿Podrías nadar río arriba?

Claro que sí. (RÍE) Buena idea, Rod.

¡Puedes "quiquirihacerlo"!

Adiós, Sammy.

Adiós, Sammy.

Gracias por rescatarme. ¡A por esa insignia!

Swift, casi ha atardecido. Iré a la colina del gran árbol.

Espero que llegue.

(Música)

Vale, Sammy dijo que buscáramos la gran flor azul.

Supongo que tiene que estar por algún lado.

¡Oy!

La encontré. (RÍE) Eso sí que es usar la cabeza.

Está bien, flor. Cosquillitas.

¡Oy!

Es un viejo truco que he aprendido de Sammy hace un rato

y que lo aprendió de ti.

(RÍEN)

Pero Penny, date prisa. ¡Puedes hacerlo!

"Speedy, he llegado a la colina y el sol está a punto de ponerse."

Lo conseguiré, lo conseguiré.

Estás muy cerca.

No te rindas.

Descuida, Rod, los pingüinos nunca se rinden.

¡A deslizarse!

(RÍE) Cuidado, Swift.

(GRITAN)

(RÍE) Perdona.

¡El atardecer! Lo has logrado, Penny.

Lo qui...

Lo "quiqui" ha hecho...

Lo "quiquiriqui"...

¿Lo ha logrado?

(AMBOS) ¡Sí!

Sabía que podría.

No lo habría hecho sin ti. No dejaste que me rindiera.

Te dije que esa insignia era muy difícil,

sobre todo cuando tienes un rescate a la mitad.

(RÍEN)

Vamos, cadetes. Volvamos a casa.

(Música)

Cadete Penny,

has intentado conseguir una insignia Top Wing muy complicada.

-Y has rescatado a un amigo por el camino.

-Penny, tu insignia de exploración selvática.

¡Vaya, gracias!

Buen trabajo, Penny. Te la has ganado.

Con mucha ayuda de Rod, que no dejó que me rindiera.

Y tengo fotos para añadirlas a mi colección de bichos

y a mi colección de flores.

(ESTORNUDAN)

Y a tu colección de estornudos.

(RÍEN)