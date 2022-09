(Zumbido)

¡Oh!

(Música tensión)

¿Otra vez?

Es la segunda vez esta semana.

¿Qué está pasando? (BALBUCEA)

(Música cabecera)

"EN EL OJO DE LA CÁMARA"

Como ya sabéis se acercan los exámenes de fin de curso.

-¡Yuju! (SUSPIRA)

-Ups, lo siento.

-Y hemos pensado que un ejercicio entretenido

os ayudará a relajaros.

-Organizaremos un taller de fotografía,

así podréis sacar a relucir vuestra faceta artística.

(SE ALEGRAN)

-No será para nota, ¿verdad?

(Música)

Yo voy a hacer macrofotografía abstracta,

exploraré detalles mínimos y descubriré nuevos mundos.

(A LA VEZ) -¿Eh?

(RÍE)

Sacar fotos de los pringados es lo más divertido que hay.

¿Te refieres a los selfies que te haces?

(RÍE) Pero ¿qué...?

Encantador. (RÍE)

Podríamos hacer fotos aéreas con DroniX.

¿En el vertedero industrial?

Quedamos a las 7:22 de mañana, justo a la hora del amanecer.

¿7:22? ¿Y seguro que me necesitáis para esto?

(RÍE)

Hemos realizado todos los cambios previstos

en nuestro dron EMP.

Ya es capaz de generar pulsos electromagnéticos

a mayores distancias y en cualquier vuelo.

Se lo enviaremos desde Vulture Corp. en cuanto hayamos recibido el pago.

-Lo siento, señor Adder, pero mi cliente

exige otra demostración a escala real.

-¿No fue suficiente con la prueba de anoche?

Recuerde que este proyecto debe ser alto secreto.

-La dirección de Dark Hill quiere la certeza absoluta

antes de hacer esta inversión. Y no es negociable.

(SUSPIRA)

Dark Hill exige otra prueba,

pero esta vez hazla en un lugar alejado,

los cortes de luz ya han llamado demasiado la atención.

Buck, ¿podrías poner a DroniX mirando a Tom?

¡Buck!

Eh... No estaba dormido, palabra.

Probando...

(Música)

Creo que está bien.

Coloca a DroniX en posición para sacar unas fotos.

Muy bien.

(Música)

(Música tensión)

Prueba de prototipo DH-34 a 54 EMP.

El pulso tendrá lugar en cinco...

(SILBA)

"Cuatro...".

Tres, dos...

Uno... Ya, Buck.

(Música)

DroniX está haciendo de las suyas.

¡Cuidado, señor!

¡Oh!

DroniX ha cambiado a modo seguridad.

¿Está bien, agente?

¿Os habéis vuelto locos, chicos? No es culpa nuestra.

Eh, yo te conozco, tú eres ese acróbata loco.

"En muy pocos días hemos tenido tres apagones extraños.

Me pongo a investigar, ¿y con qué me encuentro?

Los drones locos de la academia Hawkings".

Qué casualidad, está claro quién anda detrás de todo esto.

-Nuestros drones no tienen nada que ver.

Aquí también hemos tenido apagones. Precisamente, ayer hubo uno.

-Los experimentos que se realizan en esta escuela

de aprendices de hechiceros claramente se han descontrolado.

-¿Es una broma? -Y usted me ha enviado

a estos aprendices para bombardearme con sus artilugios

y sabotear mi investigación.

Tonterías, DroniX se quedó sin batería.

Es verdad, oímos un silbido y de pronto, ¡puf! Apagón.

Vuestro artilugio queda confiscado como prueba de cargo.

-Eso ni hablar. -Por favor, caballeros.

Mis alumnos y sus drones son responsabilidad mía,

si usted quiere algo, necesitará una orden judicial.

Hasta entonces, DroniX quedará bajo mi custodia.

-Muy bien. Volveré.

Quita de mi camino.

-Me temo que pronto lo tendremos de vuelta,

pero, al menos, DroniX estará a salvo aquí dentro.

Claro. Trátelo bien, ¿eh?

(Música tensión)

Aquí se queda.

