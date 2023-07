Los Superminihéroes - Superpudoroso

(Música créditos)

(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na. na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉRORES

(Música)

"SUPERPUDOROSO"

(Tráfico)

(RADIO) "Atención, hoy el calor alcanzará temperaturas récord.

No olviden hidratarse bien ni vestirse con ropa ligera".

(JADEAN)

Oye, ¿no tienes calor con ese plumífero, Patrick?

-¡Oh!

-Qué calor. Me estoy derritiendo.

-¿Y si después nos vamos a bañar al lago?

-Qué buena idea. ¿Tú te vienes, Patrick?

-Oh... Am... Bueno, la verdad es que yo...

-¿Te da vergüenza ponerte en bañador?

-Déjale. Patrick es muy pudoroso.

-Sí, le da tanta vergüenza desvestirse que va con el plumífero.

Apuesto a que duerme con él.

(RÍEN)

No se lo quita nunca.

Ay...

(Música tensión)

(RÍEN)

-A ver, alumnos, es la hora del chequeo médico.

-Ay...

-Y tú también, Patrick... Vamos, a desvestirse.

(Música suspense)

Tienes que quitarte el plumífero, muchacho.

-Am... Vale, pero siempre que cierre los ojos.

-¿Eh?

(Música)

Nos tiramos a la de tres. ¡Tres!

(RÍEN)

Eso es trampa, guapa.

-Ah...

(RÍEN)

Mira.

(RÍEN)

Oh...

-Eh, Patrick...

¿Seguro que no te animas? Está buenísima.

-No, gracias. No me apetece.

-Venga, sé que te mueres de envidia.

-¡Oh! ¡Ah! ¡Mi pelota!

-¡Es mía! -¿Me la pasas, por favor?

-Quítatelo y ven a por ella.

-Espera, te ayudo.

-Lo siento, Patrick.

(RÍEN)

Vaya, un bañador muy mono.

(RÍEN)

¡Patrick, vuelve aquí!

-¿Vas a un baile de disfraces?

(LLORA)

(Música suspense)

¿Eh?

(Música tranquila)

¿Eh?

¡Ah! Estas plumas son la caña.

(Música animada)

-Eh, hola, Patrick. -Hola.

-¿Qué es lo que...?

¡Ah! -Paco, cuidado.

-¡Ouch! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué pasada, Patrick!

¿Cómo lo has hecho? -Um...

Yo soy Superpudoroso.

(RÍE)

(TOSE)

(RÍEN)

¡Esperadme!

-¡El último que llegue a la cabaña es una tortuga!

-¡Esperadme!

No tiene gracia.

¡Ah! ¿Pero... qué ocurre?

-¡Vamos, dale caña!

-Genial, gracias.

-¿Eh?

-Vamos, espabilad, tortugas.

(Música animada)

Eh, mirad, voy a batir mi récord de altura.

(RÍEN)

-Dejad paso a... (LOS TRES) -¿Eh?

-¡Superpudoroso! ¡Yuju!

(RÍE) Es verdad que está buena. ¡Yupi!

-¿Qué te ha pasado?

-Te has transformado en un pollo gordinflón.

(RÍEN)

¿Te hace gracia? Vale, pues ahora ríete.

(RÍE) Basta, para ya. Voy a hacerme pipí encima.

-Qué fuerte.

(RÍEN)

-¡Qué pelota más guay!

(RÍEN)

¡Yuju!

(RÍEN)

(LOS DOS) ¡Yupi! ¡Viva Superpudoroso!

(Música suspense)

Vale, miedica. ¿A que no te tiras desde aquí como yo?

-Espera, ya voy. ¡Supertrampolín!

Oh, no. Casi no tengo superplumas.

(RÍE)

-Bueno, ¿te rindes, supermerrindo?

¡Oh! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Ah! ¡Me voy a caer!

-Superpudoroso, haz algo. -Yo no puedo.

Si usó mis últimas plumas me quedaré solo en bañador.

-¿Y qué? No importa. También estamos en bañador.

-¡Auxilio!

(Música tensión)

(Música tranquila)

Uf...

(LOS DOS) ¡Hurra! ¡Bravo, Superpudoroso!

(RÍE)

Oh... He perdido mi superpoder.

-¡Ah! Pero me has salvado la vida.

(Música)

Ten, mi toalla. -Muchas gracias.

¿Me la puedo quedar?

(RÍEN)

(RAPEA) "Si te da mucho repelús

que te vean desnudito

solo apaga la luz

y nadie te verá el culito".