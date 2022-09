(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERNO"

Eh, compis.

¿Vamos al cine a ver

"Superzanahoria II: el cruel regreso de la rata infernal"?

-¡Sí! -No.

-Um...

-Déjalo, Charlotte. De todos modos Thierry siempre dice que no a todo.

-No, no es verdad.

-Pff... Qué pelma eres, Thierry.

-No. No soy un pelma.

(Música acción)

-Hola, Thierry. ¿Juegas con nosotros?

-No.

-Vale. No importa. Entonces harás de árbitro.

(RÍE)

¡Gol! He marcado.

(Silbato)

-No.

-¿Eh? ¿Cómo que no? Ha sido un gol legal.

-No. Estabas en fuera de juego. -Qué tontería. Dame eso.

Estoy harto de que digas a todo que no. ¡Lárgate!

(Música tranquila)

Oye, me mola tu boli del Capitán Zanahoria, "pringao".

¡Dámelo! -No.

-¿Eh? A mí no se me dice que no.

-A ver, a ver... ¿Qué está pasando ahí?

Sacha es el que ha empezado. -¿Es verdad, Thierry?

-No. ¡Oh!

-Bien. Tú te lo has buscado. De cara a la pared, Thierry.

-Um... -Oh.

-¿Juegas al escondite con nosotros?

-No.

-¿Sabes, Thierry? Deberías decir sí alguna vez.

Te pierdes cosas divertidas.

(RESOPLA)

-Necesito unos cuántos alumnos para visitar el museo.

¿Quién quiere ir? -¡Yo!

-¡Sí! -¡Yo también quiero ir al museo!

-Muy bien. ¿Alguien más? Thierry, ¿quieres ir?

(SONRÍE)

-Mm... Sí.

(SORPRENDIDO) ¿Eh? Increíble. -Ha dicho sí. ¿Le habéis oído?

-¡Sí! -¡Thierry ha dicho que sí!

-¡Has dicho que sí! -Increíble.

-Ah... Pero quería decir que no.

-Mm... -Tú te lo pierdes.

Vamos. Subid al autobús.

(Música suave)

(LLORA) -Estoy harto de decirle a todo que no. Siempre estoy solo.

(Música acción)

(Música arpa)

¿Y por qué llevo este disfraz?

¡Ah!

¡Charlotte!

¡Esperadme, que voy!

¡Charlotte!

¡Alto!

(Música acción)

Eh, mira por dónde vas. -No.

Oh...

¿Está bien?

-¡Lo he visto todo! Vuelve a dejarla como estaba.

-No.

¡Increíble!

Paralizo a quien quiera diciendo no.

¡Yo soy Superno!

Ay, el autobús.

(Música acción)

(RÍE) Supercuesco al aroma de puerro.

-Eres muy asqueroso, Greg.

-Ella tiene razón. Eres un guarro.

-¿Qué? ¿También quieres uno?

-¡No! -Uy.

¿Cómo lo has hecho?

-Eh, "pringao". Tu boli del Capitán Zanahoria. ¡Venga!

-¡No!

(RÍE) -¡Qué gracioso!

(Música acción)

¡Cuidado! -No.

No. No. No. No. No.

Ábrame, por favor.

-Has tenido mucha suerte. Sube. -Gracias.

-Thierry, ¿qué haces aquí? Vuelve ahora mismo al colegio.

-¡No!

(TODOS) ¡Oh!

-¿Por qué has hecho eso, Thierry?

-Bueno, para que podamos ir juntos al museo. ¿No era lo que querías?

-¿Eh? ¿Qué le pasa a la profesora?

-Nada. Solo está un poco cansada.

-No puedo llevaros al museo sin vuestro responsable.

Daré media vuelta. -¡No!

(TODOS GRITAN)

-¡Thierry, para el autobús!

-No puedo. El pie no me llega al freno.

-¡Es disco está en rojo!

(GRITA) -¡No!

-¡Cuidado con los coches!

-¡Deja que nosotros te ayudemos a pisar el freno!

-¡No!

-¿Por qué has hecho eso? ¡Cuidado!

-¡No!

(Música acción)

Uf, por poco.

-Sí, hemos tenido suerte, pero no durará mucho.

-Oh, no me lo puedo creer.

Ahora tendré que recogerlo.

(Claxon)

Esta vez dejarás que te ayude. Y no digas que no, ¿vale?

-Sí. -¡Hala!

-¡Oh, no! ¡He perdido mi superpoder!

(Frenazo)

(TODOS GRITAN Y SE QUEJAN)

¡Sí! -Estamos salvados.

-¿Qué es lo que ha pasado? -Que Thierry nos ha salvado a todos.

-¿Eso es verdad, Thierry?

-Sí.

(RÍEN)

(RAPEA) "Si te opones a todo en la vida

porque sentir te resulta aburrido

te aseguro que te arriesgas en gran medida

a perderte siempre lo más divertido".