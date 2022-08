(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPEROJOSSALTONES"

(Música)

Hola, Zoe. -Hola, Léonie. Estoy viendo... ¡Ah!

Me has asustado con tus ojos saltones.

-Perdón, solo quería leer tu revista. Aún no he tenido tiempo de comprarla.

(Música)

¡Ay! -Ey, Icare, adivina quién soy ahora.

-Léonie, la mosca. (RÍEN)

-Ya vale, no hace falta que nos claves tus ojos saltones.

Es una broma.

-¿Ah? Este asiento está ocupado por mi cartera.

Odio las moscas. -Oh.

(Música)

(IMITA A LÉONIE) (RÍEN)

-Te lo dije, con sus ojos de mosca ve hasta de espaldas.

-Oh, ¿qué estás comiendo, Léonie? ¿Ojos con bacón?

(RÍEN) -Mm...

(SUSPIRA)

(Música)

Cualquier grupo de alumnos puede participar.

El tema de la foto es superclase.

La foto ganadora será portada de la revista.

-¡Ah! ¿Os imagináis siendo la portada de "Poppy Star"?

-Nos haríamos superfamosos. -¡"Poppy Star", mi revista favorita!

Cómo me gustaría participar. -Léonie, Álex quiere verte.

Participará en el concurso y ha pensado en ti.

Sabe que eres fan de la revista. -¡Ah! ¿Es cierto? ¿Estás seguro?

-Corre si quieres salir en la foto. (RÍE)

(RÍEN)

Atentos.

(Música)

¿Qué es esto? Tengo dos faros en la cabeza.

(RÍEN) -Has estropeado la foto.

-Pero había creído... Jimmy me dijo...

-No ganaremos con esta foto. -Qué graciosa, habrá que repetirla.

(LLORA)

(Música triste)

Tengo los ojos feos y saltones.

(Música)

¡Ah, ah! ¡Oh!

¿Ah? ¿Qué me ha pasado?

(RÍE) -¿Has visto la cara que han puesto esos?

-Mm... -Tranqui, ha sido una broma.

Toma, perdóname. -Métete tu manzana por la nariz.

(Música)

De acuerdo, me meteré la manzana por la nariz.

-Pero... ¡Vaya! Puedo hipnotizar a la gente con mis ojos.

¡Qué fuerte! ¡Yo soy Superojossaltones!

(Música)

(RÍEN)

Dame tu merienda, Goran. No seas idiota.

-¿Eh? -El idiota eres tú.

Y ahora se lo dirás a todo el mundo. -¿Eh? Yo soy un idiota.

Yo soy un idiota. (CONFUSAS) -¿Eh?

-Se lo diré a todo el mundo. -¿Cómo has hecho eso?

-Yo puedo hipnotizar a quien quiera.

(Música)

Y como Léonie me lo ha pedido, he puesto un 10 a toda la clase.

(TODOS) ¡Bien! -El primer 10 de mi vida.

-Buenos días, quiero unos buñuelos de moco, si me hace el favor.

-¡Ah! Dino, eres muy asqueroso. (RÍEN)

-Lo que nos hemos reído cuando has hipnotizado a la profe.

-Debo besar esa pared. ¡Ay! -Bravo, creo que te mereces un 10.

-Eres la monda. (RÍEN)

(SUSPIRA) -Ah. Uf. -No lo habíamos perdido.

-Lo habíamos dejado en el banco. -Y yo te digo que Santa Rita, Rita,

lo que se manga no se quita. -Sí, ahora es nuestra

y vamos a hacer muchas fotos. (RÍEN)

(TODOS) ¡Oh!

-Léonie, ¿puedes obligar a Lobo a que nos devuelva la cámara?

-Mm... No.

-Reconozco que nos pasamos un pelín contigo.

-Sí, perdónanos, lo hicimos fatal. -El concurso ya está perdido.

Van a malgastar las fotos. (RÍEN)

(Música)

(RÍEN)

Vale. (TODOS) ¡Bien!

-Es increíble la cara de tonto que tienes, Sacha.

-Pues sí.

-Vais a devolver la cámara a Álex ahora mismo.

-No la mires, Sacha, ojos de mosca nos va a hipnotizar.

-Ni lo sueñes, mosquita, la cámara es nuestra.

-¡Ah! -Cuéntanos.

-No he podido, tendremos que ir juntos.

-¿Qué? ¿Quieres desafiar a Lobo? Ni hablar.

-Yo me piro. -No quiero que me rompan el pico.

-¡Oh! Esperad, tengo una idea. -Tengo que besar esa pared.

¡Uy! (RÍEN)

(TODOS) Ladrones, ladrones, ladrones.

-¿Eh? ¿Qué mosca os ha picado?

-Ladrones. (TODOS) -Sois unos ladrones.

Sois unos ladrones. -Qué pesaditos.

(TODOS) Sois unos ladrones. (GRITAN) ¡Ay ay ay!

(TODOS) Sois unos ladrones, ladrones. Sois unos ladrones.

-Parad, socorro. Sálvanos, Léonie. Te lo suplico.

Está bien. ¿Eh?

¡Oh, no! He perdido mi superpoder. (SUSURRA) -No se han dado cuenta.

Continúa.

-Antes nos devolveréis la cámara de fotos y luego pediréis perdón.

-Perdonadnos, somos tontos macizos. (RÍEN)

(TODOS) ¡Sí!

(Música)

Nos queda una foto en el carrete. No hay que estropearla.

-Léonie, ¿posas con nosotros para el concurso?

-En mi opinión, solo hay una forma de ganar el premio de la revista.

(TODOS) ¡Sí!

(Música)

(RAPEA) "Tener los ojos grandes o saltones

no es lo realmente importante.

Es mejor tenerlos de mosca y pasar de sus opiniones,

que tener el cerebro de un guisante".