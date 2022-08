(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERYONOHESIDO"

(Música)

(RÍE)

-¡Ay! ¿Te has vuelto loco? -Yo no he sido.

(Música)

Ya.

(RÍE) Pum, pum, pum.

Eh, hola, Patrick, irás a nuestro concierto, ¿no?

-Claro, Elliot.

¿A qué hora tocáis? -A las 20:30. ¿Uh?

-¿Eh?

(TODOS) ¡Ah! -Yo no he sido.

-Eh, que no he sido yo. -Mm...

(Música)

Si queréis oír buena música, os esperamos mañana.

-Gracias, ¿cuál es vuestro estilo? -Es una pasada.

Os va a encantar a todos. ¿Listos? -Y un, dos, tres, cuatro.

(CANTAN) -"En nuestra cartera llevamos mucha arena

para edificar castillos de amistad. En nuestra cartera

llevamos mucha arena para edificar castillos de amistad".

-¿Oh? Ay. -Yo no he sido.

(LOS TRES) Yo no he sido.

(Música)

(SILBA)

-Por tu culpa hemos tenido que reconstruir el castillo de arena,

señor "yo no he sido". (RÍE)

Bueno, ¿listos para el último ensayo antes del concierto?

(Música tensión)

Mi guitarra. -Oh, no.

-¿Eh? -¿Qué está ocurriendo aquí?

¿Así cuidáis los instrumentos del colegio?

¿Quién ha hecho esto? (LOS TRES) Nosotros no.

-Yo no he sido. -Ah, ¿no?

Ya veo que nadie de este grupo quiere asumir su responsabilidad,

por lo tanto, el concierto suspendido.

-Estoy harta de oírte que no has sido tú.

-Sí, asume tus tonterías. (TODOS) Quedas fuera del grupo.

(Música triste)

Pero ¿por qué?

(Música)

¡Ah, ah!

(Música)

Oh. ¡Ah! Oye, Elliot, ve con cuidado. -Yo no he sido.

(Música)

Claro que no has sido tú, Elliot, ya lo sé.

¿Y tú, qué? Ve con cuidado. -¿Pero qué me ocurre?

(SILBA)

¿Mm? ¡Ah!

¡Ah! -¡Ah!

Eh, ¿se te ha ido la olla? -Yo no he sido.

(Música)

Claro que no has sido tú, Elliot. Jamás harías eso. Venga, adiós.

-¿Te parece bien el susto que me has dado?

-Ahora puedo hacer todo lo que quiero.

¡Yo soy Superyonohesido!

(Música)

Hola, chicos.

-Ah, no, no te queremos ni siquiera para recoger.

¿Ah? -Daremos el concierto.

Haré que la profesora cambie de opinión.

-¿Eh? Deliras.

-Esta tarde tocaremos delante de todo el colegio, lo garantizo.

-Para ya, la profesora te va a oír.

-Elliot, os había prohibido que tocarais los instrumentos.

-Yo no he sido.

(Música)

Oh, naturalmente, Elliot, está bien, puedes continuar.

-Profesora, es una pena suspender el concierto.

Es verdad que lo de ayer no estuvo bien, pero no fui yo.

(Música)

Estaba segura. Habéis trabajado muy bien.

El concierto se mantiene. (TODOS) ¡Yuju, a tocar!

-Y será un concierto genial.

Cogeré mis baquetas.

-Es increíble. Tú lo has conseguido. (RÍE) -¿Lo habéis visto?

(IMITA A LA PROFESORA) "Oh. Naturalmente, Elliot.

Por supuesto, Elliot. Claro, Elliot". (RÍEN)

(Música)

Yo no he sido. -Esta vez te he visto, Elliot,

así que quedas excluido del taller musical para que medites

sobre tus actos. (TODOS) ¿Ah?

-Profesora, no podemos tocar sin la batería.

-Hemos ensayado mucho para este concierto.

-Es injusto.

-¿Tienes algo que decir sobre eso, Elliot?

-He sido yo y solo yo. Fui yo quien tiró los instrumentos

y también el que la ha imitado. He sido yo, lo siento mucho.

Nos hemos esforzado para este taller musical y nadie va a escuchar

nuestro concierto, y todo por mi culpa.

-Bueno, eso es justo lo que quería oír.

Falta confesada, a medias perdonada.

Venga, a ensayar, esta tarde tenéis un concierto.

(TODOS) ¿Ah? ¡Sí!

(Aplausos)

# En nuestra cartera llevamos # mucha arena

# para edificar castillos de amistad.

# -En nuestra cartera llevamos # mucha arena

# para edificar castillos de amistad.

# -Yo no soy así. Si es mi culpa, #lo voy a admitir.

# Fui yo, fui yo # y nadie más que yo. #

-Por favor, hacedme un sitio.

(Aplausos, vítores)

(Música)

(CANTA) "Cuesta mucho admitir un error y dices:

'No, eso no lo hice yo', pero verás qué alivio vas a sentir