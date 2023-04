# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol # y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener, # cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás # y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top wing. # ¡Top wing!

# Juntos hasta el fin. # ¡Top Wing!

# Juntos hasta el fin. #

"TOP WING"

"El as volador de la familia de Swift"

(Música)

Vale, Swift. Estamos listos para el piloto de honor.

Bien. Voy a por él.

Y yo volveré a ponerme con el avión viejo de Speedy.

-Apartaos. ¿A qué viene tanto jaleo?

El mejor piloto de la historia de Gran Torbellino nos visitará.

¿Hola? Yo soy el mejor piloto de la historia de Gran Torbellino.

-Oh, pero, Baddy, Swift recogerá a un piloto superespecial.

(Música)

¡Abuelo CJ!

¡Atención! (RÍE)

Mírate bien, cadete Swift. Qué bien te queda ser un Top wing.

Señor, gracias, señor.

(RÍE) Me alegra verte, abuelo. Ven.

Mira. Este es mi Flash wing. Oh, menuda máquina más bonita.

¿Quieres pilotarla? No sé si podría. Parece muy moderna.

Seguro que sí. Eras el mejor piloto de Gran Torbellino.

(RÍE)

Pero mi avión no tenía todos estos artilugios para volar.

¿Podrías enseñarme? Claro.

(Música)

Ya entiendo por qué se llama Flash wing.

Mira.

(Música)

Esto es un vuelo de primera.

Pilotas muy bien esta máquina tan avanzada.

El Flash wing es increíble. Vuela solo con el piloto automático

y si lo bumeraneo vuela hasta donde yo esté.

Y mira esto.

Vaya. Mi viejo avión no podría hacer esto.

Ven, hay una sorpresa.

(TODOS) (VITOREAN)

Señor, encantado de volver a verle.

-Hola, Speedy. (RÍE)

Ahora solamente soy CJ, ya no soy tu profesor.

-Ah... (RÍE NERVIOSO)

Sí, señor, CJ, señor, o sea solo CJ.

-Cuando enseñé a Speedy a volar era un cadete recién llegado

no mucho mayor que tú, Swift.

(RÍE) Era el mejor profesor del mundo.

Oh, tenemos una sorpresa. Cadetes.

(Música)

-Oh, la cometa roja. ¡Mi viejo avión!

-Bea lo ha arreglado y está trabajando

en mi viejo avión de entrenamiento.

-Todavía no he terminado con el aguilucho de Speedy,

pero la cometa roja ya está lista para volver a volar.

Hala, esto mola un montón pero ¿dónde están todos los botones?

Como le decía a Swift, no teníamos muchos botones.

Solo los ojos, los oídos y nuestro entrenamiento.

-¿Sin botones? Qué raro.

-No había muchos botones, pero igual desgarrábamos las nubes.

-Nos fijábamos en nuestro alrededor.

Sabíamos escuchar el motor y estábamos entrenados

para saber qué hacer en cada momento.

-¿Quieres pilotar la cometa roja, CJ?

-Está listo para volar. -¿De veras? Sería estupendo.

¿Está seguro? ¿Puedes hacerlo?

Tranquilo, Rod. Si aprendes algo bien nunca se te olvida.

(TODOS) (VITOREAN)

-Aquí está mi viejo casco y mis gafas.

Apartaos.

(Música)

(TODOS) (VITOREAN)

-Parece que aún sé hacerlo. (RÍE) Mirad esto.

(Música)

-¡Estupendo! (VITOREAN)

-Yo también podría pilotarlo. Esa acrobacia está chupada.

(PÍAN) -¡Fuera!

Les enseñaré a volar estos trastos.

Uhm... a ver, ¿cómo se arranca?

(PÍAN) -¡Sí! ¡Toma ya!

(Música)

Vaya. El abuelo CJ es muy bueno.

Os lo dije. Es el mejor de la historia.

-¿Qué es eso?

-¡Cuidado!

