(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERNOSOYCAPAZ"

No soy capaz de atármelos.

-Lauranna, ¿cuántas veces te he enseñado cómo se hace?

Primero la lazada y luego aprietas. -Ya, pero no aprendo.

Nunca seré capaz de hacerlo. -Di mejor que no te apetece.

-Gracias, mamá. -Corre o llegarás tarde al cole.

(Música)

Vamos, Eliet. Vamos, vamos, vamos. -Te toca.

-Ay. -Lauranna, nos van a adelantar.

-Ah. -Esfuérzate.

-Es muy duro. Hazlo tú.

-No puedo, siempre me doy un trompazo.

-Yo acabo de correr. No puedo más. -Vale, entendido. Aparta.

-Gracias, Eliet.

(Música)

(Silbato)

¡Hemos ganado!

(Música)

Nos vemos en mi casa, hacemos una megafiesta

y dormimos en tiendas de campaña. (TODOS) -¡Bien!

-Yo os haré magia. -Será superdíver.

-¿Y haremos nubes de azúcar? -Jonathan, ¿y a mí?

¿No me vas a invitar? Soy tu mejor amiga.

-Pero tú dices que no sabes hacer nada y, además,

has hecho perder a nuestro equipo, así que...

-Déjame, por favor. Me esforzaré, lo prometo.

-Vale, de acuerdo. -Eh.

(Música)

Jimmy, no soy capaz de pelarlo. -Pues comételo sin pelarlo.

-Ah, no puedo creerlo. -Esta chica es insufrible.

-¡Bien! -Eliet, no soy capaz de atármelos.

-Oh. Bueno, ya está. -Gracias. ¡Ah!

¿Podéis ayudarme? No soy capaz de montar la tienda.

(ENFADADOS) -Estamos hartos de hacértelo todo.

-Si no eres capaz de montar tú tienda, márchate a casa.

(LLORA)

(Música triste)

(LLORA)

¿Eh?

(Música)

Si no soy capaz de montarla, no es culpa mía. ¿Ah?

¿Pero qué...?

¡Ah! ¡Hala!

No soy capaz de ordenar mi cuarto.

¡Hala! Genial. Soy Supernosoycapaz.

No soy capaz de llevar mi tienda.

(Música)

Lauranna, has montado tú tienda. Yo no he montado la mía.

-No soy capaz de montar la tienda de Antonio.

(SORPRENDIDOS) ¡Hala! -Gracias, Lauranna.

-Y no lo habéis visto todo. No soy capaz de hacer juegos malabares.

(TODOS) ¡Hala!

(Música)

Lauranna, ¿qué estas haciendo aquí? -Jonathan, mira lo que sabe hacer.

-No soy capaz de volar. -Oh. ¡Toma ya!

(TODOS) ¡Hala, es genial! -¿Quién quiere probar?

(TODOS)-Yo, yo, yo. -Ahora que estás en plena forma,

ayúdanos a montarlo todo. - Qué ricas tus patatas.

Y ¿qué hay de postre? -Manzanas del jardín.

-Voy a por ellas.

(HACE ESFUERZOS)

-No te muevas. No soy capaz de coger las manzanas.

(Música)

(TODOS) ¡Ah! -Lo siento, Jonathan.

No lo he hecho aposta. -Y ¿qué les voy a decir a mis padres?

Ya puedes largarte con tu sombra. -¿Ah?

No soy capaz de subir a Jonathan al tejado.

-Ah. Me da miedo.

-Supernosoycapaz, para. -No tiene gracia.

-Ya, pero Jonathan me ha echado aunque yo no lo había hecho a posta.

-Bájame, me daré un trompazo.

-No soy capaz de bajar a Jonathan del tejado.

Oh, no, he perdido mi superpoder.

-¡Ah, socorro! -Yo voy a salvarlo.

Deprisa, traed la cama elástica aquí. Aguanta, Jonathan, voy a por ti.

(TODOS) Eh...

(Música acción)

(HACE ESFUERZOS) -No aguanto más. Ayudarme.

(TODOS) -¡Ay! -Agárrate. Deprisa.

Cierra los ojos y deja de patalear o nos caeremos.

(AMBOS) -¡Ah! Ay, ay, ay.

-Por fin estás a salvo. Qué miedo he pasado por ti.

-Vale, de acuerdo, pero suéltame, anda.

-Estaba muy triste porque me habías echado. Lo siento.

(Música triste)

Creía que no sabías subir la cuerda.

-Te dije que no sabía porque no me apetecía hacerlo.

-Como lo de pelar el plátano y todo lo demás.

-Pero con la tienda es verdad que no era capaz.

Jonathan, ¿me perdonas? -Vale, te perdono,

pero no vuelvas a decir "no soy capaz".

-De acuerdo. Entonces, ¿hacemos la fiesta?

(TODOS) -Sí.

(ADULTO) Chicos, es la hora de dormir.

-Ay. -Espera, Antonio, déjame.

He sido capaz.

(CANTA) "No soy capaz de ordenar mi cuarto.

No soy capaz de hacer mis deberes. No soy capaz de atarme los cordones.