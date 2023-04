# No hay un sitio # que nos guste más,

# playa, sol # y el azul del mar.

# Aventuras vamos a tener,

# cumpliremos nuestro deber.

# El cielo tocarás

# y muy alto vamos a volar.

# Todo puedes conseguir.

# Somos los cadetes de Top wing.

# ¡Top wing! # Juntos hasta el fin.

# ¡Top wing! # Juntos hasta el fin. #

"TOP WING"

"Las alocadas vacaciones de Shirley."

La cosecha ha sido buena, ¿eh, Shirley?

Y recojo las bellotas mucho más deprisa con tu ayuda, Rod.

¿Dónde vamos ahora?

Usaré mi busca bellotas.

Veo una.

¡La tengo!

No solo es un busca bellotas

sino que también sirve para cogerlas.

La cesta está llena.

Tenemos otras cesta, cadetes.

La pondré con el resto.

Como pongamos más se hundirá.

Son un montón de bellotas, Shirley.

Sí, son muchísimas.

Una auténtica "bellotada". (RÍE)

¿Vamos a guardarlas?

Oh, sí. Hay que ponerlas a salvo.

Brody y yo nos vemos en tu casa, Shirley.

Vale, gracias por llevarlas.

Tened cuidado que no se mojen ni se hundan.

Ni os las comáis todas, eso sobre todo.

Tranquila, tendremos cuidado.

Os echo una carrera.

Con cuidado.

(Música)

(RÍE) Sí que he recogido un montón de bellotas.

Ahora solo tengo que encontrar un sitio adecuado para guardarlas.

Aquí. No.

No. Estas son para luego. (RÍE)

No.

No.

No.

No.

No tengo espacio en mi casa para las bellotas.

Podemos ayudarte a almacenarlas, Shirley.

¿De verdad?

Eso sería "bellotacular".

A lo mejor Ronda tiene espacio.

O los castores.

Seguro que Jonu también puede.

Y Santi. Podríamos llevárselas.

¿Haríais eso por mí?

¿Y por mis bellotas?

Claro, para eso están los amigos.

¿A qué estamos esperando?

Pongámonos en marcha.

Gracias, chicos.

Los cadetes son los mejores.

Buscaré un sitio para el resto de bellotas y...

Ah, sí. Mi casa sigue llena. Hum.

¿Dónde podría ponerlas?

Ya lo sé.

En la cabaña de mi tío Moscado, en lo alto de la colina ventosa.

Perfecto.

Shirley, eres un genio.

Gracias por guardárselas a Shirley, Ronda.

Es un placer.

Sé que a Shirley le encantan sus bellotas.

¿Lista, Jonu?

Lista, Swift.

¡Allá van!

Perfecto, las guardaré bien.

Gracias, adiós.

Aquí tienes.

Espero que haya hueco para todas.

No hay problema, tenemos mucho espacio

para guardar las bellotas de Shirley.

¿Te ayudo a buscar un sitio para guardar las bellotas?

Descuida, ya me encargo yo cuando acabemos esto.

Que no se derritan.

(RÍEN)

Guau, ahí está la cabaña del tío Moscado.

El lugar perfecto para guardar bellotas.

¡Guau! Madre mía.

Hace un poco de brisa.

Debería haber elegido un lugar menos...

Alto.

¿Cómo voy a subir todas estas hasta ahí?

Ya sé.

Las voy a izar con esta cuerda.

(Tatarea)

Hace bastante viento en la colina ventosa.

Oh, no, no, no, no.

(GRITA)

Oh, no, no, no, no, no. (GRITA)

Oh, no, no, no, no.

(GRITA)

¡Espera! (GRITA)

Necesito ayuda.

Muy bien, cadetes.

Ya hemos guardado todas las bellotas.

Shirley va a ponerse supercontenta.

(Alarma)

Top wing, ¡socorro!

¿Shirley?

Pues no parece muy contenta.

(GRITA)

-Shirley, ¿estás en la colina ventosa?

-Vaya, ahí hace mucho viento.

-Top wing, no puedo.

(GRITA)

He soltado la cuerda de amarre.

Y... La cabaña por poco sale volando.

Mis bellotas.

(LLORA)

-Swift, a ver si puedes poner a Shirley a salvo.

Pero ten cuidado con el viento.

Enseguida, Speedy. Te ayudaré desde abajo.

A lo mejor puedo volver a atar esa cuerda.

Buena idea, Rod.

(HABLAN A LA VEZ) Es hora de ganarnos las alas.

(Música)

# Cadetes de Top wing, # ¡Top wing!

# juntos hasta el fin. # ¡Top wing!

# Juntos hasta el fin. #

(GRITA)

No, no, no, no, no, no, no, no.

(GRITA)

Shirley, quédate quieta.

Me acercaré y te cogeré con los espolones.

(GRITA) ¡No!

(GRITA)

Lo siento, Swift.

Hace un poco de viento.