(Música)

(PÍAN) -Ya os dije que podría pilotar.

(GRITA)

¡Estoy volando! ¡Yuju!

Es Baddy en el aguilucho. Pero aún no está reparado.

Además, no se parece nada a su Bad wing.

-Swift, sigue a Baddy. Habrá que ayudarle a aterrizar.

Es hora de ganarnos las alas.

(Música)

(SUSPIRA) Qué tranquilo se está aquí.

-Voy por debajo.

-Cuidado, piloto. Estos viejos aviones no giran tan rápido.

(RÍE)

(PÍAN)

(RÍE) Nadie puede ganarme en el aire.

Da lo mismo lo que pilote.

-Piloto, atento a las rocas.

(GRITA)

-Has perdido la hélice. Sin ella, el avión se estrellará.

¿Podrás aterrizar? -Espera, ¿aterrizar?

¿En este cañón? No, no, no puedo aterrizar,

pero entonces ¿qué hago? -Tendrás que saltar.

-Pero es que el agua no se me da bien.

-No caerás al agua. Yo te cogeré.

-¿A mí? (RÍE NERVIOSO) ¡Ni hablar! ¡De eso nada!

Vale. Cógeme, cógeme. Allá voy.

(GRITA)

-¡Te tengo!

Buen trabajo, abuelo.

(PÍAN) Oh, no.

Pío y Pío están dentro y no hay piloto automático.

Alguien debe rescatarlos.

Voy a intentarlo.

Oh, oh.

Speedy, Bea, las alas se están soltando.

No terminé de arreglarlo. Faltaba atornillar bien esas alas.

¿Qué hago? Pío y Pío están dentro.

Swift, ¿tu avión puede volar solo? Sí, con el piloto automático.

Bien, tú tendrás que aterrizar el aguilucho.

¿Eh? Si nunca he pilotado ese tipo de avión.

Oídos, ojos y entrenamiento.

Tú escucha, fíjate en lo que hago y confía en lo que has aprendido.

Vale.

(Música)

(PÍAN)

¿Y ahora qué hago? Coge los mandos.

-Rod, Ve al Cañón del peligro.

Busca un sitio seguro para que aterrice Swift.

Está hecho.

(Música)

-Swift, rápido, cuarto de tonel.

(Música)

(VITOREA) (PÍAN)

(RÍE) Eso es usar tus ojos, oídos y entrenamiento.

(Música)

Swift no va a poder aterrizar aquí.

El suelo es muy irregular. Tiene razón.

No hay dónde aterrizar. Tranquilo.

Conozco la isla como el reverso de mi ala.

Speedy, ¿la vieja pista del cañón sigue despejada?

-Debería, pero esa pista es corta y hay un precipicio al final.

-Sí, tendremos que calcular muy bien.

Rod, ponte al final de la pista para que podamos verte.

Recibido.

Será complicado, pero tú puedes. Escucha y mírame.

(Música)

De acuerdo. Escucha, baja el morro, estabiliza y prepárate. ¡Ya!

(Música)

Ahora gira.

Vamos muy rápido. No puedo parar.

(PÍAN) Puedo ayudarte a pararlo, Swift.

(Música)

¡Yuju!

¡Así se aterriza un avión! Te han entrenado bien, Swift.

Claro que sí. (PÍAN)

Gracias por parar el avión. Íbamos directos al precipicio.

Es lo que kikirimío, Swift. Me llevaré a Pío y Pío al hangar.

Yo volveré con la cometa roja.

Y yo llevaré el aguilucho con los espolones del Flash wing.

(Música)

¿Una carrera? Venga.

¿Una carrera? No, esperad. (GRITA)

(Música)

-Realmente has hecho un vuelo extraordinario, cadete.

Gracias, Speedy. No habría podido sin mi abuelo.

Ni sin tus ojos, oídos y sobre todo tu entrenamiento.

-Y yo no podría haberlo hecho sin su entrenamiento, señor.

