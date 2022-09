Dexter Adder va a mostrar a DarkHill su nuevo Locust UAV.

-"¿El NemesK?

¿Usted no lo destruyó?

-Sí, pero los ingenieros de Adder han conseguido repararlo,

y eso no es lo peor, Adder sabe que el núcleo DRX está en el DroniX.

-"Tengo que avisar a mi hija y recuperarlo cuanto antes".

-No, están vigilando Vicky.

Es demasiado arriesgado. Lo haré yo.

(Música)

"Conexión".

Hoy lo vais a pasar bien.

Vamos a probar un nuevo módulo de control de drones,

usando la telepatía.

-Vaya... -Qué pasada.

-Instalad en vuestros drones

el programa que he subido a Dronbase.

Os pasaré los sensores neuronales

y saldremos al jardín a hacer pruebas.

-Qué fuerte.

-Eh, profe, ¿para qué son estos? ¿Se pueden comer?

(RÍEN)

Ponéoslas en las sienes

y pensad intensamente qué queréis que haga vuestro dron

y este aparato convertirá vuestras ideas

en señales eléctricas.

Sustituyen a los controles manuales.

Es como si DroniX modificara la app de Hunter.

¿Crees que funcionará?

Solo hay un modo de comprobarlo.

Hay que ver...

Le digo "adelante" y se va para atrás.

Tened paciencia, esta prueba es complicada.

(SE QUEJA)

(SE ESFUERZA)

-Kevin si no te pones los sensores, no creo que Pickle se mueva.

¿Dónde están?

(RÍE)

Aquí están. (RÍE)

-Son equipos muy costosos, cuídalos mucho.

¡Cuidado! ¡Eh!

Disculpa, Kevin.

¡Vuelve aquí, Toolster!

¡Oh, no!

No tienes por qué preocuparte, Vicky. Mira esto.

Doble bucle.

¡Guau!

Es como si llevaras haciendo esto toda tu vida.

Es increíble, pero procura ser más discreto.

No, no...

Qué mal.

Vaya, esta es una técnica tan complicada...

Vulture Corp se enorgullece en presentarle el dron Locust UAV.

Disfrute.

Este espécimen es un cruce entre el modelo Blackbind

y el prototipo electromagnético que ya ha visto,

una joya de la tecnología.

¿Está de acuerdo conmigo? -¿Lo dice en serio?

¿Pretende equipar a nuestros soldados de élite

con este patético núcleo DRX?

Le faltan funciones y su autonomía es ridícula.

-No es el núcleo DRX, este dron contiene el NemesK,

una variante del DRX.

Debido a ciertos contratiempos, tuvimos que abandonar

la investigación del DRX.

-¿De qué está hablando?

-Nuestro ingeniero jefe desapareció,

llevándose consigo todos los documentos y el DRX.

-¿Qué?

El general Larsson no va a aceptar excusas,

ni este inútil y mediocre dron. Encuentro, como sea,

a ese ingeniero suyo y el núcleo DRX.

-Claro. Nuestra búsqueda aún no ha dado resultados,

pero él tiene una hija.

-Entonces ocúpese de ella, o nosotros lo haremos por usted.

(Música)

(SE ESFUERZA)

(RÍE) Disculpa,

he perdido el control por completo.

-Qué desastre.

-Muy bien, descanso.

El pilotaje telepático es agotador.

Además, tenéis toda la tarde para mejorar la técnica.

Bueno, yo ya tengo dominada la técnica.

Venga, vamos a la fábrica, lejos de miradas indiscretas.

Sí. Voy a pasar por la biblioteca.

De visto que hay un libro

sobre los impulsos eléctricos del cerebro.

Solo quiero comprender mejor cómo funciona el cerebro.

Oh... (RÍE)

¡Es increíble!

-¡No!

-Vamos, Scorpion.

encuentra a DroniX.

-"Señor Hunter, ha estacionado frente a la academia

un vehículo no autorizado. ¿Debo informar a la señora Kadesh?"

-Eh... No, no hay por qué molestarla.

Voy a comprobarlo yo.

-"Hola, Dexter.

