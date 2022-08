(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERVERRUGA"

Bueno, Alban, ¿preparado para librarte de esas verrugas?

-¿Qué se hace para quitarlas? -Se queman con nitrógeno.

-Pero estará supercaliente. -En absoluto. Está helado.

Pica un poco, pero tienes pinta de ser valiente.

-Había olvidado que tengo que repasar una lección.

Si eso, otro día.

-Hola, Néstor. -Hola, compis.

-Hola, amigos. Chocadla.

-Contigo no. Tienes muchas verrugas.

-¿No tenías que ir a que te las quitaran?

-Son repugnantes.

-Sí, pero el médico estaba enfermo.

-Claro, tienes miedo. Mi hermano pequeño lo ha hecho.

Es más valiente que tú.

(A LA VEZ) -Alban es un miedica.

-Vaya, mi boli no escribe. Ben, ¿puedes prestarme el tuyo?

-Es que solo tengo uno y lo necesito.

-Yo tengo dos si quieres.

Toma.

-No, gracias. La verdad, ya no lo necesito.

Romane, pásamela.

-Néstor, cógela. -Espera.

Ya está. Lánzala. Así no me contagiaré.

(ROMANE RÍE)

-Aquí están los mapas y las brújulas para la carrera de orientación.

El primero en descubrir el tesoro habrá ganado.

Formad los equipos.

-¿Vamos juntos? -Sí.

-¿Voy con vosotros?

-Vale. -¿Y yo con quién?

-Puedes unirte a Néstor y Romane. Son solo dos.

-Oh no. El repugnante no.

Néstor, ¿seguro que sabes adónde vas?

-Obviamente. -Llevamos 20 minutos dando vueltas.

-Si quieres, puedo encargarme de la brújula.

-Yo sé utilizarla muy bien. Hay que ir...

por ahí.

En realidad quería decir por ahí. -Olvídalo.

Nos guiaremos con el mapa. Yo sé orientarme bien.

A ver, la Colina del Gran Roble se encuentra, más o menos,

por ahí.

-Tienes el mapa al revés. Deberías dejármelo.

-Si lo tocas con tus sucias manos, no podré usarlo.

-¿Entonces qué puedo hacer? -Es mejor que Romane y yo

sigamos por nuestra cuenta. Tú coge otro camino.

-No es justo. No lo entiendo. Debería estar fuera del bosque.

Oh no, me he perdido.

Si me hubieran dejado el mapa... Y todo por las malditas verrugas.

¿Pero qué me ha pasado?

¿Qué frío hace? ¿Y qué es esto?

(ASUSTADO) Probaré por el otro lado.

Y ahora qué calor. Calor. Frío.

Ya lo comprendo. Mis verrugas me indican el camino.

(CONTENTO) Estoy salvado.

(ASUSTADO) Abejas.

Mis verrugas también me avisan cuando hay peligro.

Qué guay, me he convertido en Superverruga.

Rojo: calor. No deben estar lejos.

-No lo entiendo. El Gran Roble debería estar aquí.

-Les daré una sorpresa.

-Eres tan inútil con el mapa como yo.

Debimos dejarlo en manos de Alban.

-Estás loco. Prefiero perderme antes que ir con ese monstruo.

-Tienes razón. Da mucha grima.

-Pensaba llevaros hasta el tesoro, pero iré a buscarlo solo.

-Ah, estabas ahí. -No te necesitamos. Vamos, Néstor.

Seguro que es por aquí.

(GRITA) -No, esperad. No es por ahí.

-Gracias. Me has salvado. ¿Cómo lo sabías?

-Gracias a mis superverrugas puedo encontrar lo que quiero.

Como un tesoro, por ejemplo. -Ya, pero prefiero mi brújula.

-No, Néstor, no sigas por ahí.

Mira dónde te ibas a caer.

-Gracias, Superverruga. Así me has salvado.

Nos gustaría acogerte en el equipo si nos aceptas.

-Chócala.

Era broma. Vamos, hay un tesoro esperándonos.

No debemos estar lejos.

Oh no, he perdido mi superpoder. -¿No sabemos hacia dónde ir?

-Con lo cerca que estábamos. -Aún no está todo perdido.

Tenemos el mapa y la brújula. Basta con que aceptéis dejármelos.

-De acuerdo. Te los mereces de sobra.

-Si mis cálculos son correctos, el tesoro debería estar

al noroeste de la Gran Roca Gris.

Es decir, por ahí. -Hala, Alban, eres un genio.

-Debimos dártelos desde el principio.

-En marcha.

-Ya no estamos lejos. -Claro que no,

pero nosotros lo hemos encontrado. (A LA VEZ) -Hemos ganado.

-Chócala, Alban.

-Aún no. Esperaré a que me quemen las verrugas.

-¿Estás decidido? -El calor y el frío no me dan miedo.

¿Me acompañáis?

-Yo tengo que repasar un examen. -Sí, yo también.

-Lo que pasa es que tenéis miedo. Romane y Néstor son unos miedicas.

(RAPEA) "Tener verrugas da muchos quebraderos.

Nunca puedes chocarla con tus compañeros.

Si no tienes miedo y te las dejas quemar,

verás como tu vida va a cambiar".