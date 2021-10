(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERMANDONA"

Muy bien, vale. Toma, esto es para ti.

-Es hora de entrar. Vamos, colocaos en la fila.

-¿Has visto el gol que he metido? -¿No habéis oído a la profesora?

-Marta, no te corresponde ocuparte de eso.

-Con una profesora ya es suficiente.

Quería decir que la nuestra es genial y que no queremos otra.

-Haz llegar este mensaje a Nora, por favor.

(LEE) "Víctor es un bombón". Uf, y una falta de ortografía,

bombón no se escribe así. -Eh, no te he pedido que lo leas.

-No tenemos permiso para pasar mensajes en clase.

-¿Pero qué está ocurriendo aquí? -Ha sido Marta, me ha robado mi nota.

-Sasha, sabes que está prohibido. Confiscada.

(SASHA GRUÑE)

-¿Qué te había dicho? (SASHA GRUÑE)

-Entonces, ¿sigue en pie lo de irnos todos de camping al parque?

(TODOS) ¡Sí! -Marta, ¿quieres venir con nosotros?

-Pues claro, toma. Te doy un punto como agradecimiento.

El camping es genial y yo se lo que hay que llevar.

Linternas, mazos... Haré una lista.

-¿Por qué le has dicho que venga? Nos va a sacar de quicio.

-Que no, seguro que lo pasaremos bien.

Acamparemos en la isla. (TODOS) ¡Sí!

-Mala idea. Si llueve y el agua se desborda

nos quedaremos bloqueados. Montaremos las tiendas aquí.

(TODOS GRUÑEN)

-Oh, sabía que no había que invitarla.

Nos estropeará el día.

-Nunca hay que montar la tienda debajo de un árbol.

Si hay tormenta, acabarás chamuscado.

(GRUÑE)

-Ahí tampoco, aplastarás los tréboles.

(GRUÑE)

-Las piquetas no se clavan así. Déjamelo, te enseñaré.

-¡Au! (SE QUEJA)

-¡Mi tienda!

-Ha sido culpa de Marta. -Ocúpate de tus asuntos.

-Lo siento, por las molestias os daré un punto.

-No queremos tus malditos puntos. Ni tampoco nada de ti.

-Ve a hacerte la mandona a otra parte.

-No es justo, solo quería ayudar.

(Música misterio)

(Música triunfal)

Nuevos puntos y superguáis.

-Ah... Qué difícil es saltar a la comba.

-Levanta más los pies.

-Ah, hala, ahora sí sé hacerlo. Qué guay.

-Genial, gracias a mis puntos mágicos harán lo que yo diga.

¡Yo soy Supermandona!

-¿Qué haces todavía aquí? -Ayudaros.

Solo que esta vez será diferente.

(RÍE) Oh, truchas, ¿lo he hecho yo solo? Gracias, Marta.

-Ay... Agáchate un poco para que pueda saltarte.

-Deberías tomar más impulso.

-Sí, genial, qué guay. ¡Yuju! Es superfácil.

¿Ya se ha acabado? Oye, quiero otro punto.

-Sí, y nosotros. -Tranquis, tengo para todos.

-Pues yo no quiero.

-¡A la barca! ¡Sí!

¡Yuju!

Vamos, en marcha. Toma, genial. ¡Yuju!

-Y yo quiero hacer muchos malabares con el balón.

(RÍE)

-Bien, genial, Icare.

(GRUÑE) Me dan igual. Me divierto un montón sola. ¡Ay!

-Si quieres, puedo darte un punto mágico

para que tengas más fuerza. -No, me las apaño bien sin ti. ¡Ay!

-¿Ves bien? ¿Me necesitas?

-¡Yuju! (RÍE)

(GRUÑE)

-¡Qué faena! Ahora tengo que ir a buscarla.

(Ladridos)

(GRITA) ¡Socorro, auxilio!

¡Ayuda, ayúdame!

(Gritos)

(GRITA)

(LADRA)

(GRITAN)

Socorro.

(GRITAN)

Super-Marta, haz algo. -¡Quieto!

Compórtate como un buen perrito.

"Sit!".

¡Ah! ¡Oh, no! He perdido mi superpoder.

Tranqui, perrito. Tranquilo... Em... ¡para!

-Rápido, Marta, sube. -La rama se puede partir.

Venid conmigo al lago y con suerte...

-Cállate ya. Escucha a los demás y sube.

(GRUÑE Y LADRA)

-Tenías razón, debí hacerte caso. -No pasa nada, ahora puede

que dejes de hacerte la mandona. -Ya discutiréis después.

Tenemos que echar al perro. -Con mis puntos yo no puedo echarle.

A menos que... Ya es hora de que sirváis para algo.

(LADRA)

(RÍEN)

Genial, hay que montarlo todo. -Lo haré yo. Ha sido culpa mía.

-Te ayudaremos siempre que no nos digas cómo hacerlo.

-Tranquilos, lo he comprendido. Icare, recoge las mochilas...

(ENFADADA) Marta... -Quería decir...

Icare, ¿puedo ayudarte? (RÍEN)

(RAPEA) "Si a tus amigos no quieres agobiar,

ser una mandona debes evitar.

A los colegas siempre hay que escuchar,