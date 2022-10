(GRUÑIDOS)

(GRUÑIDOS)

(Teléfono)

"Has hecho un escáner exhaustivo del sótano de la escuela

-como te pedí?". -Aún no, señor Adder.

La señora Qadesh ha estado incordiando todo el día.

"No es mi problema".

"Charles Risk ha tenido que dejar algo".

"Documentos... Lo que sea".

"Quiero resultados ya".

"De lo contrario, tendré que prescindir de ti".

(GRUÑE)

El inspector Foughy se ha presentado por sorpresa.

¿Podría inspeccionar las instalaciones exteriores,

-por favor? -Sí, señora.

Eh, mirad.

¿Sabíais esto?

Carrera de riesgo en la que los drones

compiten en modo "Dron de choque".

Exterminadrón es toda una tradición.

¡Vaya! ¡Qué pasada! Tenemos que hacer una.

¿"Dron de choque"?

(SUSPIRA) No me extraña que ya no la hagan.

¿Y por qué no se lo pedimos a la señora Qadesh?

Vale. Jamás dará su permiso

para hacer una cosa así.

Mam, haz saber a Benicio y Hunter que viene el inspector.

Debemos prepararnos.

¿Sí?

Perdone la molestia, señora Qadesh.

Pero queríamos saber si nos daría permiso

para organizar un extermi...

-Ah, lo siento. No tengo tiempo.

Haced la solicitud a través de dronbase.

Vale.

(SUSPIRA) (SUSPIRA) Vaya...

Vicky y Tom tenían razón.

No nos van a dar permiso.

Los exterminadrones dejaron de hacerse

porque provocaban muchos daños.

Al menos, vamos a intentarlo.

Solicitud enviada.

¡Guay!

Vamos a buscar rivales. ¡Sí!

(Música)

"Resistencia".

Hoy el tema que vamos a estudiar es el blindaje protector del dron

para mejorar su resistencia.

¿Queréis competir en una carrera de drones de choque?

Dos contra dos.

¡Uh! ¿De choque?

Di que sí, Damon.

¿Quién está en tu equipo?

Hey. (SUSPIRA)

Si puedo destruir a Rocket, me apunto.

Búscate un colega y ponte a enumerar las piezas de tu dron.

La absorción de choque es la capacidad del material

de no romperse cuando recibe una onda de choque.

¿Tomando apuntes?

(RÍE) ¿Estaré soñando?

Los drones se chocan mucho en carreras de exterminadrón.

Esta lección me viene al pelo. (SUSPIRA)

Ha llegado el inspector Foggy.

Buenos días, señorita Qadesh.

Señor Foggy.

Las tres y dieciocho.

Perfecto.

Eh... Bienvenido a esta inspección no anunciada.

Podemos empezar cuando usted quiera.

La inspección debe comenzar a las tres y veinte.

Como siempre, empezaremos por las instalaciones deportivas.

Luego, la biblioteca.

Sí. Bien.

(GRUÑE)

"Sistema de vigilancia desactivada".

(RÍE) Se ha dejado la sesión abierta.

Esto va a ser sencillísimo.

Exterminadrón autorizado.

Muchas gracias, señora Qadesh.

"Sistema de vigilancia activada".

(RÍE)

Vete poniéndote en posición.

Se acabó la clase.

Os felicito especialmente a DroniX, Raptor y Quimera.

Vuestros blindajes son impresionantes.

Yo hago equipo con Rojan.

Os vamos a destruir.

¿Y bien? ¿Ya te ha contestado Qadesh?

Voy a comprobarlo.

No creo...

Es imposible que Qadesh te dé permiso para la carrera.

¿Qué decías?

¡Exterminadrón autorizado!

¡Bien! ¡Bien!

También dice que la cancha está disponible...

(SORPRESA) ¡Justo ahora!

Vamos allá. Estoy listo.

¡Vamos! Genial.

Buck, tenemos un montón de deberes.

(SUSPIRA) Vamos, Vicky.

Así podremos probar el nuevo blindaje de Tom.

Emm... (SUSPIRA)

Vale. ¡Bien! Vamos.

Pero luego a trabajar. (SUSPIRA)

Perfecto. Ahora, el comedor.

(CARRASPEA)

Creo que deberíamos ir primero a la cancha.

Benicio no ha terminado de fregar el comedor todavía.

Oh. Hemos tenido que cambiar un poco los horarios.

No esperábamos su llamada.

Estoy seguro de que su escuela cumple las normas a la perfección

como siempre.

A la cancha.

Señor Hunter, hay un cambio de planes.

Nos vemos en la cancha.

Despídete de tu querido DroniX. Esto va a doler.

¡Vamos allá!

¡Qué locura!

No quiero ver esta carnicería. Ay...

Ay... Ahora sé porqué lo prohibieron.

