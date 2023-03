"Adiós, Gran Torbellino".

(Música)

Eh... Speedy,

esto necesita aceite.

Toma, Swift.

Gracias por ayudarme a mantener mi viejo avión de entrenamiento

como nuevo.

-Parece que se está acercando alguien.

-Cierto.

Es el inspector Ojo de Águila.

(TODOS) ¿El inspector Ojo de Águila?

Yo me encargo.

(Música)

Hola, equipo Top Wing.

He venido a hacer una inspección sorpresa.

Estás poniendo a punto el aguilucho.

-Sí, señor.

Nos gusta mantenerlo en forma.

-Está igual que cuando lo pilotaste por primera vez.

¿Recuerdas lo que decíamos?

(AMBOS) Pilotos del mismo plumaje, mejoran el viaje.

-Formábamos un gran equipo.

Me encantan los aviones potentes,

pero a veces echo de menos los antiguos.

-Puede dar una vuelta, señor.

-Gracias, Speedy.

Igual lo hago después de la inspección

del cadete el líder.

Comprobaré si los cuatro tenéis madera

para ser líderes.

Ah... ¿Qué es eso de líder?

Los cadetes líderes forman a equipos de cadetes nuevos.

(TODOS) ¡Genial! ¡Hala!

-Rod, bumeranéa tu vehículo y ve al río.

Equipo Top Wing, le observaremos desde el cuartel.

(Música)

Estoy listo, inspector.

Vale, cadete.

Zigzaguea entre los árboles y las boyas a lo largo del río.

Usa los modos carretera y planeador.

Ida y vuelta. ¿Listo?

Estoy listo para "quiquirihacerlo".

"¡Ya!"

Modo planeador.

Modo carretera.

Tengo que ir más rápido.

¡Turbo y planeador!

(TODOS) ¡Sí! ¡Bien! -Vaya.

Sí, eso es. -Muy bien.

(RÍEN) -Nada mal, cadete.

Penny, para tu prueba de líder,

ve a las vías submarinas del tren tortuga.

"Vale, Penny,

rodea los pilares de las vías

y luego avanza a lo largo de las vías

sobre una oruga, ¿vale?"

Claro.

Está chupado.

"¡Ya!"

(Música)

Modo corredor.

(Música)

¡Guau!

(TODOS) ¡Ay!

Ohhh.

(Música)

¡Hala! ¡Conseguido!

Bien, Penny. -Buena ejecución, cadete.

Vale, Brody,

lleva el "Splash driver" al paseo marítimo.

¡Enseguida!

"Brody, hay una pelota naranja en el agua.

Búscala, cógela y vuelve con ella a la playa en 30 segundos".

Bien. Es hora de salpicar.

"¡Ya!" Inmersión.

(Música)

Ahí está.

"15 segundos, cadete".

Tengo que subirla.

No puedo dar la vuelta, pasaré por encima.

"10 segundos.

Cinco.

Cuatro".

Tres.

"Dos". Aerodeslizador.

"Y uno. Tiempo.

Bien hecho, cadete".

Y ahora, por último, Swift.

Cadete, ve a la presa de los castores.

"Vale, Swift, empezando en el puente,

sube volando por el río hasta la presa

y vuelve a bajar.

Mantente lo más cerca posible del agua y de la presa,

pero evita los obstáculos.

Tienes 30 segundos para volver al puente.

¿Listo?". Es hora de ganarme las alas.

Y la insignia de cadete líder. "¡Ya!"

(Música)

Modo zip.

Modo flash.

¡Vamos, Swift!

Oh, no. Mi barquito.

Oh, no, el barquito de Wally.

(Música)

Lo tengo.

Toma, Wally. Gracias, Swift.

-"10 segundos, Swift". He dado un rodeo.

"Tres, dos y... uno. Tiempo."

Buen trabajo, Swift.

Y también buen rescate. Nos vemos en el cuartel.

Cadetes, me alegra anunciaros

que os habéis ganado vuestras insignias de cadete líder.

(Música)

¡Genial! ¡Sí!

De primera. Guay.

Lo habéis hecho tan bien que he decidido nombraros

cadetes líderes inmediatamente.

(TODOS) ¡Sí! ¡Yuju! ¡Genial!

-Viajaréis a otros centros de entrenamiento

y formaréis a nuevos cadetes.

¿De verdad? ¡Sí!

Os lo merecéis.

-Estamos muy orgullosos de vosotros.

¿Entrenaremos a cadetes más jóvenes?

Les enseñaremos a ser buenos pilotos

y amigos como nosotros. Así es.

