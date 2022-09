(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERLIANTE"

(RÍEN)

¡Lucy, cógelo! Ah.

-Mío. -Eh, era para mí, Clément.

-No tiene gracia.

(RÍE) Intenta atraparlo.

¡Lo tengo, lo tengo!

(RÍE)

Ay... Muy gracioso. -¿Qué pasa?

No es culpa mía si Marco no sabe atrapar el "frisbee".

Ah, inútil. -Eres tú el inútil.

No paras de fastidiar a todo el mundo.

(RÍE) De todos modos, sois unos memos.

Sobre todo, mantente concentrado.

-Uh. -¿Eh?

¡No, no! ¡Clément!

(RÍE) Oh, no... Una lluvia de asteroides

acaba de chocar contra la torre de control.

-¡No! ¿Pero qué haces? -¡Todos a cubierto!

-¡Para ya!

Eres tú quien debe ponerse a cubierto.

(RÍE) ¡Fallaste!

Ahora, vais a dibujar un hexágono. Y concentraos.

(RÍE)

¡Ay! ¿Quién me ha hecho hacer un rayajo?

-Lucy. La he visto. -¿Eh? Ni hablar.

Eso no es verdad. -Si es así,

te voy a chafar tu hexágono.

-¡Eh!

(RÍE)

¿Qué está ocurriendo aquí? -Es Clément.

Se dedica a fastidiarnos. -¿Yo? No he hecho nada.

-Ten cuidado porque un día tus diabluras se volverán contra ti.

-Eh... Sí, profe.

(Música intriga)

Cómo mola tu patinete. ¿Me lo dejas?

-Ah... Te conozco y vas a intentar liármela.

-Tranqui, la profe ya me ha convencido.

Prometo que no os fastidiaré. -Bueno, pues vale. ¡Toma!

(RÍE)

¡Espera! -¡Te he engañado!

-¡Para!

¡Eres un maldito mentiroso! ¡Devuélvemelo!

(A LA VEZ) ¡Eh!

¡Cuidado! -¡Ah! Será idiota...

-¡Clément, devuélvemelo!

-¡Mi pie!

(AMBOS) ¿Eh?

(RÍE)

¡Bien!

(TOSE)

¡Me las vas a pagar! ¡Que no! ¡Que no he sido yo!

¡Ah!

(GRUÑE)

¡Déjame!

(RÍE) Cómo la he liado.

No pierdes nada por esperar.

-Y... ¡ya!

¡Ah!

¿Veis? ¿Es así? Bueno, voy fuera 5 minutos.

Mientras, quiero que entrenéis solos.

(TODOS) ¡Ya, ya, ya!

(RÍE) Payasos...

¡Ay!

-¡Eh! Que me has hecho daño, tío.

-Uh. -Ay.

-¡Eres un abusón! -¡Eh! Que esto no es aikido.

(RÍE) Es mejor.

Eh, si quieres pelea, coge a un rival de tu tamaño.

-¿Tú?

(RÍE) Te tumbaré en cero coma.

¡Ay!

¿Eh?

-Perdona, se me olvidó decirte que mi padre es profesor de aikido.

Lo siento.

(A LA VEZ) ¡Bravo, Lucy! ¡Bravo!

(RÍEN)

¡Bien hecho! Ahora estará un tiempo sin fastidiarnos.

(SOLLOZA)

¡Eh!

-¡Ay!

No se te ocurra destruirla, esta vez te estaré vigilando.

(SORBE) No tiene gracia. Lo único que quería era divertirme.

(Música intriga)

¡Uh, oh!

(Música triunfal)

Oh.

¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¡Genial!

Puedo liarla sin que me vean.

(RÍE)

Creo que voy a batir mi récord... y esta vez nadie podrá impedirlo.

Ay... Mi torre... Otra vez una diablura de Clément.

(RÍE)

¿Pero dónde está?

(RÍE)

¡Ay! ¿Quién... quién me ha pegado?

¿Hay alguien?

(HACE BURLA) ¡Uh!

Ay... ¡Socorro!

(VOZ LEJANA) ¡Socorro!

Con mi superpoder, puedo liar a quien quiera

sin que me pillen. Yo soy... ¡Superliante!

(Música animada)

(RUGE)

(ASIENTE) ¿Eh?

Gracias, señora. -Ñam, ñam.

-Pero... ¿dónde está mi algodón de azúcar?

-Gracias, Alban. -Hola, Alban.

-Hola, Lucy. -Vaya, la campeona de aikido.

(RÍE)

(RUGE)

¡Ay!

(SOPLA)

Ah, ah, ah.

¡Ay!

¡Ah!

¡Ah! ¡Socorro! ¡Me atacan con bolitas!

¡Ah!

(Música animada)

(SOPLA)

(RÍE)

¿Quién es? -¡Uh!

-¡Ah! Clément...

(RÍE) Cómo te he engañado...

O sea, que eras tú. -¡Sí! Y tengo más.

Esta por haberme humillado en el aikido. ¡Toma!

-¡Ah!

(RUGE)

¡Socorro! -Uh... Creo que he metido la gamba.

-Ay... ¡No he sido yo! -¡Oh, no! ¡Socorro!

-Pero... ¿qué es lo que he hecho? -¡Ah, no!

(RUGE)

¡Lucy, aguanta, ya voy!

(Rugido)

¿Eh?

¿Eh, eh? -Siento haberte puesto en peligro.

No soy más que un liante. -Ya sabes que nunca es tarde

para volverse amable. Tenemos que salir de aquí.

(Música intriga)

¡Oh, no! ¡He perdido mi superpoder!

(RUGE)

Eh, eh, tranquilo, gorilita.

-¡No te acerques! ¡Yo soy campeona de aikido!

¡Ya, ya, ya! -Eh... Lucy, te has venido arriba.

(Silbido)

¿Oh?

(LAME)

¡Espera! Tengo una idea para salir de aquí.

-Este no se lo llevará nadie. -¡Déjamelo!

-Oh, no. Otra vez no. -¡Ay! ¡Un gorila!

-¿Quién quiere algodón de azúcar?

(CHILLA)

Ñam... Hala, ven a por él.

-¡Socorro! -Gori, ve a por él.

-¡Ah, ah! Ay...

-Bravo, Clément. Cuando quieres,

puedes ser superguay. -¿Eh?

-¡Ah! No hay quien lo enderece.

(RÍEN)

(RAPEA) "Si fastidiarlos es tu diversión

o quitarles sus discos es lo que te mola,

ayúdales si todo se descontrola