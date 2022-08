(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERNOMEACUERDO"

Oh... -Has perdido.

Te toca, Magali. -¿Jugamos a otro juego?

Nunca me acuerdo de las cartas. -Concéntrate,

seguro que lo conseguirás. -¡El pez payaso! Qué suerte.

-Eh... -Venga, es muy fácil.

-He sacado la otra hace nada. -Pero... no me acuerdo

de dónde está...

-Qué cabeza de colador tienes.

No habrás olvidado el concierto de Miley Papayrus,

tenías las entradas, ¿eh? -Eh... Las he guardado en el cajón.

(Música)

Tampoco están en mi mochila.

¡Ah! No sé dónde las puse.

¡Ah, ah, ah!

-Magali...

-Menos mal que las he encontrado. -Pero has tardado una hora

y ya vamos tarde.

-¿Izquierda o derecha? -Eh... No me acuerdo.

-Lo imaginaba. Por aquí.

-Uh, ay.

-Lo siento, pero... no se puede entrar si ha empezado.

-¡Fantástico! Y todo gracias a tu memoria.

-Siento mucho lo de ayer. -Bien, hoy vamos a continuar

estudiando la época de la Edad Media. ¡Magali!

Dinos cómo se llama la puerta principal de los castillos.

-Eh... Se llama, esto...

-Vamos a ver, Magali, esfuérzate. Lo explicamos ayer.

(SUSURRA) Es superfácil.

(SUSURRA) Ayúdame.

¿Sabes qué? Ahora... no me acuerdo. -Magali, estamos esperando.

-Yo... no me acuerdo. -Puente levadizo.

Bueno, me vas a preparar una exposición sobre castillos...

¡y sin fichas! -¿Eh?

-Así trabajarás la memoria.

(SUSURRA) Haberme preguntado. Yo sabía la respuesta.

Y Julio te ayudará a hacerla. Por lo visto,

parece que conoce muy bien la Edad Media.

-Eh, ¿pero...? -Mucha suerte, cabeza de colador.

(Música)

Mira, en los castillos, suele haber matacanes, almenas...

y un puente para cruzar el foso. -A ver, despacio, Antonio,

son muchas cosas que recordar. -Ah, yo soy Julio.

Tienes un problema gordo de memoria. -Aquí tenéis,

os traigo zumo de frutas. Oh...

Magali, ¿cuántas veces te he dicho que recojas tus cosas?

No sé lo que parece este dormitorio.

-Pues tiene razón. Si tu cabeza está igual,

comprendo que no te acuerdes de nada. Bueno, vamos allá.

Dime, ¿qué hay en los castillos? -Uh... Eh...

Mantecones y... ¿Cómo se llamaba?

No me acuerdo. -Vale, cambiaré el sistema.

-Mi padre tiene un truco fantástico para recordar,

se llama código nemotécnico. Por ejemplo, ponte el brazalete.

Mañana, te bastará con mirarlo para...

recordar todo lo que hemos dicho. Es mágico.

-¿Crees que funcionará? -Claro que sí.

Nos pondrá una supernota, ya verás. Confío en ti.

Sigamos. En los castillos, hay matacanes y puentes levadizos.

(Música)

(Despertador)

(BOSTEZA)

¡La presentación! Veamos...

En un castillo hay... Eh... Uh...

-¡Oh, no! No funciona. Seguro que ahora Julio me va a odiar.

¿Por qué nunca me acuerdo de nada? ¿Por qué?

(SOLLOZA)

(Música intriga)

(Música triunfal)

Magali, ¿está todo bien? A ver, ¿qué te dije ayer

sobre tu habitación? -Oh, no me acuerdo.

(Música acción)

¿Qué te decía? ¡Ah, sí! Muy ordenada.

Muy bien. Bravo, cariño.

-¡No necesito acordarme! Soy... ¡Supernomeacuerdo!

(Música)

No vas a adivinar lo que me ha pasado.

(SUSURRA) No me interesa.

¿Quién quiere recitar la tabla del nueve?

A ver, Ana. -¿Yo?

Ah...

9 por 1, nueve. 9 por 2...

(SUSURRA) Oh, no... No la he repasado.

¿Alguien puede ayudar a Ana y evitar que se lleve un 9 por 0?

-¡Yo! -Muy bien, Magali.

Te escuchamos. -¡No me acuerdo!

(TODOS) Oh...

Oh, ¿pero de qué estábamos hablando? Estoy perdiendo la cabeza.

-Tu poder es genial. -Gracias.

-Me has salvado.

¿Podrías borrar todas las preguntas del día?

-Todo lo que quieras. -¿Puede alguien recitar la poesía?

-¡Yo! Eh... De hecho, no me acuerdo.

-¿Qué era lo que os decía? Ah, sí la clase de Geografía.

¿Por dónde pasa el Ama...? -¡No me acuerdo!

-Bien, pues pasemos a la presentación sobre los castillos.

(SUSURRA) Es la nuestra.

Ya lo había olvidado, pero tengo mi superpoder.

-No, esta vez no. Trabajamos mucho para no hacerla.

-Pero... no me acuerdo de nada. -Ahora, tienes tu brazalete,

verás como sale todo bien. -A ver, para proteger los castillos

se les rodea de agua. Y a esa parte se le llama foso.

(SUSURRA) Te toca.

Y para franquear el foso se construye una puerta especial

que se llama... Eh...

-Sigue, Magali. ¿Cómo se llama esa puerta?

(Música tensión)

Oh... -No me acuerdo, no me acuerdo.

¡No me acuerdo!

(GRITAN)

Magali, ¿qué has hecho? -Lo siento.

¡El truco del brazalete no funciona! ¡Debí decírtelo!

-No puedes haberlo olvidado todo. Haz memoria.

Estabas dibujando. -¡Oh, el dibujo!

-En los castillos, suele haber matacanes...

-¡Puentes levadizos! -¡Nos equivocamos

de código nemotécnico! ¡No era el brazalete, sino el dibujo!

-¡Ya lo sé, Julio, ya lo sé!

(GRITAN)

¡Uf!

Dinos algo, Magali. -Para atravesar el foso,

hay que pasar por un puente levadizo, una gran puerta

que se baja con cadenas. Y los matacanes protegían las torres

y se lanzaban proyectiles por sus agujeros.

(Aplausos, vítores)

Gracias a ti, ahora no me olvidaré de nada nunca más.

Gracias, Antonio. -Eh...

(NIEGA)

Eh, Julio.

(RÍEN)

(RAPEA) "Si tienes una cabeza de colador,

un superpoder nunca es lo mejor.

Hay un truco para recordar, código nemotécnico lo debes llamar".