Acelera, Damon.

Así es más fuerte el impacto.

Bueno, vamos a darle caña.

¡Damon! Ánimo, Elsy. Tú puedes.

¡Ay!

(SUSPIRA) Vamos, vamos...

Oh. ¡Guau!

(RÍE) Esto es una pasada.

¡Así! ¡Duro con ellos! Eso es.

Venga, vamos.

-¡Sí! -(GRITA) Venga que tú puedes.

-¡Qué rapidez! Mira.

-¿Qué? -¿Qué está pasando aquí?

¿Un exterminadrón?

¿En serio?

¡Cuidado!

(GRITA)

-¡Ah! -¡Riley!

¿Está bien?

Señor Hunter.

Esto es lo que pasa cuando no se respetan las reglas.

Estoy bien.

Voy a la enfermería a que me vean el brazo.

¿Un exterminadrón?

¿De quién ha sido esa absurda idea?

Emmm... Pero si usted nos ha dado permiso.

No, de eso nada.

-¡Es verdad!

-Compruébelo. -Yo...

No recuerdo en absoluto haber dado mi autorización

-a esta petición. -¿Me permite?

Es su firma digital. No hay duda.

¿Quién de vosotros ha acudido a mi despacho?

¿Qué? Nosotros no fuimos.

Estábamos en clase.

Mam, muéstrame las imágenes de la cámara de vigilancia

frente a mi despacho desde que he salido.

Esta bien. ¿Y la cámara de mi despacho?

De verdad, no lo entiendo.

La ley es muy clara.

Artículo 3, párrafo 22, sección 65...

"Los exterminadrones están terminantemente prohibidos".

Es una falta muy grave, señora Qadesh.

-Queda cautelarmente despedida. -¡Ah!.

Ni que decir tiene que es imposible buscar sustituto en tan poco tiempo,

así que como estipula la ley, artículo 7, párrafo 72, sección 12:

"Su delegado se hará cargo de la academia".

Es decir, Akashi.

Yo...

lo comprendo.

Pero créame,

voy a presentar recurso a esta acusación tan injusta.

Volved a vuestro cuarto y esperad instrucciones.

Está bien...

Hay que recuperar la disciplina en la Academia Hawkings,

señor Foggy.

Voy a necesitar su ayuda.

Soy todo oídos.

"Las clases diarias de yoga son obligatorias.

Se dedicarán cuatro horas más cada día a los deberes supervisados.

Y los dormitorios se inspeccionarán cada semana.

Respecto a los que habéis organizado el exterminadrón, vais a re-ordenar

todos los libros y documentos de la biblioteca".

(SUSPIRA)

¿Seguro que quiere hacer esto?

Es peligroso, el programa no ha sido ensayado.

Haz lo que te digo.

Oh, vale.

Ya está.

(SE ESFUERZA)

¿A qué vienen estas normas patéticas?

Catalogar la biblioteca...

Bueno, al menos, no estamos encerrados en nuestro cuarto.

Es por culpa de tu exterminadrón.

Y ahora, para colmo, Akashi es el director.

¿Un exterminadrón autorizado en un día de inspección?

No es propio de Qadesh cometer un error tan monumental.

Es muy extraño.

¿Y si alguien le ha pirateado el ordenador?

Es posible.

Voy a comprobarlo.

Akashi se ha vuelto completamente loco.

Me ha hecho re-programar todos los drones de mantenimiento

para convertirlos en drones de vigilancia.

Estoy segura de que a este paso se van a sobre-calentar.

No puedo entrar en el ordenador de Qadesh.

El cortafuegos es muy fuerte.

Eso quiere decir que no han podido piratearlo.

Es decir, solo ella ha podido autorizar

el exterminadrón. Por favor, sigan organizando

la biblioteca en silencio.

¿Eh?

"Sistema de comunicación re-programado".

Perfecto.

(SUSPIRA) Al fin un poco de paz y tranquilidad.

Sí, confinar a los alumnos en sus cuartos

es una idea excelente.

Paz y disciplina vuelven a reinar en la Academia Hawkings.

Vigilar a los alumnos es de suma importancia.

Y tus drones de mantenimiento son lo más adecuado, Benicio.

(GRUÑE)

(Teléfono)

Eh... Bueno, ¿qué tal si inspecciona los dormitorios de los alumnos?

Una gran idea.

Acompáñeme, Benicio.

(GRUÑE)

-¿Sí? -Estoy en posición.

-Muy bien, dos segundos.

Acceso al sótano permitido.

Escanea hasta el último rincón.

Cualquier indicio que haya dejado Charles Risk

debe ser transmitido al señor Adder.

(SE ESTIRA) (RÍE)

Oh, tío...

¿Eh?

¡Eh! "Silencio en la biblioteca".

Chicos, acaba de entrar un rastreador al edificio.

