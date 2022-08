(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERPELIRROJO"

¡Eh! Ahí viene Pelo de Zanahoria. -¡Hola, Pelo de Zanahoria!

(RÍE) ¡Eh, Marco! Dicen que naciste

en una calabaza. (RÍEN)

Con ese pelo naranja tus padres te verán siempre.

(RÍEN) No tiene gracia...

-No les hagas caso, son idiotas.

(Música)

¡Yo me pido a Marie!

¿Queda un puesto libre? -Para ti, no.

Los pelirrojos dan mala suerte. -Es verdad, estamos al completo.

-Mala suerte, Marco. Y puedes teñirte.

(RÍEN)

¿Sabes qué? También se burlan de mis ojos.

Pero podría ser peor si fuera pelirroja.

(GIME TRISTE) ¡Eh! ¿Puedo jugar con vosotros?

-¡Sí! Queda un sitio.

(Alarma)

¿Ahora quién quiere salir a la pizarra para colorear

los principales cultivos de esta región?

Marco, a la pizarra.

-Oh, no...

(TODOS CANTAN) El Zanahoria a la pizarra,

El Zanahoria a la pizarra". (RÍEN)

Colorea de amarillo los campos de trigo,

de rojo, los campos de remolacha

y de naranja, los campos de zanahoria.

(RÍEN EN VOZ BAJA)

(GIMOTEA)

(Alarma)

Decidido, vamos a patinar. (SUSURRA) -Silencio, viene Marco.

Que no venga con nosotros. -¿Vais a patinar esta tarde?

-Eh... No, no, no, no. Vamos a... La piscina.

-Creía que íbamos a pati... ¡Ay!

Pero no puedes venir porque tu pelo destiñe.

-El agua se pondría toda naranja. -Ah, ¿y si me pongo un gorro de baño?

-Mm... En ese caso, ¿por qué no? (CHISTA) ¿Estáis de acuerdo?

(RÍE) -De acuerdo. (RÍE) -De acuerdo.

-¡Oh, gracias! Voy a buscar mis cosas.

-Nos vemos en la piscina en una hora. (RÍE)

-Ah... También tengo que ir a por mi bañador.

-Ah... No te enteras de nada. No vamos a la piscina,

nos vamos a patinar.

(Música)

(Continúa la música)

¡Hola, Marco! ¿Qué haces aquí? -Estoy esperando a mis amigos,

vamos a la piscina. -¿Eh? Ya puedes esperar,

se han ido a patinar. Creo que te han plantado, Pelo de Zanahoria.

(RÍE) (LLORA)

(Música triste)

(LLORA)

¿Por qué soy pelirrojo? ¿Por qué? ¡No es justo, no es justo!

(Música misterio)

¿Eh? (GRITA)

(Música épica)

(GRITA) ¡Mi pelo!

¿Eh?

¡El fuego no me quema!

-¡Eh, mi helado! (RÍE) -¡Ahora el helado es mío!

-Oh... (GRITA) -¡Fuego, socorro!

-¡Eh! Le has dado una buena lección, Marco. ¿Cómo lo has hecho?

-Así.

(Música)

¡Soy Superpelirrojo!

¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay!

(Continúa la música)

(GRITA)

¡Oh! (RÍE)

¡Palomitas para todo el mundo!

(A LA VEZ) ¡Eh! (RÍEN)

-¡Gracias! -¡Mola!

(GRITA)

¡Hola, Pelo de Zanahoria! ¿Qué tal la piscina?

(RÍEN) ¡Marco, te arde la cabeza!

¡Llamad a los bomberos! -Melvin, no te preocupes.

¡Mira!

(Música)

¡Hormigas, es genial!

De parte de Pelo de Zanahoria. (LOS TRES) -¡Oh!

(GRITAN)

(GRITAN)

(RÍEN)

(GRITAN)

(RÍE)

(Continúa la música)

(GRITAN)

(RÍE) ¡Ay!

(LOS TRES CON FRÍO) Ay...

¿Y qué, está buena? -Sácanos de aquí, Marco...

-No nos reiremos más de ti. -Sí, lo prometo.

-Creo que os voy a dejar ahí. Al fin y al cabo,

queríais ir a la piscina, ¿no?

(GIMEN CON FRÍO)

Pero en la piscina el agua está más caliente.

-Caliente... ¿Así?

Ay...

(CON ALIVIO) Ah... ¡Oh!

¡Un baño de vapor gracias a Superpelirrojo!

(LOS TRES) -¡Sí! Gracias, Superpelirrojo.

-Tengo una idea. (RÍE)

(GRITAN CONTENTAS)

Jo, tenía que haberme traído el bañador...

¡No importa, yupi! (RÍE)

¡Genial, burbujas! (RÍE) -¡Hacen cosquillas!

-¡Oh! ¡Se está en la gloria!

(RÍE)

(Música misterio)

¡Oh, no! ¡He perdido mi poder! (ESTORNUDA)

Creo que me he resfriado por el traserillo.

(RÍEN)

¿Y si vamos al parque? -¿Te vienes, Marco?

-Eh... No, no puedo... -Oh...

-¿Por qué? -Tenía pensado ir a la piscina.

(RÍEN) Eh...

¡Ah, sí! ¡Ahora lo pillo! (RÍEN)

(RAPEA) "Ya seas rubio, pelirrojo o moreno,

para nosotros no hay pegas

porque divertirse es muy bueno y somos todos colegas".