Eh... CJ. (RÍE)

(TODOS) (RÍEN)

"La aventura pirata de Timmy"

(Música)

Esa canción es muy triste, capitán.

Y el acordeón también. -Ah, mi acordeón pirata se ha roto.

Por lo que mi canción todavía es más triste.

(Música)

-Sh... Oigo algo.

-Eso es música, grumete.

¡Eh! ¡Alto!

¿Qué hace ese cadete con el nuevo acordeón del capitán Billy?

-Ese no es tu acordeón. -Aún no.

A la barca de remos. Es hora de saquear un nuevo instrumento.

Me llevaré ese acordeón.

¿Preparados para las sillas musicales?

(TODOS) ¡Sí!

En cuanto deje de tocar,

sentaos en un taburete lo más rápido posible.

El que se quede sin uno, eliminado. Seguro que consigo un taburete.

Los hice con mi madre.

-¡Yo tengo uno! -¡Yo también!

-Y yo. -Oh...

Os dije que conseguiría uno. (TODOS) (RÍEN)

Qué divertido, pero debo volver a la academia Top wing.

¿No podemos jugar a un juego más? -¡Sí...!

Porfa... -¿Puedes?

Está bien. Uno más. ¿Qué os parece el escondite?

Os escondéis y yo os busco. Contaré desde diez.

Diez, nueve,

ocho, siete...

Sh... -Uhm, ¿dónde puedo esconderme?

¡Oh! Tres...

Dos, ¡uno! Escondidos o no allá voy.

Uhm... Veo una gorra roja.

¡Timmy! Oh... Demasiado rápido.

Vale. Lo kikirirepetiremos. ¿Listo?

Diez... ¡Oh!

Nueve, ocho, siete.

Tenemos que ser muy muy silenciosos.

-Nunca me encontrará en la barca.

Este es el escondite perfecto.

¡Y uno! ¡Allá voy!

(Música)

¡Te veo!

¡Anyu! Oh...

(SUSPIRAN)

Ahí estás, Tina.

¿Y dónde está Wally y Timmy y su gorra roja?

Más vale que Rod no vea mi gorra ni a mí. (BOSTEZA)

-Aquí nadie podrá encontrarme.

¿Hay alguien detrás de este tronco?

Oh... ¿Y es Wally?

Oh... Ya estáis todos menos Timmy.

¡Timmy! -¡Has ganado!

-¡Bien hecho, Timmy! (RONCA)

-Venga, Matilda. Rápido al barco.

¡Timmy!

¡Ya puedes salir! ¡Timmy!

(Música)

(RÍE) Probemos mi nuevo acordeón pirata.

(Acordeón)

# Con el acordeón # buena música haré.

# (AMBOS) Hey, hey, música haré.

# Cantando, bailando yo navegaré.

# Hey, hey, música haré.

# Hey, hey, música haré.

(BOSTEZA) Me he dormido.

¿Ah? ¿Dónde estoy?

Esto parece el barco pirata de Billy.

(Acordeón)

Y ese parece el acordeón de Rod.

Sí que es el acordeón de Rod. Voy a decírselo.

(GRITA)

Hola, Timmy. ¿Dónde te has metido?

¿Timmy?

Oh, no.

¡Timmy! ¿Timmy? ¿Pero dónde está?

Llamaré al cuartel general.

Hola, Rod. ¿Qué pasa? ¿Has hablado con Timmy Tortuga?

No, ¿por qué?

Jugábamos al escondite, pero no le encuentro.

(RÍE) Bueno, parece que te ha ganado.

Pero me llamó y cuando contesté no estaba al teléfono.

Uhm... Eso no es propio de Timmy.

Mandaré a los demás a ver si le encontramos.

Gracias, Speedy. Bumeranearé mi Auto wing y buscaré por aquí.

Es hora de ganarnos las alas.