-¿Un agente de policía en Hawkings? ¿Y qué quería?

-Buck Rocket estaba sacando fotografías con su dron

en la fábrica abandonada y por poco le sacan un ojo.

-¿Fotos?

Sabía que jugábamos con fuego cuando hicimos esa última prueba.

Akashi, haz lo que sea para borrar la memoria del dron de Rocket,

y deprisa.

(GRUÑE)

No es justo, el policía no se ha caído de la bici

por culpa de DroniX. Pero, si vuelve con una orden,

Qadesh no podrá impedir que se lleve a DroniX.

Entonces, tendremos que recuperarlo esta noche.

¿Y arriesgarnos a que nos expulsen de la academia otra vez?

Bueno, entra dentro del lote.

(Música tensión)

Qadesh y Akashi están en sus despachos.

Muy bien, voy a hacer que salgan de ahí.

(Continúa la música)

¿Eh?

(Continúa la música)

También puedo activar la alarma anti-incendios

y hacerla salir de su despacho. -Señor Akashi,

creo que unos alumnos están saliendo sin permiso.

Han trepado por el muro. -¡Voy con usted!

(Continúa la música)

"¿Me ha oído, Akashi?". -¡Sí, ya voy!

(Continúa la música)

Buen trabajo, Tom.

Iros, ya os cubro yo.

(Continúa la música)

Cinco cerrojos magnéticos y un mecanismo de cierre electrónico

con llave de ocho cifras y miles de millones

de posibles combinaciones. Y...

Y nada, necesitaremos dinamita o un rayo láser.

Tom, por Navidad quiero un láser para DroniX.

Lo tendré en cuenta

para el próximo taller de actualizaciones.

Por ahora, voy a entretener a nuestros amigos.

(Continúa la música)

Por ahí, vamos.

-¡Eh, un momento!

Voy a comprobar el vídeo de vigilancia.

Enseguida averiguaremos quién es. -Buena idea.

(RÍE)

Atención, Akashi está de vuelta.

Si no abrimos esa caja fuerte cuanto antes, estamos buenos.

Eres consciente de ello, ¿verdad?

Sí, soy consciente de ello, pero necesito más tiempo.

Dejémoslo, lo doy por imposible.

Venga, vamos. Pero qué...

Espera.

¡Guau!

Eso es, muy bien. DroniX, a la mochila.

Vamos, hay que largarse de aquí.

(Música acción)

Pero ¿qué...? (GRUÑE)

-No hay nadie. ¿Ha conseguido identificarlos?

-Estoy en ello.

(RÍE) Vosotros sois una pasada.

No, DroniX es una pasada.

Se ha puesto en modo autónomo

y ha descifrado el código él solito. Mándalo a Douglas.

Si descubren que ha desaparecido,

este será el primer lugar donde lo busquen.

Muy bien.

Team DroniX, modo acción.

(Música acción)

¿Eh?

(GRUÑE)

(Música acción)

¡Oh, oh, creo que nos han descubierto!

¡Oh, no, un rastreador de Vulture Corp.!

Sí, bueno, seguidme.

A ver lo que saben hacer nuestros visitantes.

(Continúa la música)

¡Uh, vaya!

Es bueno, pero yo soy mejor.

¡Sí! (RÍE)

(GRUÑE)

(Continúa la música)

¿Qué? ¡Buck! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco?

Por fin ya eres mío, pero...

¿Qué? (RÍE)

(GRUÑE)

Ya está, DroniX está sano y salvo en el Douglas.

De todas formas, me pregunto qué hacia Vulture Corp.

pululando por aquí.

¿Se habrán enterado de que el núcleo está dentro de nuestro dron?

Creo que es algo más complicado que eso.

Me temo que tengo malas noticias, señor Adder.

-Eres un inútil redomado, Akashi.

Reza para que las fotos que sacó ese dron

no revelen nada comprometedor.

A ver si mi teoría es acertada. (SOMNOLIENTO) ¿Cuál?

¿Que la falta de sueño merma las facultades mentales?

Voy a ver el historial de DroniX.

¡Fijaos!

