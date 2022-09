(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERQUETEAPUESTAS"

(Música)

¡Vamos, Luisa!

(Música)

¡Yuju! -¡Bravo!

¡Genial, Luisa! -Gracias, Stephanie.

-Triunfarás en el espectáculo del colegio.

-Bueno, no ha estado mal.

-Ah, hola, Diego.

(SUSURRA) Seguro que va a decir que él lo hace mejor.

-¿Qué os apostáis a que yo puedo saltar

por encima de dos carteras?

(Música)

(SUSURRA) ¿Qué te había dicho? (RÍE)

-¡Yuju! (GRITA)

Y bueno, ¿qué os había dicho?

(Música)

Vámonos, Luisa, entrenaremos en otro sitio.

-¡Esperad! ¿Qué os apostáis a que puedo hacerlo mejor?

Tres carteras, no, cuatro.

(Música triste)

(RÍE)

¡Alehop, alehop!

Atención, mirad lo que haré en el espectáculo del colegio.

Y ya está. Mola, ¿eh?

-Sí, es... -Es "aluciflante".

(RÍEN)

-Es fácil. ¿Qué os apostáis que me trago cuatro de golpe?

-Si tú lo dices... -¿Cuatro? Es imposible.

-Te lo voy a demostrar. (RÍE)

(A LA VEZ) ¡Ag!

-Eres muy repugnante, Diego.

(Música)

-Sí, el rey de las apuestas repugnantes.

(Música)

Control de multiplicación.

En 5 minutos recogeré los exámenes.

(PROTESTAN)

(RÍE) Superfácil, puedo hacerlo en cuatro segundos.

-Tonterías, nadie lo hace tan rápido.

-¿Pues qué te apuestas? -Es insoportable.

(Continúa la música)

Ya está, terminado.

(Continúa la música)

Bravo, Diego, no tendrás un 4 como la última vez sino un 0.

(RÍE) -No deberías haber apostado.

-Para que aprendas.

-¿Qué te apuestas a que tus padres te van a echar una bronca?

-Espero que ahora dejes de hacer tus estúpidas apuestas.

(Música)

(SE ESFUERZAN)

¿Hacéis una pirámide para el espectáculo del colegio?

-Sí. Es chula, ¿no?

-Una pena que no haya nadie encima, sería más bonita.

-Y peligrosa, podríamos caernos.

-¿Qué os apostáis a que yo puedo hacerlo con la gorra?

-¡Diego, no!

(SE ESFUERZAN)

-¡Cuidado! -¡Me pisas la cabeza!

-Vaya pifia, por tu culpa me duele el brazo.

-Ya, pero casi lo logro. ¿Qué te apuestas

a que la próxima vez...? -Estamos hartos de tus apuestas,

no queremos saber nada de ti. ¡Lárgate!

(Música triste)

Me da igual. ¿Qué te apuestas a que no voy a llorar?

(LLORA)

(Música)

(Música épica)

(Arpa)

¿Eh? ¿Pero qué es esto?

-¿Has visto lo que hago?

Triunfaré en el espectáculo.

-¿Qué te apuestas a que yo lo hago con seis manzanas?

(Música)

(RÍE)

-¡Hala, qué maravilla!

-¿De verdad estás impresionada?

Espera, ¿qué te apuestas a que lo hago con 10 manzanas?

-¡Hala, qué guay! -¡Genial!

Cada vez que digo "qué te apuestas",

mi apuesta se convierte en algo fantástico.

¡Ahora yo soy Superqueteapuestas!

(Música)

¡Dame mi pelota!

(Continúa la música)

¡Intenta quitármela!

-¿Has oído lo que ha dicho, Alf? Dásela.

-Ocúpate de tus apuestas. -Te propongo que hagamos una.

Si soy capaz de encestar desde mitad de la cancha, se la devuelves.

-De acuerdo.

Pero si lanzas la pelota desde el otro extremo de la cancha

y de espaldas. (RÍE)

-¿Qué dices? Eso es imposible.

-Tranqui, Fiona. ¿Qué te apuestas a que la encesto?

(Música)

¡Ay! -Apuesta ganada.

No debiste apostar con Superqueteapuestas.

(RÍE) -Gracias, Superqueteapuestas.

(Música)

Diego, ¿qué haces tú aquí?

-Si es para hacer de míster catástrofes, te puedes largar.

-No os preocupéis. ¿Qué os apostáis a que voy a llegar

arriba del todo sin que os caigáis?

(Música)

¡Tachán! (SE ALEGRAN)

-Qué guay, si lo haces en el espectáculo,

seguro que seremos las estrellas.

-Debo reconocer que has estado increíble.

Dinos si quieres participar. -De acuerdo.

(TODOS) ¡Bien!

(Música)

¡Tachán!

(Música)

Gracias, Lucien.

Habría estado mejor con composta, pero sigamos.

(SUSURRA) -Vamos nosotros.

-Ahora demos la bienvenida a la troupe de los casi egipcios,

que van a hacer una pirámide humana.

(Vítores)

(A LA VEZ) ¡Casi egipcios, ja!

¡Sí!

-No está mal. -Los he visto mejores.

-Escuchadme ahora, sí que vais a alucinar,

¿qué os apostáis a que aterrizo encima de todos?

(PÚBLICO) ¡Oh!

-¡Ya!

¡Oh, no, he perdido mi poder!

(PÚBLICO ABUCHEA)

-Genial, es para morirse de vergüenza.

-No vamos a aguantar mucho más, Diego, haz algo.

-¿Qué os apostáis...? -Oh, no, no lo vuelvas a hacer.

(RÍE)

¿Qué os apostáis a que os vais a divertir?

(Música, risas)

(PÚBLICO) ¡Son los mejores! ¡Son los mejores!

¡Otra! ¡Sois los mejores!

(RÍE) -Lo has hecho divertido. -¿Qué os apostáis a que repetimos?

-Oh, no, se acabaron las apuestas. O mejor, una más.

¿Qué os apostáis a que no vuelvo a apostar?

(RÍEN)

(RAPEA) "Si a tus amigos quieres impresionar

deja ya de una vez de apostar.

Si eres el mejor lo tienes que demostrar,

sé tu mismo y podrás triunfar".