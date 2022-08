(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERMALCRIADO"

Eh, hola, chicos, ¿habéis visto lo que he puesto a mi patinete?

-Ah... -¿Y qué? Una pasada.

Mola, ¿verdad? -Menos que el mío.

Es la caña, ¿eh? Y nuevecito.

-Mola mazo. -Te habrá costado muy caro.

-Me lo ha comprado mi padre. Me compra todo lo que quiero

con chasquear los dedos.

(RÍE)

Yo prefiero el de Icare.

(RÍEN)

Hola, Morgan. Si me llevas la cartera,

te doy una bolsa de canicas. Tengo más de 500, tú mismo.

-Uh.

Dile que no, no eres su sirviente.

(ASIENTE) Tiene razón, búscate otro primo.

¿Qué? Pero no puedes negarte. -Es que no has chasqueado los dedos

lo bastante fuerte.

(RÍE)

Yo te la llevo encantado. -Genial...

-¡Harold! -¡Uy!

Oh, ah, ay.

-He conseguido descargarme "Kung Fu Soldier II".

-Buah... Yo ya tengo el tres. En la "supertablet".

que me trajo mi padre de Japón. -Pero qué suerte.

-Ni caso, es una tontería. -Envidia, ¿no, Luisa?

-¿Envidia de un malcriado como tú? -Ni hablar.

Yo prefiero salir o ir al cine. -Pues, mira,

mi padre me lleva mucho al cine. Por cierto,

esta es de cuando mi padre me llevó a la feria por 20 vez.

-Hala... Eso es tener suerte. -¡Eh!

-Todas las "tablets" están prohibidas en clase.

¡Confiscada!

(RÍE)

¡Uf!

(SUSURRA) No importa, tengo otra.

-Y también mucha suerte. -Oh...

-De acuerdo, entonces. Esta tarde quedamos en el circuito.

-¡Bien! -Haré "karting" por primera vez,

estoy nerviosa. -¿"Karting"?

Genial... Voy con vosotros. -Es que no te hemos invitado.

Lo estropearías todo con tus caprichitos.

-¡Pero qué dices! Yo quiero ir... -¿Lo ves? Ya empiezas.

(RÍE) Qué va... Era una broma. Prometo portarme bien.

Anda, decid que sí.

-Oh... Bueno, vale.

(RÍEN)

¡Yo el rojo! -¡Yo el azul!

-¡Y yo el verde! -Quita, truchilla.

-Ah, ah, ah.

¡Eh! Que estaba antes que tú. -Tarde, ahora es mío.

Cógete ese de ahí.

-¿Eh? Está hecho polvo. -No puedes tenerlo todo.

Déjaselo y coge el otro.

-Yo no quiero esa birria, quiero este.

-Prometiste portarte bien. -Vamos, sé bueno.

-Vale, entiendo. ¿Qué quieres? ¿Mi superpatinete?

-Ay... ¡Que no quiere nada! Solo que le devuelvas su kart.

-¡He dicho que no! ¡Este es el mío!

-¡Lárgate! ¡Los malcriados no pueden hacer "karting"!

-Mi padre me traerá al "karting" todas las veces que quiera,

aunque tenga que correr solo.

(SOLLOZA)

(Música intriga)

¿Eh?

Ah, uh.

(Música triunfal)

Ah.

¿Pero qué es esta birria de disfraz?

Yo quiero uno de oro.

¿Eh? ¡Genial!

Chasqueando los dedos transformo cualquier cosa.

Yo soy... ¡Supermalcriado!

(RESOPLA)

Hola, Julio. -Hola. ¡Uf! Me agota el monopatín.

-Tranqui, eso lo arreglo yo. -¿Eh? Uh...

-Hala... Qué guay. ¡Gracias!

¡Yuju! -Ah.

(GRUÑE)

(Música animada)

Oh, me he quedado sin batería.

(Pitidos)

¿Eh?

¡Hala!

Eso sí que es suerte. Gracias. -De nada.

(Música intriga)

(Motor)

¡Oh! ¡Vas superrápido, Luisa! -¡Os voy a alcanzar!

¡Tres vueltas y habré ganado!

-¿Qué pasa? ¿Te has decidido a coger esa birria?

-Quién dice que es una birria. ¡Eh!

¡Yuju! -¿Qué?

-¡Deja paso a Supermalcriado! -¡Ah, ah!

(GRUÑE)

(Música acción)

¡Apártate, pringado! -¿Eh? ¡Oh!

(RÍE)

Pero... ¿qué?

(RÍE) Nos veremos en la meta.

¡Ah! -¡Eh!

¡No tienes derecho, el ganador soy yo!

(RÍE)

¿Eh? ¡Ah!

(RÍE)

Luisa...

¿Estás bien? -Sí, pero mi kart está roto

y quería acabar la carrera. -Todo por culpa de ese malcriado.

(GRUÑE)

(RÍE) Nadie impedirá que gane la carrera.

(Música intriga)

(GRITA) ¿Estás contento?

-Lo siento mucho, Luisa.

Si quieres, te dejo el mío.

-Es la primera vez que pides disculpas.

Vale, lo intentaré.

¡Ah! -Oh, no... He perdido mi superpoder

y mi superkart. -No llegaré a meta con esta birria.

-Pues yo quiero que llegues la primera.

¡Vamos!

Ah, ah... -¡Sí!

-Espera, te ayudaré.

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

(TODOS) ¡Sí, has ganado!

Querrás decir "hemos ganado". Sin vosotros,

no lo había hecho. Bueno, sobre todo sin ti.

-Yo también he ganado. He ganado unos amigos.

Y eso vale más que todas las "tablets" y los patinetes.

(RÍEN)

(RAPEA) "Aunque seas un niño malcriado

y a tus caprichos estés acostumbrado,

cualquier día te vas a avergonzar

porque los amigos no se pueden comprar".