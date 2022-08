(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERTRAMPOSO"

Recogeré los exámenes en un minuto. -Ah...

-¿Eh? (NIEGA)

-Eh... Eh...

-Se acabó ya. (TODOS) -Oh...

-Dejad los bolígrafos.

Voy a sacar una notaza, estaba chupado.

(GRUÑE) -¿Chupado? Sobre todo, si copias a tu compañera.

-Yo no he hecho trampa, comprobaba si Zoe había acabado.

-¿Al escondite? -Vale, cuento yo.

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,

11, 13, 15, 16. (RÍE)

20, 24 y 30. ¡Ya voy!

(RÍE)

¡Te encontré! -¡Ah!

-¡Te encontré! -Ah...

-¡Y te encontré! -¡Ah!

(RÍE) Soy un genio.

-Lo que eres es un tramposo, seguro que has mirado dónde nos escondíamos.

-¡Va, qué tontería! Que no sabéis esconderos.

(LOS TRES) -¡Eh!

-Dimitri, un notable. Buen trabajo. Ah, y ahora los peores.

Zoe y Marcial. Un cero. (LOS DOS) -¿Eh?

-No quiero saber quién ha copiado a quién,

pero así no haréis trampas. (GRUÑE) -¡Marcial!

-Que ha sido por casualidad.

-No mientas más, Marcial. Te vi copiar.

-Se ve que no puedes evitar hacer trampas.

-Y por esa razón no te queremos como amigo.

-Ah...

(Música)

Si sale un 6, no haré más trampas.

Ah...

(GRUÑE)

(Música misterio)

(GRITA)

(Música épica)

¡Ah! ¿Eh? ¿Qué me ha pasado?

(Risas)

A la tercera, nadie puede ganarme en memoria.

-¿Puedo probar?

(Sonidos electrónicos)

¡Ah! ¡Y a la primera! -¡Eh!

-¿Cómo es posible?

¿Quién es el mejor ahora? (RÍE)

(Música)

Eh, cara pan, te apuesto un caramelo a que no lo encuentras.

-Ah...

-Dale.

-En ese.

-¡Ah! Pura chiripa. Dale otra vez.

(Continúa la música)

El de la izquierda. (GRUÑE)

Ahí. Ahí. Ahí.

-Tienes demasiada suerte para mí. ¡Lárgate antes de que me enfade!

-¡Tengo el poder de ganar siempre! ¡Yo soy Supertramposo!

Venga, la última vez al escondite.

Os apuesto mis caramelos a que os encuentro en un minuto.

(TODOS) -¿Eh? ¿Tus caramelos? ¡Hala!

-¿Quién nos asegura que no vas a mirar dónde nos escondemos?

-¿Qué os parece si me vendo los ojos para contar? ¿Os valdría?

-Así estoy dispuesto a probar. Y apostaré mi consola de juegos.

Y yo, mi colección de cromos de pocholos.

-Y yo, mi supergorra. Dile adiós, nunca nos encontrará.

-Hemos puesto cascabeles en la venda. Si te la quitas para ver, te oiremos.

-Esta vez no podrás hacer trampas. -De acuerdo, contaré hasta un minuto.

-¡Ah! (RÍEN)

1, 2, 3...

(Música)

(RÍE)

58, 59 y 60. ¡Allá voy!

(Sonidos electrónicos)

(SUSURRA) Pardillos...

¡Una!

¡Dos!

¡Y tres!

-¿Qué, tan rápido? Es imposible...

-Eres demasiado bueno.

-Cuando queráis, jugamos otra vez... (RÍE)

-¡Una consola nueva, no te compraremos otra, te lo advierto!

-Ah...

-La gorra que me habías prestado... La he perdido.

(GRITA) Lo siento mucho...

-Ay, ay, ay... (GRITA)

Era mi colección completa... Nunca la volveré a hacer...

(Música)

Os he pedido que vengáis porque quería devolveros esto.

-Gracias, pero te las mereces. Para una vez que ganas sin trampas...

-Bueno, quería deciros que hice trampas.

-¿Eh? -Gracias a mi lente mágica

sé dónde se esconden las cosas. -¡Rayos!

-¡Nos has vuelto a engañar! No cambiarás nunca...

-No sé, la verdad es que soy un tramposo.

-¡Y un jeta! ¡Para mí! -¡Eh!

-Por las molestias.

-¡Eh, son nuestras, no tienes derecho!

-¿Y qué me importa?

-Espera, te propongo jugárnoslo todo, incluso mi lente.

-Mm... ¿Una lente para hacer trampas? ¡Vale, me apunto!

Bueno, vamos allá. Si adivinas dónde está el caramelo, lo recuperas todo.

Si no... Adelante.

Dale, ¿dónde está? -Muy fácil, aquí.

¡Has perdido! (GRITAN)

(RÍE)

Lo siento... He perdido, pero no he hecho trampas.

(Sonidos electrónicos)

(Música misterio)

¡Mi lente mágica dónde está? (GRUÑE)

¡Devuélvemela!

(TODOS) -¡Oh!

(RÍE NERVIOSO) No es lo que parece, majetes.

-¡Resulta que el tramposo eres tú! -No te mereces ganar.

-Sí, eres un perdedor.

-Vale, tranquis, quedaos con vuestras cosas.

(RÍEN)

Toma, y siento mucho haberte copiado. -¡Oh, gracias!

Coge uno, te lo has ganado.

¡Eh, te he visto! Has cogido cuatro. -Para nada, he cogido dos.

Eh... Quiero decir, uno, el segundo lo cogí para ti.

(RÍEN)

(RAPEA) "Si haces trampas continuamente,

será injusto haber ganado.

Acepta tu derrota dignamente y te sentirás reconfortado".