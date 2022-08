(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERPUNTUAL"

(Despertador)

Las 5:00 de la mañana. Genial, aún no es la hora del colegio.

-Erwan, date prisa o llegarás tarde.

¿Sabes, hijo? En la vida es bueno ser puntual,

pero es aún mejor llegar pronto.

Toma, es hora de que tengas tu propio reloj agenda.

-Hala.

-He anotado tus citas con antelación. -Oh, gracias, papá.

(Pitidos)

-Corre, llegamos tarde.

(Ladridos)

Buen día, hijo.

-Una hora y 23 minutos antes de abrir.

Uf, llego a tiempo, tengo que esperar.

-Despierta, Erwan, vas a llegar tarde a clase.

-Eh, oh, no. ¡Ay!

-Por favor, no tengas tanta prisa, Erwan.

-Te levantas muy temprano, es absurdo.

A mí lo que me encanta es quedarme en la cama todo lo que pueda.

-Mi padre dice que en la vida es bueno ser puntual...

-Pero es mejor llegar con antelación. Sí, lo sé, lo repites siempre.

-Con que después no me llegues tarde al cine me basta.

-Eso es imposible.

Mira, mi padre me ha regalado un reloj agenda.

Con él, nunca llegaré tarde.

De nada sirve correr, hay que salir a la hora.

(RÍE) Pues cambia esa frase 100 veces.

(RÍEN)

-Un poco de calma. Empieza de nuevo.

(Pitidos)

Erwan, ¿Se puede saber a dónde vas?

-A coger mi turno en el columpio. Así tendré sitio seguro.

-El colegio acaba dentro de 20 minutos.

Termina tu exposición o te pondré un 0.

(Pitidos)

(Música animada)

Ay, tengo que irme. He quedado con Lauranna en el cine.

-¿Cómo? Si la sesión empieza dentro de una hora.

-Ni te muevas, eres el portero. Te necesitamos.

-¿Sigues ahí, Erwan? Te vas a perder la peli.

Gol y sin despeinarme.

-Por querer llegar pronto sale demasiado pronto.

-Hola, Erwan. ¿Llevas mucho aquí? -Solo 30 minutos y 20 segundos.

Habría llegado antes si no me hubieran retenido.

¿Entramos?

-Me encanta, la he visto tres veces. Es mi escena preferida.

(Pitidos)

(CHISTA)

-Aj... -Para ese cacharro.

-No se oye nada.

-¡Se me olvidó!

El último número de Superflashul sale dentro de media hora, vamos.

-Dejad de hacer ruido, por favor.

-Ay... -Oh, basta ya.

Espera, podremos comprarla otro día, no se venderán todas.

-Puede ser, pero mi padre dice... -Deja de hablar de tu padre.

Lo estropeas todo por ser puntual como él. Te aviso, o tu revista o yo.

-Eh... Pues lo siento.

(Música)

Hola, señor. ¿Tiene el último numero de Superflashul?

-Ah, todavía no ha salido, pero si te pasas dentro de dos horas,

seguro que habrá montones. -Y he dejado plantada a Lauranna.

Soy un desastre.

(Música misterio)

(Música épica)

Ah... Uh, tengo que llevar el pan a mamá.

(Música animada)

Oh... Genial, no necesito ir a mis citas

porque mis citas vienen a mí. Me he convertido en Superpuntual.

(TODOS) ¡No! -No volverás a jugar con nosotros.

No queremos que vuelvas a darnos plantón.

-Eso se ha acabado, con mi superpoder no necesito ser puntual.

-¿De qué estás hablando?

-Ahora, por ejemplo, debería irme para poder comprarme un helado.

-Helado de pistacho, vainilla y choco... ¡Ah!

-Genial. -Uno de chocolate, por favor.

-Y uno de fresa. -Y yo uno de vainilla.

-Y yo de pistacho. -Yo quiero uno también.

-Te lo regalo y perdóname. ¿Vamos a ver el final de la peli?

-¿Contigo? Ni hablar.

-¿Y si fuera el cine el que viene a nosotros?

-¿Eh?

Guau... ¿Tú has hecho eso? No te vayas antes del final.

-Tranquila, si tengo una cita, vendrá aquí.

Precisamente, va a ser la hora de mi visita al médico.

(GRITA)

¿Qué ocurre?

-Hola, doctor. ¿Le importa examinarme mientras veo la peli?

-Vale, pero tengo pacientes esperándome.

Veamos esos reflejos...

-¡Ah, mi reloj!

Mi clase de percusión...

Oh, mi partida de ajedrez con Melvin. -Escucha, no me has pagado tu helado.

-Di "Ah". -Ah...

-Dale, vamos al ritmo. Uno, dos, uno, dos...

-Por favor, paga tu helado. -Ahora, tose.

-Uno, dos, tres, cuatro...

Uno, dos, uno, dos... -¡Basta ya!

Contigo todo es una locura. -Jaque mate.

(Música misterio)

-Oh, no. He perdido mi superpoder. Lauranna, espera.

Te prometo que a partir de ahora desobedeceré a este estúpido reloj

que decide por mí. -¿Y tu padre? Eso no le gustará.

-Da igual. Es bueno ser puntual, pero es mucho mejor

aprovechar la vida.

(Pitidos)

Oh, la hora de ir a buscar mi revista.

-Mm... -Da igual, ya la compraré.

Vamos a la feria juntos. -Pero no se va por aquí.

-Esto es un atajo. -Y por casualidad,

¿este atajo no pasará por la librería?

-¿Eh? No... -Eres incorregible.

(RÍE)

(RAPEA) "Si eres demasiado puntual porque temes llegar con retraso,

fíjate en mi caso y se más original. No amanece más temprano