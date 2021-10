(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERPÁLIDO"

(RADIO) "Informe meteorológico, hoy el sol brillará

en nuestra ciudad, saquen las gafas de sol y las cremas solares".

(Música)

Hola, Max, qué bonito día, ¿verdad?

-Será para ti, yo odio el sol.

-Ah, sí, ya sé que con tu delicada piel

prefieres estar a la sombra.

Venga, vamos, que ya podemos cruzar.

(Música)

Max, deprisa, se va a poner en rojo.

(Música)

(Cláxones)

¡Uf! ¡Oh, no, me quemo! (SE QUEJA)

(Música)

¡Uf! Por fin he llegado. -Ahí está el fantasma.

-Querrás decir el vampiro, los vampiros tienen miedo al sol.

-Qué tontería, solo tiene la piel muy blanca, eso es todo.

-Pues sí, y si me expongo mucho al sol, me quemo.

-Lo siento por ti, los vampiros tienen clase y dan miedo,

pero tú solo eres ridículo. (RÍEN)

-¡Oh!

(Música)

¿Sabes? Yo también tengo problemas de piel,

a veces me pongo roja.

-Sí, por eso te llaman "Marie la tomate".

-¡Más te valdría callarte, Tremen el soso!

(Arpa)

-Un tomate enamorado de un nabo, qué felicidad.

(RÍEN)

-Genial, me encantan las patatas.

(Música)

Estás muy pálido, mejor come zanahorias, son buenas para el cutis.

(RÍEN)

-¡Pásala, pásala!

(Música)

-¡Ay! -¡Ah!

-¿Está bien? -Me duele.

-Max, ¿sustituyes a Luik? El sol se está ocultando.

-¿Seguro, no hace sol?

(Música)

(RÍE) Atención, el vampiro está aquí,

tened mucho cuidado, puede morderos.

¡Ay, mi balón!

(Música)

¡Tuya, Max!

(Continúa la música)

¡Bien!

¡Bien, golazo!

(Música suspense)

¡Oh, se acabó, hay demasiado sol!

(RÍEN)

¡Cuidado con las quemaduras!

-¿Qué pasa, paliducho, abandonas?

-¿Queréis que vayamos al bosque? (TODOS) -¡Sí!

-Max, ¿vienes con nosotros? Bajo los árboles estarás a salvo.

-Ah, no, el monstruo no. -No seas maleducada.

Max tiene derecho a divertirse.

-Déjalo, Marie, prefiero volver a la sombra.

-Bueno, Marie, ¿vienes?

-Max, espera, ¡me voy contigo!

-¿No tienes miedo de salir con el monstruo?

-Los monstruos son ellos. Vamos.

Conozco un sitio donde el sol te dejará tranquilo.

(RÍE)

(Música tétrica)

-¡Has tenido una idea genial, Marie, aquí no le tengo miedo a nada!

(GRITA)

(RÍE)

A mí esto nunca me da miedo. (GRITA) ¡Pareces un fantasma!

(GRITA) -¡No, Marie, que soy yo!

¡Vuelve!

-Lo siento. Creí que eras un fantasma de verdad.

-Estoy acostumbrado. Vamos, te invito a un helado.

-Ay, pues verás. Creo que me voy con los otros al bosque.

Hasta luego.

(Música heroica)

¿Pero qué? Esto es una locura.

(RAPEA) "Tú dame la mano y continúa a mi lado".

¡Cuidado! -¡No veo nada!

-¿Soy yo quien lo ha hecho? (RÍE)

¡Yuju!

Lo siento, Julio. -¡Oh, no, mis canicas!

Están debajo del coche y no se ve nada.

-Espera, te ayudaré. -¡Hala, qué pasada!

Eres el mejor. (RÍE) -Controlo los rayos del sol.

¡Yo soy superpálido!

-¿Pero qué haces vestido de robot espacial?

-¿Vosotros por qué no estáis en el bosque?

-Porque como Lobo no estaba en la pista de patinaje,

hemos aprovechado la ocasión. -¿Qué haces aquí, paliducho?

-Hablando del rey de Roma... -Venga, lárgate. Esta pista es mía.

-Eres tú quien se va, Lobo. Mis compis han llegado antes.

-¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer, farolita, deslumbrarme?

Olvídalo, llevo mis gafas encima.

Y vosotros, sosos, esta pista es mía.

¡Socorro, mi culete! (RÍEN)

-Gracias. Nunca debimos burlarnos de ti.

-Sí, eres genial. ¿Juegas con nosotros?

-Debo encontrar a Marie. Os estará buscando.

Espero que no le haya pasado nada.

(GRITA) ¡Dónde estáis!

¡Oe! ¡El bosque es muy grande! Nunca los encontraré.

¡Me he alejado mucho, no sé dónde estoy!

¡Socorro, me he perdido! -¡Marie, oe!

¡Uh! ¡Marie!

Oh, si supiera cómo poder llamar su atención.

¡Tengo una idea!

-¡Seguro que ese es Max! ¡Max, ya voy!

-¡Ha funcionado!

¡Oh, no, he perdido mi poder! -Max, ¿dónde estás?

-Mala suerte... Solo me queda una solución.

-¡Es Max!

¡Ya voy!

-¡Tachán!

-Gracias, Max, me has salvado. No debí abandonarte.

-Ahora estamos colorados los dos. (RÍEN)

(RAPEA) "Ya seas rojo, verde o amarillo,

lo importante no es tu color.

Muestra mejor lo que hay en tu interior,

y como el sol, tendrás mucho brillo".