(CANTURREA)

DroniX, modo invisible.

(CANTURREA)

"No se os permite salir".

Vale, no te lo tomes así.

El rastreador va hacia el sótano.

Mando a DroniX por el conducto de aire.

(ASIENTE)

Comenzando escáner del sótano.

(RÍE)

Rastreador a la vista.

Parece que está escaneando el edificio.

Está buscando algo.

Probablemente sea el núcleo.

Escanea su frecuencia para localizar al piloto.

Muy bien. El mismo día

que Qadesh es despedida entra un rastreador en Hawkings.

¿Casualidad?

No me lo creo.

Sin ella, no funciona.

Que vuelva Qadesh. Pero antes,

tenemos que demostrar su inocencia.

Voy a ver las imágenes de la cámara.

Eh, faltan unos minutos. ¿Qué?

Alguien ha manipulado la cámara de vigilancia.

Tenemos que enseñárselo al inspector.

Estoy es muy raro.

Recibo cinco ecos en la misma frecuencia.

Cinco ecos...

Significa que hay cinco rastreadores en el sótano

controlados por el mismo piloto.

Estarán buscando los documentos de tu padre.

-"Silencio". -"Atención, alumnos de dronáutica".

"Dentro de unos días se os entregarán

vuestros nuevos uniformes".

¡Aj! ¡Será una broma!

Yo no pienso ponerme esa cosa asquerosa.

"Silencio, silencio, silencio".

Haré lo que me dé la gana, cubo de hojalata.

(RÍE)

¿Sabes una cosa, Brendo?

Pensaba que no lo diría nunca, pero tienes razón.

Ya es suficiente.

Se acabaron las órdenes. (ASIENTE)

Es un despido injusto.

Lo único que le pido es que me apoye como miembro del Consejo Académico.

Estoy seguro de que todo ha sido un malentendido.

Pero comprenderá que yo no me puedo involucrar, ¿verdad?

Sería considerado abuso de poder.

Estamos hartos de las nuevas reglas.

Queremos nuestro Hawkings de siempre.

"Silencio. A limpiar. Tenéis que limpiar".

(GRUÑE) No has dicho "por favor".

Vale, Buck, ya puedes ponerte a buscar.

El piloto está a 48 grados latitud norte

y 2.17 longitud este.

Muy bien, Toolster va al laboratorio

a coger un electro-imán.

Con él, borraré los datos recogidos por los rastreadores.

Toolster, modo camaleón.

Yo voy a buscar a Foggy.

"Volved aquí. La tarea de limpieza no ha acabado".

Aquí todavía ha quedado uno.

Yo me encargo de él.

(SE ESFUERZA)

¡A tu cama, perrito!

Venga, vamos a quejarnos a la dirección.

Veamos dónde se oculta nuestro misterioso piloto.

¿Informe del estado?

42 por ciento.

Paciendo, el sótano es grande.

Para escanearlo todo, tardaré un rato.

"Reunión de estudiantes no autorizada frente al despacho".

(GRUÑE)

(TODOS) ¡Abajo las normas!

(TODOS) ¡Abajo los nuevos uniformes!

Os ordeno que os tranquilicéis ahora mismo

y volváis a la biblioteca inmediatamente

-a terminar de hacer la limpieza. -No hasta que cancele

las nuevas normas de Hawkings.

Me aproximo a la localización.

(SORPRESA) ¿Eh? (RÍE)

Buck, te vas a reír.

Andrew está pilotando el escuadrón de rastreadores.

¿Otra vez él? Vaya...

Vale, dedícate a borrar sus datos y yo me ocupo de sus drones.

Gracias a tu nuevo blindaje, DroniX los va a reducir a cenizas.

Los hábitos alimenticios de Meldor son abominables.

Señor Foggy, la señora Qadesh es inocente y tengo pruebas.

Tienes dos minutos para convencerme.

Bien, como queráis.

En ese caso, voy a incrementar el grado de seguridad de los drones.

Su sistema operativo no está hecho para este tipo de programa.

Va a ser todo un desastre.

Desde luego que va a ser todo un desastre.

¡Pero para vosotros!

Seis horas sin salir.

(TODOS MUESTRAN SOSRPRESA)

Hay un salto de dos minutos en la imagen de la cámara.

Justo el momento en que se autorizó el exterminadrón.

Exactamente la misma hora.

¡Oh! Las 3:22.

¿Las 3:22? Imposible.

La señora Qadesh estaba conmigo.

Ella no ha podido autorizarlo.

¡Menudo error!

Tengo que hablar con la señora Qadesh.

¿Señora Qadesh?

El señor Foggy al habla.

Ante las nuevas pruebas que han aparecido,

debo pedirle disculpas.

Sí, inspector Foggy.

¡Cuánto me alegro!