Tranquila, Shirley, te cogeremos.

Hace mucho viento, hasta para Swift.

Es verdad, Swift.

Espera a Rod.

En cuanto llegue,

intentad volver a atar la cuerda de amarre.

(Música)

(GRITA)

Oh, no, Swift, la otra cuerda se ha soltado.

(GRITA)

Hace mucho mucho viento.

No puedo sacarla de la cabaña.

Oh, no, no, no, no, no, ¡no!

¡No!

Si estás en peligro,

mejor que sea en un sitio con buenas vistas

y un montón de bellotas.

(GRITA)

Igual demasiadas.

Swift, Shirley va a caerse.

No aguanto mucho más.

Shirley, agárrate a los espolones.

No llego.

No puedo cogerla con los espolones,

depende de ti, Rod.

Tenemos que volver a atar la cuerda.

Si puedes parar la cabaña un momento,

igual puedo cogerla.

Buena idea, Rod.

Creo que puedo.

¡La tengo!

¡Bien!

¡La tengo!

(GRITA)

O ella me tiene a mí.

Perdona, Rod.

El viento es muy fuerte,

pero mi Flash wing aún lo que es más.

La otra está demasiado lejos.

Deprisa, Rod.

No sé cuánto más podré aguantar.

¡Yuju!

¡La cogí!

He atado la cuerda, así debería aguantar.

(RÍE)

Vaya, deberían vender entradas para subir a esta atracción.

Sube a bordo, Shirley. Vamos a llevarte a tierra firme.

Gracias, Swift, pero,

¿y mis bellotas?

Tranquila, las guardaremos en algún sitio.

Buenas noches.

Espero poder dormirme después de este día tan alocado.

Yo también.

Sí, y yo.

Yo también.

Y yo mucho más.

Gracias por todo de nuevo, cadetes.

Buenas noches equipo Top wing.

(RONCA)

"Un rescate de acción increíble."

Mirad, el último número de la revista "Acción increíble".

Vaya, fijaos en esta foto.

Y en la del escalador.

Y en la de la canoa.

Son todos muy hábiles.

Unas fotos geniales.

-Guau, mirad.

Aquí pone que están organizando un concurso

y que la mejor foto aparecerá la portada.

(SE SORPRENDEN)

¡Hala! ¡Vaya!

Y esa foto la haré yo.

Haces unas fotos geniales.

Sí.

Sí, podrías fotografiarnos en acción.

Pero tenemos entrenamiento.

Sí, es verdad.

Debemos irnos.

Pues yo iré a hacer algunas fotos.

Qué hagas unas fotos geniales, Reck.

Qué ganas de verlas.

Vamos, hijo.

Tengo la cámara perfecta

para hacer la foto de acción perfecta.

Solo hace falta algo de acción.

Oye, Ryan, tú eres un chico muy activo,

¿qué te parece si das un gran salto?

-Vale. Una, dos y tres.

Oh...

No es tanta acción como me gustaría y se ve demasiado mi pulgar.

-¿Y una volando?

-Sí, buena idea.

(Cámara)

Qué bien, Ryan.

Han salido mal.

-Puede que te salgan mejor en la selva.

-Una idea genial.

Vamos a allá.

-Hola, cadetes.

¿Listos para el entrenamiento?

Lo estamos.

Preparados.

Muy bien. He ajustado vuestros motores

y deberían funcionar mejor que nunca.

Dad una vuelta y me decís como los veis.

Vamos a "quiquiri-hacerlo".

(Música)

# Cadetes de Top wing, # ¡Top wing!

# juntos hasta el fin. # ¡Top wing!

# Juntos hasta el fin. #

Esta es la foto de acción perfecta.

(RÍE) Tengo que conseguirla.

Fallé.

Iré tras él,

así se consigue una foto de acción.

-Cuidado, papá.

(GRITA) Fallé.

Cuidado.

-Oye. Mira por dónde caes y haces fotos.

-Perdona, Buddy. Quiero hacer la mejor foto de acción

para que salga en la revista "Acción increíble".

Fallé.

-¿"Acción increíble"? Me encanta esa revista.

Si estás buscando la acción más emocionante

en la isla Gran Torbellino,

puedes hacerme una fotografía en mi avión.

-Buena idea, Buddy.

Haré una foto del equipo Top wing en acción.

Cuatro cadetes, una gran foto.

-Oh, sí.

Los cadetes son superemocionantes.

-¿Top wing?

Me refería a una foto mía, en mi avión, no de Top wing.

(Gruñe)

Bea, el Flash wing funciona genial.

Me alegro, Swift.

"¿Cómo va el Auto wing?"

Cantando como un pajarillo.

"¿Y tú, Brody?"

El turbo del Splash wing va mejor que nunca.

Pero con lo que has mejorado el Aqua wing aún seguiré ganándole.

(RÍE)

-Papá, esa sería una foto increíble.

