(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener! # Na, na, na, na, na,

# es lo que hace que, # la, la, la, la, la,

# nos convirtamos en... # Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! # LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPEROTRAVEZ"

(Música de feria)

Magali, espera que te pille.

(RÍE) No me alcanzarás.

-Oh, no, se acabó. Quiero dar una vuelta más.

-Mateo, llevamos ya 15 vueltas. Hagamos otra cosa.

-Oh...

¿Subimos al tren fantasma? -¿Otra vez?

Hemos dado ya tres vueltas.

-Entonces al cohete. -Lo hemos hecho cuatro veces.

¿No prefieres tomar un helado? -De acuerdo.

La verdad es que ha sido una gran idea.

-Por favor, otro.

-Otro.

-Otro.

-Mateo, te vas a poner malo. Ten cuidado.

-Que no. Otro.

-Otro.

Oh, tienes razón. No debí comer tantos.

-Mira lo que pasa cuando no sabes parar.

Oh, qué bonito es ese peluche.

-Si rompes tres globos es para ti.

-¡Bien! Uno más y el peluche será mío.

-Espera... Me toca a mí.

Oh, no. He fallado.

Ya no tengo más dardos. -Oye, Magali, ¿me prestas uno?

Quiero seguir jugando.

-Es que... -Venga, por favor...

-De acuerdo, pero no falles con el tercer globo.

-Prometido.

Oh, no... Corre. Dame otro dardo.

-No tengo, Mateo. Me quedo sin el peluche.

Creo que me voy ya.

-¿Damos una vuelta en la noria? Solo hemos montado dos veces.

-Vale, pero que sea la última. -Prometido.

(Música)

Ha estado genial. ¿Otra vuelta?

-Pues no, me lo prometiste. -Ya lo sé.

Venga, solo será una vez más. -¡Estoy muy harta. No sabes parar!

-Qué tontería. Paro cuando quiero.

-¡Cerramos!

-No, otra vez. Una más.

Hola, Joseph, ¿qué lees? -Un tebeo del capitán Zanahoria.

-Qué guay. Déjamelo.

Gracias. Molan los nuevos poderes.

-¿Has visto eso? Lucha contra Peladorman.

-Hala, qué pasada.

-¿Podrías devolvérmelo, no lo he terminado todavía.

-Espera. Acabo enseguida.

-Devuélvemelo, gorrón. -Lo estoy leyendo yo.

-Has roto mi tebeo. ¡Esto es culpa tuya!

Tú nunca puedes parar.

-Solo quería leerlo un poquito más.

(Música heroica)

¡Uy!

Hala, eres muy bueno, Maël. -Gracias.

-No, no pares, está guay. Otra vez.

-Pero, pero... ¿qué me pasa?

-Increíble. Ha sido al decir otra vez.

(GRITA)

-Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez...

(GRITA)

-Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez...

-No puedo más.

-Tengo el poder de multiplicar las cosas una y otra vez.

-¡Yo soy Superotravez!

-Se me ha acabado. Qué pena, estaba rico.

-Si quieres puedes tomarte otro.

-Otra vez, otra vez,

otra vez, otra vez...

-¡Oh, gracias, gracias, gracias!

-¡Magali!

-Esta vez el peluche será mío.

-Otra vez, otra vez, otra vez.

-¡Ay!

-¡Eh, Mateo! ¿Tú has hecho eso?

-Por favor, cógelo y márchate. -Guay, ¡gracias, Mateo!

-Es para disculparme por lo de ayer. -Ya estás perdonado.

-¿De verdad? Mola.

¿Damos una vuelta en la montaña rusa para celebrarlo?

-Eh...

¿Y seguro que con tu superpoder no daremos un montón?

-No quiero que te enfades más.

Ya verás, esta vez haré lo que tú me digas.

¡En marcha!

(Música)

-¡Me encanta el looping! ¡Otra vez!

-¿Otra vez? Vale, si es lo que quieres.

-Mateo, que así no. -Otra vez, otra vez.

¡Otra vez, otra vez!

¡Mateo, para! ¡Por favor!

(GRITA)

-¡Otra vez, otra vez, otra vez!

-¡Mateo, para que va muy deprisa!

-Oh, no, pero ¿qué he hecho? ¡No puedo parar!

Lo siento otra vez, Magali. Ups...

Voy a tener que dejar de decir otra vez todo el tiempo.

-Claro, en vez de querer siempre más, disfruta de lo que tienes.

-Con tener una amiga como tú tan especial es más que suficiente.

(RÍEN)

(RAPEA) "Si nunca sabes cuándo debes parar

y te pasas el tiempo pidiendo más,

con lo que tienes aprende a disfrutar.

El placer es compartirlo con los demás".