Apenas le oigo...

¿Pasa algo allí?

¿Perdón? ¿Qué me ha dicho?

Señ... Hay un problema con los drones.

Se están sobre calentando. Vámonos. Ya veo. Tengo que colgar.

Hay un problema en la academia.

(GRUÑE)

(RÍE) Esos cacharros se han vuelto tarumba.

(GRITA) (GRITA)

Ahí está.

DroniX, propulsores activados.

Uno menos. ¡Qué fácil!

A ver, ¿dónde está el siguiente?

Ah, he perdido una cámara, el número tres...

Electro-imán activado.

Borrado de datos en curso.

(SE ESFUERZA)

Ya son dos.

Oh, vamos...

¡No puede ser!

(CON MIEDO) Ah...

¿No creéis que deberíamos hacer algo?

Eh, vale. Tal vez...

Será mejor desconectarlos.

(GRITA)

No diga que no se lo advertí.

¡Ah! ¡Es increíble!

Están contraatacando. (SORPRESA)

(GRITAN)

Señor Akashi, lleve a los alumnos al despacho

en vez de estar ahí como un pasmarote.

Brendo, tienes que desinstalar tu programa.

Primero, no es mi programa,

y segundo, habrá que ir al cuarto del servidor.

Muy bien. Usted vaya con ellos, Akashi.

Yo me quedo aquí a cuidar de los alumnos.

Bien, de acuerdo.

¡Diana!

(RÍE)

¡Sí!

¡Tu blindaje es flipante!

Ha resistido al exterminadrón

y ha derribado cuatro rastreadores seguidos.

Hay algo que se está cargando a mis rastreadores.

Akashi.

(GRITA)

(SUSPIRA ALIVIADO)

(GRUÑE)

No piendo cambiar de uniforme.

Ni hablar.

Bueno, el último.

Pero... ¿Dónde está?

Aquí.

¡Ay! Las condiciones de trabajo son horribles.

Tendré que quejarme a la dirección.

Oh-oh, Andrew se dirige a nuestro cuartel general.

Haz algo.

No tiene sentido borrar los datos si Andrew descubre lo del Douglas.

"Andrew".

"¿DroniX?"

"¡Rocket! Ahora lo entiendo todo".

"Diles a los de Balchescorp que sus rastreadores

son un montón de chatarra".

"Muy gracioso, Rocket".

"Bueno, ahora que has dado la cara, va a ser otra película".

"Hecho". (RÍE)

"(RÍE)"

¡Cielos!

Espero que Akashi y las chicas reinicien el servidor cuanto antes.

Nos pide introducir la clave del administrador central

de Hawkings. Eh...

Dos, ocho, nueve, dos, cero, cero...

Creo.

-No. -¿Dos, ocho, nueve, dos, cero, ocho?

¡No! Estrújese el cerebro, solo son seis cifras.

Se lo aprende hasta un niño.

Eh... Bueno, no he tenido mucho tiempo.

No... No la recuerdo.

La clave que buscas es dos, dos, nueve, ocho, cero, ocho.

¡Señora Qadesh!

Eh...

¡Bien!

"Reiniciando sistema".

"En curso".

(SUSPIRA) Es genial cuando se para.

"Eh, ¿dónde estás?"

"Detrás de ti".

"(RÍE)"

"Está bien, acabemos la partida".

Voy con el golpe final.

"Esta vez acabaré contigo".

"No hagas promesas que no puedes cumplir".

"(RÍE)"

(GRUÑE)

Te habrás cargado mis rastreadores, pero ya tengo lo que buscaba.

¿Eh?

¿Qué? ¿Qué quiere decir "cero datos"?

(GRITA) ¡No!

(RÍE)

Destrucción de datos finalizada.

Me sé de alguien que hoy ha tenido un mal día.

Team Dronix, 5, Andrew, 0.

Emmm... Disculpe, señor Adder.

¡Pandilla de inútiles!

Señor Hunter, señora Qadesh, lo sentimos mucho.

Tranquilo, estoy bien.

-Cualquiera tiene un accidente. -(ASIENTE) Estáis todos perdonados.

Muchas gracias por haberme defendido.

El castigo queda suspendido.

(TODOS LO CELEBRAN)

Quiero disculparme, señora Qadesh.

Al parecer, un virus en dronbase autorizó el exterminadrón.

Este incidente ha demostrado lo inestable que es el sistema.

De modo que voy a exigir que revisen el estado del programa.

Respecto a usted, su gestión de este incidente

ha sido deplorable.

Usted no vale para un puesto directivo.

Y otra cosa más.

-Alumno Meldor. -(SUSPIRA)

-¿Eh? -Voy a tener que sermonearle

por sus hábitos alimenticios en mi próxima inspección.

(SUSPIRA ALIVIADO) Menos mal que solo ha encontrado