Soy Charles Risk".

-Sí, parece su voz.

-Hemos recreado su voz con una precisión del 97%.

-Aquí está el texto.

Espero que Vicky no sospeche.

-Por su bien, será mejor que no sospeche.

¿Comprende?

(Música)

Vaya, tienes muy dominado el control telepático.

Sí.

Oh, oh, sale una pantalla de progreso rara.

¡Ah!

Vamos, recoge a DroniX ya. Hay que avisar a Vicky.

¿Qué es esto?

¿Pero qué es lo que pasa?

¡DroniX!

¿Esto es por el módulo neuronal?

No tengo ni idea, pero mi guante está destrozado.

Espero que DroniX esté bien.

(CON ALIVIO) La pantalla funciona.

Vaya, no me responde.

Hemos destruido a DroniX.

¿Crees que mi brazo biónico funcionaría mejor

si lo manejara con estos sensores?

Pues claro.

Podríamos adaptar el programa de Hunter

para que actúe con el tuyo.

(Llamada)

Disculpa.

¿Sí? Dime, Buck.

"Vicky, el guante digital se ha roto

y DroniX se ha desconectado por seguridad.

¡Es un desastre!"

Intenta reiniciarlo.

Iré allí lo antes posible.

"Vale. Estamos junto al silo".

He encontrado a DroniX.

Voy a recuperar a Scorpion y me dirijo hacia allá.

(Música)

Vaya, vaya...

Me alegro de volver a verla.

(Música)

¡Ah!

(FORCEJEAN)

Yo la conozco.

Ya lo sé, trabaja para Vulture Corp.

A ver lo que escondes aquí.

"Esto es muy urgente, cariño".

¡Papá!

"Necesito inmediatamente mi material de investigación

y el núcleo DRX.

Te mando las coordenadas del lugar donde quiero que me los dejes.

Ya te lo explicaré más tarde".

(AGITADA)

Señor Adder, Vicky acaba de morder el anzuelo.

(Música)

Me lo esperaba.

Lo he reiniciado manualmente, pero todavía nada.

¿Y qué vamos a hacer?

Tranquilo, Buck, ya lo arreglará Vicky.

Vicky, por favor, dime.

Es una emergencia.

Papá quiere que le devuelva el núcleo inmediatamente.

¿Qué? "Me ha mandado un mensaje de voz.

Está en peligro".

Está bien, Vicky. ¿Dónde quedamos?

Voy al Douglas a recoger sus documentos.

Nos vemos en estas coordenadas.

No hay más remedio.

No sé qué será de DroniX sin el núcleo DRX.

DroniX, no sé si puedes oírme,

pero vamos a tener que separarnos y quiero decirte

que ha sido fantástico ser tu dueño.

¡Oh!

¡Guau! ¡DroniX!

Es como si reaccionara a tu voz.

DroniX, colega, ¿puedes oírme?

"Vicky, a DroniX le pasa algo raro.

Se ha encendido cuando Buck le ha hablado".

Ha hecho "bip", y se ha apagado otra vez.

"¿Qué? Espera".

Ya lo entiendo,

el módulo neuronal ha puesto en marcha

una nueva función de DroniX.

DroniX reacciona a las emociones de Buck.

¿A mis emociones?

"Sí. A través de tus latidos,

tu presión sanguínea y ese tipo de cosas".

Eh, la barra de progresos se ha puesto en marcha.

Eso es porque el núcleo

se ha sincronizado con las constantes vitales de Buck.

"No toquéis nada.

Ya lo consultaremos con mi padre".

Muy bien.

¡Eh!

Es el Blackbind de nuestro ataque.

¡DroniX! ¡Lo vamos a perder!

Haz que DroniX vuelva.

¿Pero cómo?

El guante está estropeado.

Con telepatía.

Seguro que puedes, Buck.

DroniX, a la mochila.

(GRITA) Conexión recuperada.

(Música)

(SE QUEJA)

Salida a la vista. ¡Arriba!

Muy bien. ¡Gracias!

Quedan 10 metros, Buck.

El Blackbind está detrás de ti.

No te preocupes.

DroniX, modo invisible.