¿Las fotos del incidente?

Ahora podemos ver lo que pasó de verdad.

¿Son de cuando DroniX estaba cayendo?

Con esto no hacemos nada.

Un pequeño retoque y...

¿Qué es eso? Una onda electromagnética

con la potencia suficiente para bloquear o incluso destruir

cualquier aparato eléctrico.

Esto es lo que provocaba los apagones,

un prototipo de Vulture Corp., no me extraña.

Hay que enseñárselo a Qadesh. Con esas pruebas,

el policía no podrá acusarnos de nada.

Esta foto está muy pixelada, nadie nos creerá,

dirán que ha sido un montaje.

En ese caso, tendremos que ir en busca de pruebas más sólidas.

Bien, pero antes de arrojarnos a los leones,

voy a hacer una coraza especial para nuestros drones.

Buena idea. Nosotros volvemos a Hawkings,

avísanos cuando termines. Muy bien.

Qué elegante.

Mm.

¿Ah?

Bueno, nos vamos de fotosafari, Tom nos está esperando.

Buck, te ayudaré con las prácticas el resto del curso

si me das una idea para el taller de fotografía.

Los profes me van a comer viva.

(RÍE) Demasiado tarde, ya te he hecho la foto.

¡Eh! ¡Para ya! ¡A ver si creces, Damon!

Me lo pensaré, Rocket.

Por ahora, me lo paso en grande

con mi colección de retratos de gente patética.

Ya solo nos queda Akashi y tendremos a todo Hawkings.

(RÍEN)

(Música)

Refuerzo protector de aluminio.

El aluminio es el único metal

que protege de los pulsos electromagnéticos, en teoría.

Increíble.

Y esta sesión fotográfica me ha dado otra idea genial.

(Música tensión)

¡Bingo!

¿Lo habéis visto?

Es Andrew Cunningham.

Tenemos que sacar una foto de ellos más cercana.

No, espera, hay alarmas por todo el recinto.

DroniX, modo escáner.

Hay radares en los tejados,

patrullas de rastreadores y un bonito campo de fuerza.

(RÍE) Esto está chupado.

Si DroniX ha salido de la caja fuerte,

puede desactivar el campo de fuerza.

Sí, pero estaba en modo autónomo,

y no tengo ni idea de cómo activarlo.

¿Y por qué no se lo pides por favor? Vale, muy bien.

DroniX, colega,

necesitamos que desactives ese campo de fuerza de ahí.

Si no, no podremos demostrar nuestra inocencia

y ese poli malo te va a llevar.

Bueno, ¿qué esperabas? Solo es un don.

(A LA VEZ)¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Guau!

Pero qué giga-mega-tetra-superdrón.

(Música)

Ahí lo tienes, lo ha desactivado, todo despejado.

Vamos.

(Música tensión)

Hay que pasar sin que nos vean esos rastreadores.

Muy sencillo, con un algoritmo

que calcule la frecuencia y velocidad de la patrulla de drones.

Ya está, el momento para salir es... ahora.

(Música tensión)

¿Preparados? ¡Acción! Nosotros vigilamos.

(Música acción)

Estoy seguro de que Dark Hill estará encantado con estas actualizaciones.

¿Todo bien, Buck? ¿Lo tienes? Casi.

Si incrementamos la potencia en apenas un 1 %...

-Ahora mismo lo hago.

(Alarma)

¡Ah!

¡Ah!

¡Vaya!

Trato hecho, señor Adder. -Perfecto.

Vaya, esta vez tenemos pruebas en alta definición.

Vulture Corp. está en un aprieto.

Vámonos, será mejor no quedarnos aquí.

(Música tensión)

¿Qué...?

(Alarma)

(GRUÑE)

-¿Algo va mal?

-Mm.

¿Qué le parece si realizamos una última prueba

para comprobar que nuestro dron es el arma perfecta?

-Claro, ¿por qué no?

-Siéntate y disfruta.

(Música tensión)

¡Nos han descubierto!

¡Cuidado, vienen hacia nosotros! ¡Escondámonos!

Vaya, qué extraño, retroceden.

