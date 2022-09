Light-sensitive

The quest for the magic stones

Buck y Tom se entretienen con un vídeo juego creado por antiguos alumnos que contiene un plano del antiguo Hawkings. El juego propone buscar dos gemas mágicas escondidas en el laberíntico mapa, en el que aparecen dos puntos señalados, donde se ocultarían el núcleo DRX de DroniX, y el otro objeto.