Iréis a centros distintos para entrenar a cadetes jóvenes.

¿A centros distintos?

¿No iremos juntos?

¿Va a separar el equipo?

Desplegaremos al equipo.

Así podréis enseñar vuestras habilidades

a más cadetes nuevos.

Podremos ayudar a otros cadetes en muchos sitios.

Eso es increíble.

Pero no estaremos juntos todos los días.

Y eso no es tan increíble.

Aún no os vais, cadetes.

Podéis hacer la maleta y despediros.

Mientras lo hacéis, a lo mejor me doy una vuelta

en el aguilucho.

-Ser seleccionados como cadetes líderes

es un gran honor, equipo Top Wing.

-Sí. Y seguro que será una gran aventura.

Es verdad.

Vamos a explicárselo a Ronda.

Estoy muy orgulloso de nuestros cadetes,

pero voy a echarles muchísimo de menos.

-Yo también.

(SORBEN)

Uy,

echaré de menos que se me congele el cerebro.

Pero no echarás de menos mis platos.

He preparado algunos para disfrutarlos

en vuestra nueva aventura.

Os voy a echar de menos muchísimo.

Gracias, Ronda, y nosotros a ti.

Lo hemos oído.

¿Es cierto? ¿Os marcháis...

todos?

Es solo para una misión, Shirley.

No será para siempre.

¿Cuánto tiempo?

Pues...

será... un rato un poco largo.

(SOLLOZA) Pero...

no nos olvidaréis,

¿a qué no?

Jamás.

"Id a la pista de aterrizaje.

El inspector Ojo de Águila se va".

¿Dónde está el inspector?

No ha querido irse sin dar una vuelta con el aguilucho.

Que tenga cuidado,

el inspector no pilota un avión de entrenamiento

desde hace mucho.

¿Cómo va el vuelo, inspector?

-(RÍE) No me divertía tanto desde que era un cadete.

(RÍE)

Viraje.

Uhhh.

Tonel.

-"Inspector,

está haciendo unas maniobras bastante complicadas".

-El aguilucho puede con todo.

Entrada en pérdida.

Ohhh, un momento, demasiado rápido.

¡Arriba, arriba!

Oh, no, he chocado con una roca.

-"¡Eyectar, eyectar!"

-Voy hacia los pináculos. Tengo que saltar.

Cielos.

Vaya, vaya.

¡Uh!

-"Inspector, ¿está bien?"

-Sí. (JADEA)

Me he dañado el ala.

No puedo bajar volando y, Speedy,

tu aguilucho se va a estrellar contra el mar.

-Tenemos que ayudarle.

También a tu avión.

Vamos allá.

Es hora de ganarnos las alas.

(Música)

El inspector está en un árbol en lo alto de un pináculo.

Y el aguilucho vuela directo hacia el agua.

Se va a estrellar.

Penny, vamos a por el aguilucho.

Iré a por el inspector.

Rod, recupera la hélice rota.

¡Vamos a "quiquirihacerlo"!

(Música)

¡Aguante, inspector!

(GRITA)

Le tengo.

Tengo la hélice.

Gracias, Rod.

Ambos me habéis salvado a mí y al propulsor.

Pero el avión de Speedy ya no volará más por mi culpa.

Brody y Penny se encargan.

No lo conseguiremos.

Oh, no.

Modo mecánico.

(Música)

Brody, ayúdame a levantarlo. Recibido.

(Música)

Speedy, Bea,

hemos rescatado el aguilucho.

Gracias por rescatarme y salvar el avión de Speedy.

Si no hubierais trabajado juntos, habría sido un desastre.

Encantados de ayudar, inspector.

Somos Top Wing. Es lo que hacemos.

Creo que tenemos que ir a hacer la maleta.

Sobre las misiones como líderes,

he cambiado de idea.

Creía que lo habíamos hecho genial.

Y así fue.

Pero trabajáis tan bien juntos que no puedo separar al mejor equipo

que he inspeccionado.

Pero como os ofrecí los puestos de cadetes líderes,

podéis decidir.

Si queréis aprovecharlo, cadetes, hacedlo,

pero si queréis quedaros, también.

Inspector Ojo de Águila,

nos encantaría ser cadetes líderes algún día.

Pero por ahora nos gustaría quedarnos aquí.

Y aprender más y mejorar.

Como usted y Speedy dicen...

(TODOS) Pilotos del mismo plumaje, mejoran el viaje.

-La isla tiene suerte de teneros, equipo Top Wing.

(AMBOS) Claro que sí.

(Música)