¿Tanto miedo les damos?

Eso es lo que les da miedo.

Nos está lanzando pulsos electromagnéticos.

¡Oh, no! Espero que las nuevas carcasas

aguanten el impacto.

¡Yuju, sabía que funcionaría! ¡Vamos!

¡Yija!

¡Buen trabajo, Tom!

Impresionante prototipo, señor Adder.

-Las ondas no le afectan para nada.

(GRUÑE)

-Máxima potencia.

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

¿Estás bien? ¿Te has roto algo?

No, estoy bien, pero por hoy ya me he llevado suficientes golpes.

Es inútil, nuestros drones no resistirán otro ataque.

Confiad en mí, chicos, apuntad la cámara hacia él.

(RÍE)

(Música tensión)

Adiós, juguetitos.

Está bien, llegó el momento de probar mi nueva actualización.

Chicos, decid "patata".

¡Ah! ¡No puedo ver!

¡Muy bien, sí, sí! ¡Sí, yuju!

¡Toma, toma, sí!

¿Eh? -Ah.

(GRUÑE)

(SE ESFUERZA)

Este último retrato será mi obra maestra.

Vamos a por todas.

(RÍE)

(Vibración móvil)

¿Eh?

(Vibración móvil)

Akashi, Rocket está volviendo.

Sal a su encuentro y confíscale su dron,

no importa que te descubran.

-Muy bien, señor.

(GRUÑE)

¡No me digas! ¡Ah!

Lo tenía tan cerca...

(Música)

Pero ¿dónde os habíais metido? Eh...

No os he quitado los ojos de encima.

¡Ah! Bien, por fin lo he conseguido,

la mejor foto de todos los tiempos.

(SE QUEJA)

Disculpe, señor.

Pero...

(GRUÑE)

-¿Cómo habéis conseguido estas grabaciones?

¿Seguro que lo quiere saber? Antes hay que resolver otro asunto.

Mm.

Mm.

¿Oiga? Hola, señor Adder.

Estoy viendo el vídeo de un prototipo de dron

que parece salido de su empresa.

(SILBA)

-"¿Estás segura?".

-Sí, y ayer vino un policía

investigando los misteriosos apagones,

cree que el responsable es la Academia Hawkings.

-Está claro que es un malentendido, ya me ocupo yo.

(CARRASPEA)

-Adelante.

-¡Tachán!

Y aquí tiene usted la orden judicial que esperaba.

(Móvil)

Un segundo.

¿Diga? ¡Jefe!

Así es, tengo la orden judicial.

¿Sí?

Sí, entendido.

Sí, como usted desee.

(GRUÑE)

Se ha salido con la suya, señora, se acabó la investigación.

-Me alegro de oír eso, señor.

Ahora ya podemos hacer nuestros trucos mágicos sin obstáculos,

¿verdad, chicos?

(GRUÑE)

(A LA VEZ) ¡Bien!

-Bien, ha llegado la hora de sacar a DroniX, ¿no creéis?

(TITUBEA) Bueno, espere.

¿Qué?

Sí, genial, muchas gracias.

Ah... (SUSURRA) Tranquila,

ahora verás.

Este modo de apertura de caja fuerte es una pasada.

(Música)

Simbolizan el consumismo.

¿A que tienen mensaje?

-Muy sutiles, Ernesto.

-Gracias, he hecho lo mejor que he podido.

-Eh... Y tú, Arsinoe,

¿qué es lo que has intentado expresar?

-Nada, he sacado una foto de mi libro de mates,

es una bonita ecuación vectorial con cinco incógnitas, qué emoción.

-Bien hecho, todas vuestras obras son muy originales

y están hechas con gusto.

Bueno, casi todas.

(GRUÑE)

(RÍEN BURLONES)

(Música)

Dados los malos resultados,

no tenemos más remedio que cancelar el pedido, señor Adder.

-No sabe cuánto lo siento.

-Y espero que la producción de nuestro otro prototipo, el DRX,

sea más exitosa que la anterior.

-Sí.

Sí.

(GRUÑE)

(GRITA)