-El equipo Top wing. Sí.

El momento que estaba esperando.

Oye, ¿por qué aparece Buddy en mi foto?

Vale, es mi oportunidad.

-Oye, ¿y si haces una foto de esto?

Oye. Cuidado.

¡Buddy! ¡Qué haces!

¿La has hecho?

Genial, ¿verdad?

-Oh, no.

Solo ha salido el ojo de Buddy.

-Bueno, yo creo que ha sido increíble.

(RÍE)

-Vale, esta es la buena.

Marchando la portada de la revista "Acción increíble",

los cadetes de Top wing.

-¿No te ha impresionado la última maniobra?

¿Y qué te parece esta?

(GRITA)

-¿Otra vez?

Bueno, su oreja.

-Esto no es bueno para la tripa.

(GRITA)

-Buen trabajo, cadetes.

-Os merecéis un descanso.

Sí. Yuju.

"¡Guacaguay!" Estoy listo.

Lo habéis hecho muy bien, Top wing.

Hola, Reck. ¿Nos enseñas tus fotos?

Sí. ¿Hay alguna buena?

Si te refieres a fotos de la oreja de Buddy,

su ala y su cola, entonces sí, las tengo a montones.

-Y no olvides tu selfi cayéndote de un árbol.

(RÍEN)

Tengo que pensar en cómo mantener a Buddy al margen.

Sigo queriendo una foto del equipo Top wing en acción.

Si Buddy no ve desde dónde haces la foto,

no se meterá.

Buena idea, Brody.

Me pondré un disfraz, un bigote.

Y gafas.

-O puedes volar a los árboles y hacer fotos entre las hojas.

-¡Vamos a allá!

Pero aun así me pondré un bigote, por si acaso.

Madre mía,

¿quién es ese ganso tan apuesto del bigote?

(RÍE)

-Es perfecto, papá.

Buenas vistas y Buddy no te verá aquí arriba.

-No nos fastidiará más fotos.

Prepárate para hacer la foto, Reck.

Es el momento que estaba esperando.

Nada lo estropeará, nada.

-Ahí estás.

Te he estado buscando por todas partes.

Y me gusta el bigote. Buen toque.

-¡Espera! -Papá, papá.

-Buddy, mi cámara.

Y mi bigote.

-Papá, suelta la cámara y vuela.

Eres un ganso.

-No, mi cámara de acción.

Ahora no puedo soltarla.

-Necesita a Top wing.

"Equipo Top wing, mi padre os necesita.

Va agarrado al avión de Buddy."

-Tranquilo, Ryan.

El equipo Top wing irá lo más rápido posible.

-Cadetes, abandonad el entrenamiento.

Reck va agarrado al avión de Buddy. Tenéis que rescatarlo.

Enseguida.

Buddy.

¿Hola?

¿Hola?

-¿Qué estás haciendo ahí detrás?

-Mi cámara.

-Ah, ¿quieres más fotos? De acuerdo.

¿Qué tal una de acrobacia aérea?

-¡No¡

Demasiada acción, Buddy.

-No encontrarás más acción en otra parte.

Aguanta, Reck. Estoy llegando.

Suéltate, Reck. Te cogeré.

Mi cámara.

-Sí, me está haciendo unas fotos de acción geniales.

¿Ya tienes la portada? ¿Eh? ¿Eh?

Aterriza, Buddy.

No, hasta que no me haga una foto buena de una maniobra.

Oh, como esta.

(GRITA)

¿La has hecho? ¿Eh? ¿Eh?

Buddy, cuidado.

¿Cuidado con qué?

(GRITA)

¿Por qué no me has dicho nada?

Oh, no. Mi avión se ha roto.

Me largo de aquí.

(GRITA) Mi cámara.

El avión de Buddy, el avión de Buddy.

Y mi cámara.

Vuelve cámara de acción.

Reck, usa tus alas. Vuela.

¿Qué vuele? Ah, sí, claro.

Estoy atrapado.

Buddy, cógelo.

Voy a por Reck.

(GRITA)

Te tengo. Gracias, Penny.

Tengo el avión.

Voy a por el ala.

La tengo.

"Muy bien, cadetes. Lo lograsteis."

(SE EMOCIONAN)

-Chicos, mirad esto.

(HABLAN A LA VEZ) ¡Hala!

-Os dije que mi foto de acción ganaría el premio.

-Has conseguido la portada de "Acción increíble".

Sin ninguna duda, es una foto increíble.

Sí, sale todo el mundo.

Incluso tú, Reck.

Pues eso no lo tenía planeado.

(RÍEN)

Tomad, he hecho una copia para todos.

-Oye, Reck, ¿a qué me das una de esas?

Os dije que saldría en la portada de la revista "Acción increíble".

(SE SORPRENDE)

-Ese soy yo, justo ahí.

Eh, espera. Es solo mi ala.

Oye, creo que a tu cámara le pasa algo.

(RÍEN)