y que la verdad a veces te arrolla como un tren,

(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERSINCERA"

(RÍE)

Tu jersey es superfeo, Suzanne. ¿Se lo has robado a tu abuela?

(RÍE)

-No es culpa mía si llevo la ropa usada de mis hermanas.

-No le hagas caso, Dino es un memo integral.

-Y además, la ropa usada se ha puesto de moda.

-Pero es verdad que tu jersey es horrible, Suzanne.

Dino tiene razón.

(LLORA)

-Eso no se dice, Rosie. -Mentir no está bien.

Siempre hay que decir la verdad.

-Por la mañana el pajarito pía con alegría en el árbol.

-Eh, Rosie, ¿cómo se escribe árbol, por favor?

-Silencio, Diego. ¿Se puede saber qué haces?

-Nada, profe, le estaba pidiendo una goma a Rosie.

-Nada de eso. Me ha preguntado cómo se escribe árbol.

-Muy bien. Puesto que no has estudiado, Diego, un cero.

-No está bien lo que has hecho, Rosie.

-Sí, por tu culpa me castigarán sin salir.

-¡Feliz cumpleaños, Emma!

-Muchas gracias, amigos. Ahora a comer la tarta.

-Y la he hecho yo.

-Está claro... ¿De qué es, de camembert?

Yo que tú ni la probaba. -Lo siento.

-Toma, Emma, tu regalo. -¡Una peonza! ¡Gracias, Yasmine!

-¡Oh, la reconozco!

Es la que te regalé por tu cumpleaños y no te gustó nada.

-Nada de eso.

-¿No te puedes callar?

Que sepas que nunca más te invitaré a mi cumpleaños.

-¿Juegas con nosotros, Rosie?

-Gracias, Mateo. Prefiero estar sola.

Cuando digo la verdad se vuelve en mi contra.

-Tienes que aprender a no decirla todo el tiempo.

Lo conseguirás. -Es verdad, tendré más cuidado.

¡No tiene gracia! Devuélveme el comic, Dino.

-¡Quítamelo tú, enano! -Dino siempre me pone furioso.

Le encanta fastidiarnos.

Lo siento, Dino, es que se me ha escapado la pelota.

-¿Por qué no le dices que lo has hecho a posta, Mateo.

Porque el tonto de Dino se lo merece. -Qué va...

Lo ha dicho en broma, ¿verdad, Rosie? -Pues no.

(TITUBEA) Bueno, casi que sí.

Lo siento, no lo he podido evitar.

-Tenías razón. Cada vez que hablas provocas una catástrofe.

¡Aléjate de mí!

(SOLLOZA) -Estoy harta de decir todo lo que pienso.

(Música heroica)

¡Ay!

Pero ¿qué disfraz es este? ¡Hala, cómo mola!

-Ha sido aterrador, el capitán Zanahoria contra Cónan el Tártaro.

-Pero ¿qué dices? Yo no he temblado ni una vez.

-Ah, qué hipócrita.

-"He pasado tanto miedo que me he meado encima,

pero nadie se enterará".

¡No, no!

-Increíble. ¿Soy yo quien ha hecho eso?

-¡Sí, vas a ganar, Clément! -¡Sí, vamos!

-¡Bien, récord batido! -¿Y qué, impresionados?

-Bueno, no ha estado mal. -Madre mía. Qué pedazo de hipócrita.

-"En realidad, Clément es buenísimo y guapísimo".

(AMBOS) -Está enamorada.

Está enamorada.

-Justo lo que pensaba. Gracias a mi superpoder,

las personas están obligadas a decir la verdad.

Ahora yo soy ¡supersincera!

-¿Has visto lo ridículo que es?

-Seguro que los dos os estáis burlando de mí.

-Qué tontería. Eres un paranoico, Maël.

-No, menudo hipócrita.

-"Pues claro que nos reíamos de ti. Decíamos que eres un negado".

-¿Ah, sí? Pues vais a ver lo que os hace el negado.

¡Toma!

(Música)

¡Ah, no! Que me dejes en paz, Dino.

(RÍE)

-Mira al bebé, todavía va con su mantita.

-Pero qué hipócrita eres, Dino.

"Pero mi mantita es más bonita que la tuya.

En cuanto anochece la cojo".

(SOLLOZA) -¡Quiero volver a mi casa!

-¡Dino es un bebé! -No volverá a fastidiarnos.

Palabra de supersincera.

Mateo, ¿no es genial mi superpoder? -No sé.

Corres el riesgo de crear más problemas todavía.

-Oye, ¿habéis visto a Lucille?

Desde que todos se rieron de ella, ha desaparecido.

-Es culpa mía. No debí obligarla a que dijera lo que piensa de ti.

-Ya te disculparás, ahora hay que encontrar a Lucille.

(GRITAN) ¡Lucille! ¡Lucille!

-¡Lucille, vuelve! ¡Lo sentimos mucho!

-Lucille, ¿estás por aquí?

-Lo sentimos, Lucille, responde. -Lucille. ¡Lucille, vuelve!

¡Lucille, vamos, Lucille! -¿Lucille?

La he visto entrar en el desguace.

-¡Lucille!

(SOLLOZA)

-¡Por fin, aquí está!

Lucille, siento mucho lo de antes.

-¡Dejadme en paz!

-¿Adónde vas? -¿Qué haces?

-¡Baja de ahí! ¡Es peligroso!

-No hay nada que hacer, no nos escucha.

-Si le dices que tú también estás enamorado, a lo mejor baja de ahí.

-¿Eh? Pero es que yo no estoy enamorado de ella.

-Eso no es verdad... Eres un hipócrita, Clément.

"Pues claro que la amo, pero no me atrevo a decirlo".

-¿Es verdad? (GRITA)

-Yo la cojo, la cojo, la cojo.

-¡Yo la cojo!

-¡He perdido mi poder!

-Espero que hayas comprendido

que no hace falta decir siempre lo que piensas.

-Pues tienes razón.

-¡Eh! ¿Qué estáis haciendo aquí? Está prohibido.

(TITUBEA) -Solo queríamos... (CHISTA)

-Solo queríamos recuperar nuestra pelota.

(RÍE)

(RAPEA) "Vale que mentir no está bien,

y que la verdad a veces te arrolla como un tren,

pero hay cosas que nunca debes revelar.

Esos secretos que todos debemos guardar".