Pero...

¡No!

¡Yuju! (RÍE)

¡Fantástico! Eres genial, Buck.

(RÍE) Cómo me alegro de verte vivo, DroniX.

Algo ha pasado aquí, aunque no sé cómo definirlo,

pero puedo sentir a DroniX

y activar todas sus funciones con mi mente.

¡Yuju! Es una locura.

Es como si DroniX y yo fuéramos la misma persona.

Mitsuko, tenemos un problema.

Se ha activado el modo simbiosis del núcleo.

DroniX y Buck están conectados. Tengo que hablar con él.

Tenemos que salir de aquí.

Esa hacker podría estar cerca...

Calmaos.

No os voy a hacer daño.

Su cara me suena.

Es Mitsuko Sato, de Vulture Corp.

Tienes razón.

Pero también soy una aliada de Charles Risk

y él os quiere hablar.

Ya, claro, precisamente Vicky ha quedado con él.

¿De qué estás hablando? ¿Ha oído eso, profesor?

-"Mitsuko dice la verdad, jovencitos.

No me he puesto en contacto con Vicky".

Ya está.

¿Vicky?

Oh...

Muy bien, estoy viendo a Vicky Risk.

-Perfecto. Aíslala.

-"Oye, Vicky, te has marchado a toda prisa.

He estado pensando en esos sensores".

Perdona, Francesca, me he tenido que ir por una emergencia.

"¿Qué? Vale, lo comprendo.

¿Oye? ¡Hola!"

Vicky, ¿sigues ahí?

¡Vicky! -Francesca,

¿estás hablando con Vicky?

Pásamela, por favor.

-Pues ahora ya no puedo, ha sonado un ruido y se ha cortado.

Puede que esté en un apuro. -Está bien. Déjame el móvil.

He localizado su posición más reciente.

Gracias, Francesca. Voy a recogerla.

"El número que ha marcado está fuera de servicio.

Inténtelo más tarde". No responde.

Encontraré a Vicky, profesor. Se lo prometo.

Bien. Vamos con usted. No, es muy peligroso.

Dadme las coordenadas de la cita y volved a la academia.

¡No dejaremos sola a Vicky!

Necesitará nuestra ayuda y la de DroniX.

(SUSPIRA) Está bien.

¡Oh!

¿Papá?

La señorita Risk, supongo.

Me alegro de verla.

-No perdamos el tiempo, Vicky.

Pásame los documentos y el núcleo DRX, claro.

Yo no sé de qué está hablando.

No tienes por qué mentir.

Sabemos que está dentro de DroniX.

¡Ah!

¡Alto!

(GRITA)

-A por ella.

Nunca llegaremos a tiempo. Para aquí.

Mandaré a DroniX.

Yo te ayudo. Vale.

(Música)

DroniX, modo hiperpropulsión.

¡Ah!

(Música)

Ahí está.

-Por fin.

(RÍE) Te pillé.

¿Qué? Ah, es falsa.

El escáner no registra señal de calor.

-Encuéntrala.

¿Señor Hunter?

Monta.

¡Hunter! ¿De dónde sale este?

¿Estaban Buck y Tom contigo?

No, por suerte.

Llegó el momento de que nos muestre lo que vale su Locust UAV,

señor Adder.

-Pero Vicky solo es una niña.

-¡Haga lo que he dicho!

(Música)

Mm... Acelere.

Este dron es diferente de los demás.

Oh, no...

Arranca.

¡Ah!

"Riley Hunter, siempre tiene que meter las narices

en los asuntos de los demás, ¿verdad?"

-¡Ah!

"No diga que no se lo advertí".

-"No sigas molestándote en buscar al profesor Risk".

(RÍE)

-¿Así que usted saboteó mi moto?

Ahí están.

Vicky... ¿Y Hunter?

Vaya, están rodeados de drones. Voy a cambiar a modo invisible.

"Dame ese núcleo de una vez".

-¿Qué? ¿Qué núcleo?

¿Qué? ¡No!

¿Qué?

¡No!

¡DroniX! "Neutralízalo".

¡Cuidado!

