# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies.

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERMICROBIO"

(Música suave)

(Música feria)

Hala, qué guay, ¿verdad? ¡Vamos a volar!

-Eh... Alto, alto, debo comprobar si tienes la talla reglamentaria.

-Ay... Ay...

¡Ay!

-No pasa nada, Harold, te lo contaremos.

-¡Vamos, Sylvain, va a ser total!

(RÍE)

-Ay... Ay...

(Música feria)

(Risa malévola, gritos)

(Música suspense, gritos)

(CON ECO) Eh, Lucien, pareces una ballena.

(RÍE)

-¿Y tú no te has visto? Pareces un hipopótamo.

(RÍE)

-Sin embargo, Harold se parece a un camarón.

(RÍE)

-Sí, es que se ha puesto a régimen.

(RÍEN)

(RÍEN)

(Música animada)

Eh, Harold.

Vamos, encesta.

-Ay, ay...

¡Ah!

(RÍE) -Deberías jugar al ping-pong, microbio.

-Pues el microbio ya no quiere jugar.

-Venga, no te desanimes.

(SE ESFUERZA)

Ay...

-Hola, microbio, ¿quieres que te eche una mano?

-Oh, gracias, Sacha. Muy amable.

(GRITA)

(RÍE) -Buen viaje, Harold. Envíanos una postal.

(RÍE)

-¡Ay!

(Trinos)

Ah...

(RÍE)

-Vaya, qué bonito.

-Pa... Pa... Parece de verdad.

-Seguro que vuela superalto.

-Gracias, gracias. Y lo he hecho yo.

-¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo?

-Ne... Néstor, ¿me lo dejas? -No, me lo deja a mí.

-Yo te dejo mi monopatín. -No, no, no.

Me he pasado el fin de semana haciéndolo y me lo arrugaréis.

-Eh, dejadme ver qué es eso.

-Eh, microbio, no me hagas cosquillas.

-¡Eh!

¡Ups!

¡Oh! Estoy harto de ser un microbio.

¡Harto, harto!

(Música misterio)

¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?

(Música heroica)

(Música suave)

Ay, pero ¿qué es lo que ocurre?

(Bullicio)

El patio es más grande.

Soy yo, que me he vuelto minúsculo.

Ahora soy... ¡Supermicrobio!

(Pisadas)

¡Oh! ¡Uy!

(Música animada)

¡Cuidado donde pisáis, llega Supermicrobio!

(Continúa la música)

Por fin voy a ver qué es lo que miran.

(Continúa la música)

¡Yuju!

¡Hala, Néstor, tu avión es fantástico!

(A LA VEZ) ¿Qué?

Microbio, ¿eres tú? -¡Soy Supermicrobio!

-No me lo puedo creer.

-Es in... in... in...

In... in... in... increíble.

-Atención todos, es la hora de entrar a clase.

-Ven, microbio, te llevaré.

(Música suave)

Es una técnica de origami.

¿Sabes cuántos pliegues he hecho?

-¡Néstor! -Ay, no.

-Pero ¿qué es esto?

Los aviones de papel están prohibidos, Néstor.

-Ay...

-Esta mañana vamos a hacer unas divisioncitas.

-No, no.

-Coged el bolígrafo. -¡Ah! ¿Dónde está Harold?

-Pero ¿dónde está Harold?

-Eh... Está en el botiquín.

-Eh, mirad.

-Vamos a comenzar con unas divisiones de dos cifras.

(TODOS) ¡Oh!

Vamos, vamos, dividir no es complicado.

-¡Ah! ¡Ay!

¡Ah, ah!

(Música tensión)

(SUSPIRA)

-Bravo, eres el mejor.

-¿Eh? ¡Néstor!

Cuando yo digo "prohibido", es prohibido.

Retomemos la división.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Vamos, Supermicrobio.

-Eres el mejor.

-¡Ah! ¡Ay!

-Qué catástrofe.

-Néstor, no digas eso, puedes hacer la división, lo sé.

-Eh...

(SUSPIRA)

(SUSPIRA) -Por poco.

(Música tensión)

Venga, vamos allá.

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Madre mía, el tiempo vuela!

(A LA VEZ) ¡Ah!

Voy a daros los deberes para mañana.

(A LA VEZ) ¡Bien!

¡Oh! Es un placer tener una clase a la que le encantan los deberes.

¡Uf! Qué calor hace aquí.

(SUSPIRA)

-¡Ay!

¡Ah! -¡Oh!

-¡Ah!

¡Socorro!

¡Ay!

-No quiero verlo.

-Vaya golpe se ha dado.

-¡Ay!

-De acuerdo, escuchadme.

He decidido pasar el examen a la semana que viene.

(A LA VEZ) ¡Bien!

Gracias, gracias.

Espero que eso no os impida hacer vuestros deberes.

Harold, has debido coger frío con estas corrientes,

¿te encuentras mejor? -Sí, profe, mejor.

Ya no soy el microbio.

(A LA VEZ) ¡Viva Harold, viva Harold! ¡Bien!

Ja.

(RAPEA) "Tener un guisante en casa es de mucha utilidad.

Quiero decir, alguien minúsculo de verdad.

Porque puede ser muy útil

tener un amiguito capaz de escaparse por cualquier agujerito".