(Música)

(Música)

# Cadetes de Top wing, # ¡Top wing!

# juntos hasta el fin. # ¡Top wing!

# Juntos hasta el fin. #

Esperad, mi acordeón también ha desaparecido.

Encontremos a Timmy y luego veremos qué le ha pasado.

¿Cómo le digo a Rod que su acordeón está aquí?

¡Ah! ¡Mi gorra! ¡Mi gorra roja! Claro, Rod siempre la ve.

Tengo que ponerla en un sitio donde pueda verla.

Rod, ¿alguna novedad?

No, no puedo encontrarle. ¿Y tú, Penny? ¿Qué tal?

El barco de Billy se está alejando.

Les preguntaré si le han visto. Buena idea, Penny.

(Acordeón)

Eso está muy alto. Es perfecto.

Los cadetes seguro que la ven ahí arriba.

-Capitán, mire ahí. Se acerca un cadete.

-Nunca encontrarán mi botella musical.

¡Ah del barco, Billy! ¡Matilda! Ah, hola, cadete.

¿Habéis visto a Timmy Tortuga? No, estamos solos.

Ninguna tortuga. Estamos haciendo cosas de piratas. Ya sabes.

Nada de música ni bailes ni acordeones. Solo nosotros. Arr.

Si le veis, por favor, decídmelo. Sí, sí.

¡Es su gorra!

¡Timmy!

Cadetes, está en el barco de Billy. (TODOS) ¡Allá vamos!

-¡Timmy!

¿Pero qué está haciendo él en el barco?

¡A por él! -Sí, mi capitán.

(Música)

Agárrate bien.

Eh...

-Mejor ocultemos nuestra música de ojos indiscretos.

-Y de oídos.

¡Yuju! ¡Bien volado, Swift!

Gracias por rescatarme y a mi gorra,

pero Billy tiene el acordeón de Rod. ¿El acordeón de Rod?

Billy se lo llevó. ¿Billy se llevó mi acordeón?

Entonces eso fue lo que le pasó. Tranquilo, Rod. Te lo devolveremos.

Cadetes, en marcha.

No veo a Billy por ningún lado. Estaba allí hace un momento.

¿Dónde se habrá metido? Oigo música.

Están dentro del barco.

(AMBOS) # ¿Qué puedo hacer con un ladrón pirata?

# ¿Qué puedo hacer # con un ladrón pirata?

# ¿Qué puedo hacer # con un ladrón pirata?

# Pues, dejar que toque. #

La palanca de cubierta abre el barco.

Swift, si la empujas, nosotros cogeremos el acordeón.

Recibido, Brody.

Timmy, ¿listo para una aventura pirata?

¡Arr! Siempre he querido ser un pirata.

Muy bien, cadetes. ¡Es hora de ganarnos las arr!

(Música)

Ya está. El barco debería abrirse.

(AMBOS) # ¿Qué puedo hacer # con un ladrón pirata?

# Pues, dejar que toque. #

-¡Ah! ¿Quién ha abierto la boca del barco?

-Habrán sido los cadetes. -¿Los cadetes Top wing?

Abandonemos el barco. Los capitanes primero.

(Música)

-Rema, grumete, rema. ¿Por qué no se mueve?

Capitán Billy, se acabó. ¡Denos el acordeón!

(RÍE NERVIOSO) Yo no cogí el acordeón.

Fue Matilda. -Oh, oh...

Oh, no. Meteré el turbo.

¡Guau! Bien, Top Wing, lo lograsteis.

(LLORA) Adiós a mi nuevo acordeón.

Vamos a devolvérselo a Rod.

(Música)

Tome, capitán. Arreglado y casi como nuevo.

Oh, gracias, cadetes.

Siento haber cogido tu acordeón, Rod. Es que me encanta tocarlo.

(AMBOS) # ¿Qué puedo hacer # con un ladrón pirata?

# ¿Qué puedo hacer # con un ladrón pirata?

# ¿Qué puedo hacer # con un ladrón pirata?

# Pues, dejar que toque. #

(Música)