DroniX, campos de fuerza.

¡Sí!

Corred, chicos, DroniX y yo os protegemos.

Presumo que es el dron que tiene el núcleo DRX.

-Puedo desintegrarlo con una onda electromagnética.

(GRITA)

¡No!

Qué mala pata.

(GRITA)

¿Qué? ¡Es imposible!

-¿DroniX ha resistido al ataque?

¿Estás bien, Buck? Estoy bien.

La telepatía lo está agotando.

Tom, redirige toda la energía del núcleo

a los propulsores electromagnéticos.

Eh... Vale.

Vamos, vamos, vamos.

Muy bien.

(RÍE) Ya eres mío.

Voy a destruirte.

"Hola, Andrew. ¿Sabes?

He descubierto que DroniX tiene la misma función que tu dron.

DroniX, impulsión".

¿Qué?

(RÍE)

¿Qué?

-Oh...

-Andrew, ¿qué está pasando?

-El dron no me responde.

-Vámonos.

(Música)

¡Eh, aquí están!

Eres todo un piloto de élite, Buck Rocket.

Esa... Esa es...

Tranquilo, está de nuestro lado. Está bien.

Gracias, Buck. Has estado impresionante.

Gracias, pero no estoy solo, ¿sabes?

DroniX, al guante.

Profesor Risk, Vicky está sana y salva.

La llevaré a la academia.

Tranquilo, chico. (RÍE)

¿Puedes ver a DroniX?

¿O los papeles de Risk?

(SUSPIRA)

(Música)

Gracias por proteger a mi padre.

Me voy a Vulture Corp

a ver cómo se toma Dexter Adder su derrota.

Seguro que con menos deportividad que usted, Riley.

Oh...

(RÍE)

-Es muy valiente.

Venga con nosotros, señor,

hay algo que nos gustaría enseñarle.

¡Guau!

Este fue mi refugio cuando estudiaba,

pero hacía muchos años que no lo había visto.

Ahora es vuestro cuartel general.

-"DroniX estará aquí como en casa".

¿Aquí? ¿Qué?

¿Nos lo podemos quedar?

"Sí. Vais a tener que quedaros con DroniX.

Escúchame, Buck, no tenéis otra opción.

Tú vi el núcleo DRX está desconectados ya.

Ha hecho un mapa muy detallado de tu cerebro

y tu red neuronal y se ha sincronizado

directamente a los latidos de tu corazón.

Sois como uña y carne.

Es lo que llamamos 'modo simbiótico'.

Ahora tú eres el único que puede manejar el núcleo".

¡Ah, qué guay!

"Sí y... no.

Hunter, usted tendrá que protegerles

de los hombres de Vulture Corp y DarkHill".

-Los protegeré, profesor Risk. Se lo prometo.

-"Como ya le he dicho antes,

lo único que nos interesa es el núcleo DRX, y nada más".

-Pero ahora está conectado a ese chico.

Nos va a costar tiempo y esfuerzo separarlos.

-"Ese es su problema, señor Adder".

(Teléfono)

-"Olvídese de Vulture Corp.

Pasemos al plan B.

Hágase con los documentos de la investigación de Risk.

Nosotros diseñaremos el núcleo DRX".

-Pondré a nuestros espías, señor.

(SE QUEJA) Vuelve aquí de una vez.

¡Obedece!

¡Ah!

-¡Vicky! ¿Estás bien?

He pasado mucho miedo por ti.

Estoy bien. Gracias, Francesca.

He solucionado el problema con la ayuda de mis compañeros.

Si quieres, nos ponemos a trabajar en tu brazo biónico.

¡Me encantaría!

¿Estás buscando algo, Kevin?

Mis sensores neuronales.

Hunter se va a enfadar conmigo si los pierdo.

No te preocupes, te ayudaremos a encontrarlos.

DroniX, modo escáner.

¿Por dónde has pasado antes de venir aquí?

He ido a la biblioteca para devolver un libro.

Luego, al comedor para tomar algo.

Luego, a mi cuarto para coger mis antihistamínicos.

Luego, al baño, porque me tenía que lavar las manos,

y luego he ido...