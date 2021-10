(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERPALABROTAS"

(Flauta)

-¡Bien! -¡Bravo! ¡Otra!

-Gracias, gracias.

Me dejas tiritando, pajarilla. -Rafael.

-Te deja tiritando con su música. -Deberías vigilar tu lenguaje.

-Venga ya, Léopoldine, si no vamos a poder decir ni cara de pedo.

-Oh, Rafael. ¡Para ya!

(RÍE) -Moco de babuino, fea como un pie.

-Aquí están vuestras redacciones.

Léopoldine, nueve sobre diez. -Gracias, profe.

-Eres una pelota. -Léopoldine se expresa muy bien.

Todo lo contrario que Rafael, que mete muchas palabrotas.

(RÍEN) -Pero eso es muy gracioso.

-A ver si te hace gracia cuando te diga tu nota.

Dos sobre diez. -Qué chorrada.

-Rafael, basta ya. Vigila tu lenguaje, por favor.

-Qué mierda de tiro. He vuelto a fallar la canasta.

Qué asco de juego. -Ya no juegas.

Estamos hartos de tus palabrotas. -Sí. Vuelve cuando seas más educado.

-Cuando a una clase acabas de llegar, lo difícil es encontrar tu lugar.

-¡Bravo! -¡Genial!

-Eres buenísimo, Charlie. (TARTAMUDEA) -¿Quién quiere probar?

-Yo soy muy bueno haciendo slam. -Venga ya, tú no.

-Seguro que dirás cosas horribles.

-Vamos, dadme una oportunidad, por favor.

-Vale, pero a la primera palabrota, se acabó.

(RAPEA) -"Soy el maestro de las palabrotas... de las palabras.

Voy a dejaros caras de idiota... macabras".

-Bueno, vale, siendo tú...

-"A los que no están en el escenario, mi slam no va de caca de dromedario,

ni de pis de lobo, ni de vómito de canario".

-¡No! -Ups, lo siento.

Es más fuerte que yo. -Deja tu sitio a otro.

-Me da igual. Son todos unas boñigas.

(Música heroica)

¿Pero qué es este disfraz?

-Devuélveme mis entradas. -Salta.

-Dámelas, dámelas. -Ahora son mías.

-¿No lo has entendido? Devuélvele sus entradas.

-Métete en tus asuntos, mocoso. Pedazo de moco enorme y apestoso.

(GRITA)

-Guau, lo que digo se transforma en un monstruo.

¡Yo soy Superpalabrotas! -Pierre, aquí tienes tus entradas.

-Gracias por ayudarme. ¿Te apetece venir a ver

"Capitán Zanahoria contra los tomates zombis" conmigo?

-¡Sí, supergenial!

-Oh, no, nos perderemos la sesión con tanta gente.

-Espera, déjame a mí. ¡Pis de escarabajo!

-¡Pis de escarabajo! (GRITAN)

(RÍEN)

-Estoy solo frente a los tomates zombis,

¿cómo voy a salir de esta?

-Capitán, olvidas que estoy aquí, tu leal brócoli.

¡Cuidado, a tu espalda! ¡Tomate maduro!

-Esta peli es aterradora. -Es para bebés, no da miedo.

-Pues yo me estoy haciendo caca de miedo.

¡Supermiedo azul! -Supermiedo azul...

(GRITA) -¡Un monstruo de verdad! -¡Supermiedo azul!

¡Supermiedo azul!

(RÍE) -Pero qué cobardica es Alex, verdad, ¿Pierre?

-¡Socorro, auxilio!

-Con mi labia ingeniosa hago la vida un poco menos sosa.

-¡Bien! -¡Me ha parecido genial!

-Pelotas. Ha sido una birria. -¿Y qué haces tú otra vez aquí?

-Sí, lo vas a estropear con tus palabrotas.

(RAPEA) -"Mis palabras, aunque sean malsonantes, no son caca de elefante.

-¡Caca de elefante! ¡Caca de elefante!

(RÍE) Es que me troncho.

(GRITAN)

¡Caca de elefante!

¡Caca de elefante!

(GRITAN)

¡Moco apestoso!

¡Moco apestoso!

(GRITOS)

-Quizás deberías hablar con ellos. Son tus monstruos.

-¡Basta ya, retiraos! No lo entiendo, no me hacen caso.

-Tienes que hacer algo o nos devorarán a todos.

-Puré de pis y estiércol.

-Puré de pis y estiércol. Puré de pis y estiércol.

-¡Ha funcionado! ¡Soy el mejor!

(TITUBEA) -Rafael... No estoy seguro de que haya funcionado.

-¡Puré de pis y estiércol.

-Quizás no haya sido una buena idea, ¿verdad?

¡¡Corred!!

(GRITAN)

-Puré de pis y estiércol. Puré de pis y estiércol.

-¡Ahí dentro!

-¿Creéis que se ha marchado? -No lo sé. Al menos ya no se le oye.

-¡Puré de pis y estiércol! (GRITAN)

-Puré de... -No, basta. Ya has hecho mucho daño.

-Sí, con palabrotas no nos vas a sacar de este jaleo.

-Con palabrotas no, pero con palabras bonitas tal vez sí.

(RAPEA) -"Monstruo de las palabrotas...

tu ira con mi flow no se puede comparar.

Te lo voy a mostrar, no hay que insultar,

te voy a machacar hasta temblar.

Si no quieres sufrir, a tu casa debes ir".

-Parece que funciona. -Tu verborrea le ha bloqueado.

(GRITAN) ¡Bien! -Viva Rafael, el rey de las palabras.

-Pero no de las palabrotas.

-Os prometo que desde ahora hablaré siempre bien.

-Eso es, pero porque no hay... -Maldito plátano podrido.

Ups...

-Léopoldine, por favor, vigila tu lenguaje.

(RÍEN)

(RAPEA) -"Si palabrotas vas a soltar,

tu flow quedará destrozado.

Siendo amable podrás rapear,

con muchos amigos a tu lado". (GRITA)