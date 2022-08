(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERINTERRUMPO"

La peli "Superverduras" mola. -Sí, es la primera vez

que se ven el señor Patata y el capitán Zanahoria.

Me ha encantado... -Ah, sí, "Superverduras".

La he visto.

Hola, Irvin. Estábamos hablando... -Lo que más me gusta

es cuando Supertomate se rompe el pantalón.

(RÍE)

-Sí, es muy divertido, claro. Me encanta cuando...

-El capitán Zanahoria le da una paliza a Supersartén.

(GRITA)

-Como decía, me encanta cuando... -Salen los dos juntos.

-Irvin, deja de interrumpirme sin parar.

-Es verdad, contigo nunca acabamos una...

-Tonterías, yo nunca interrumpo a nadie.

-La gran muralla china tiene una longitud de más de 8000 km.

Su construcción comenzó en el siglo III...

-Los chinos curiosos, y todos comen con palillos.

-Irvin, es de muy mala educación interrumpir a los demás.

Si tienes algo que decir levanta la mano.

-Y llevan sombreros puntiagudos.

-Irvin, no quiero escucharte hasta el final de la clase,

¿entendido?

Ahora vamos a hablar de la exposición de Eliette y de Marco

sobre los volcanes. ¿Quién quiere unirse a ellos?

¿Goran? -Bueno, la verdad es que...

-Mi mamá me trajo una vez un trozo de lava de volcán.

-Muy bien, Irvin, ya que tienes tantas cosas que decir,

serás tú el que haga la exposición con tus compañeros. Se acabó.

-Oh, no. Él no.

-Plumas, vuestro volcán es muy chulo.

-Espero nos dejes hablar en la presentación.

-Seguro que Irvin tendrá cuidado, ¿verdad, Irvin?

(ASIENTE)

-Bueno, ¿qué ponemos para hacer la erupción? ¿Confeti?

-Pues... -Ya sé, pondremos espuma.

-Es lo que iba a decir, nos hará falta...

-Un montón de jabón para que sea megaespectacular.

-¿Lo ves? Ya empiezas a interrumpir. No se puede trabajar contigo.

-Tonterías.

-Marco tiene razón, deberías tener más...

-Ya, ¿hacemos la espuma o qué? -Irvin, eres insoportable.

Continuaremos con la exposición sin ti.

De lo contrario, no acabaremos.

-Solo quería dar mi opinión. (LLORA)

(Música misterio)

(Música triunfal)

(Música tranquila)

¿Qué me ha pasado?

-Eh, tú, dicen que te han echado del grupo de Eliette y Marco.

Ja, ja, inútil. (RÍE)

(INTENTA HABLAR)

Plumas, puedo interrumpir a quien yo quiera.

¡Qué fuerte!

¡Yo soy... Superinterrumpo!

(Música suave)

(CANTA) "Por favor, no digas ni pío".

-¡Oh! -"Dame la mano y ven conmigo".

-Ay... -"Por favor, no digas ni pío.

Dame la mano y ven conmigo.

Por favor, no digas ni pío, dame la ma...".

(INTENTA HABLAR)

-Gracias por callarle, es un suplicio escucharle.

-Sí, le he cerrado el pico. -Dejadnos en paz.

No tiene gracia, suéltale de una vez, Lobo.

-No. Mira, Alf, una erupción pelirroja.

-¿Vas a hacer lo que te ha dicho?

Sácalo de ahí. -¿Ah, sí?

¿Y qué vas a hacer si no, interrumpirme?

(RÍE)

(INTENTA HABLAR)

¿Qué dices? ¿Que te disculpas?

¡Oh, vale!

-Gracias, Irvin. -De nada.

Bueno, os dejo repasar la exposición.

-Espera, si quieres, puedes volver al grupo.

-¿De verdad?

¡Genial! Os prometo que haré un esfuerzo por no interrumpiros.

(Música suave)

Solo queda echar el jabón y listo.

-No eches mucho, no vaya a ser que... -Si queremos espuma, hay que echar.

-Pero... -Tranqui, sé lo que hago.

-Irvin, déjame hablar, lo prometiste.

-Sí, escucha a Eliette, ella en química saca...

(INTENTA HABLAR)

-¡Ah! Por fin silencio.

Trabajaremos mejor. -Pues será sin mí.

No consentiré que uses tus poderes para callarme.

-Nos las apañaremos sin ella, ¿verdad, Marco?

(GRUÑE)

-Estoy de acuerdo, ¡va a ser la bomba!

Y así es como funciona un volcán.

-Bravo.

Lástima que Eliette no haya querido participar

y que no hayas dejado hablar a Marco. -Aún no hemos acabado.

Ahora veréis el colofón del espectáculo.

¡La erupción!

(SE ASOMBRAN Y APLAUDEN)

(Música suave)

Os presento el volcán burbuja.

-Mola. -Qué pasada.

-Pese a su tamaño, es capaz de expulsar mucha lava.

Marco, es tu turno.

(Música suave)

¿Habéis visto? -Esperad, lo voy a mejorar.

Dosis máxima.

(GIME)

(Música tensión)

¿Qué dices?

-Que has echado demasiado, ya te lo advertí.

-Tonterías.

(Música animada)

¡Oh!

(TODOS) ¡Ah!

¡Oh!

-¿Qué he hecho?

Marco, ¿y Eliette? Es la que puede salvarnos.

(GIME)

-¡Ay!

-Gracias.

(Continúa la música)

¿Estás bien?

Perdóname, debí escucharte.

-Ya es tarde. -Dime qué hago, tú eres la experta.

-¿Quién me asegura que no vas a interrumpirme?

(INTENTA HABLAR)

(Continúa la música)

Ya está. Con un poco de aceite, la espuma debe disolverse.

-¡Ah, ah!

(Música misterio)

He perdido mi poder, pero ya puedo hablar.

-Yo también. Ya puedo empezar a burlarme.

-Y yo a cantar.

(CANTA) "Dame la mano, yo te lo pido.

Luz el sol, ven conmigo.

Dame la mano, luz del sol...".

-Irvin, ¿no podrías interrumpirle? En estos casos es conveniente.

(RÍEN)

(CANTA) "Luz del sol, para siempre es mi amor.

Te querré toda la vida".

(RAPEA) "Si te impacientas por hablar,

espera tu turno sin gritar.

Todos te escucharán

y ya verás qué flipados se quedarán".