(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERINFLEXIBLE"

(Continúa la música)

¡Uf! ¿Por qué tarda?

-¡Hola, Johanne!

-¡Jimmy, ya era hora!

Quedamos todos los días a las 8:05, no a las 8:10.

-Tranqui, hay tiempo.

(Música animada)

¿Y si pasamos por el solar para variar un poco?

-Sabes bien que detesto los cambios. Y, además, podríamos perdernos.

(RESOPLA)

(Música animada)

Eh... Es mi mesa. -¿Y qué?

¿Podemos cambiar por una vez? -Eh...

-Bueno, está bien. Pues quédatela.

(SUSPIRA)

-Bien, ahora sacad todos el libro de Matemáticas.

-¿Eh?

Profesora, hoy no tocaba Matemáticas, y no hemos traído el libro.

¿Cómo vamos a sacarlo?

-Cálmate, Johanne, quise decir el libro de Gramática.

(SUSPIRA)

(RÍE)

-¡Eh! ¿Os apetece jugar al fútbol?

-Sí. -¿Qué? ¿Y nuestra partida de canicas?

-Ya la acabaremos en otro momento.

Estoy harto de jugar a lo mismo siempre.

-Juega con nosotros.

-No, yo juego a las canicas en el recreo.

-¿Sabes, Johanne? Deberías ser más flexible.

Así te vas a perder un montón de cosas.

-No, ya hago un montón de cosas.

Después del cole, por ejemplo, monto en patinete con Jimmy.

-Todos los días hacemos lo mismo.

-Bueno, pues no cambies tus planes. Nos vemos.

(RÍE)

(GRAZNA)

(Música animada)

¡Plátanos! ¡Qué pasada de barca!

-Si quieres, os la presto para un paseo romántico.

-No somos novios.

Y, además, ya estamos montando en patinete.

¡Vamos, Jimmy!

(SUSPIRA)

(Despertador)

(BOSTEZA)

¡Ah!

¡Oh! Debo de estar soñando. ¡Tengo que despertarme!

¡Ha nevado! ¡Oh, no! ¡No lo había previsto!

-¡Cuánta nieve! Es impresionante.

-Querrás decir que es un rollo.

Aquí no nieva casi nunca. Todo ha cambiado.

¡La calle está bloqueada! ¿Qué vamos a hacer?

-Bueno, iremos por el solar, esta vez no hay opción.

Tranquila, no va a pasar nada.

(GRITA)

-Es una pesadilla. Quiero despertarme.

(GRITA)

-¿Estás bien?

-Estoy empapada y llegaremos tarde al colegio.

Es el colmo de la mala suerte.

Esa es mi mesa. -No haber llegado tarde.

-No es culpa mía. ¿Dónde me siento ahora?

-¡Uhm!

-Eh... Hola, vecinita nueva.

(RÍE)

-Cambio de programa.

Viendo el tiempo que hace, os propongo que estudiemos la nieve.

(TODOS) ¡Bien! -¡Genial!

-¿Alguien sabe decirme cómo se forman los copos, Johanne?

-Yo no sé. Debemos estudiar Matemáticas, es martes.

(TODOS PROTESTAN) -¡Oh, no, qué aguafiestas!

-Escucha, Johanne, los cambios pueden ser positivos también.

-¡Uhm! (RÍE)

-Lo siento, Johanne, con esta nieve no podemos montar en patinete.

-Pero en su lugar, podemos montar en trineo.

Y patinar. -O hacer una batalla de nieve.

¡Toma, Jimmy!

-¡Ay! -¡Oh!

-¡Uhm! Es que yo odio la nieve.

¡Quiero montar en patinete como siempre!

-¡Estoy harto de que no quieras cambiar nada!

¡Tú te lo pierdes! Yo me abro.

(Música melancólica)

(GIME)

¡Ah!

(Música épica)

(Música suave)

¿Eh?

Pero ¿qué es esto?

(Música suave)

(SUSPIRA) Ojalá el camino volviera a estar como antes.

¿Eh?

¿Lo he hecho yo? ¡Ah! ¡Increíble!

-¡Ay!

¡Se me han roto las gafas!

-Espera. Creo que puedo arreglarlo.

-Ojalá volviera a estar todo como antes.

-¡Hala! ¡Gracias!

-¡Puedo hacer que las cosas vuelvan a estar como antes!

¡Yo soy Superinflexible!

-La cabeza.

¿Johanne? Pero ¿qué haces aquí? ¡Ah!

-¡Jimmy, ten más cuidado! Ahora tendremos que empezar.

-No hace falta, con mi superpoder puedo arreglarlo.

(A LA VEZ) ¿Eh?

-Ojalá volviera a estar todo como antes.

-¡Toma ya! -¡Ahí va! ¡Genial! Eres la pera.

-Y ahora, haré que desaparezca toda la nieve,

así montaremos en patinete como siempre.

-¿Eh? -¡Oh, no!

-¡Ni hablar! ¡No, no! ¡De eso nada!

-Por favor, no lo hagas, nos divertimos con la nieve.

Hace tanto que deseo patinar sobre el lago...

Ven conmigo, te va a encantar. -Eh...

Es que no lo he hecho nunca. Me da miedo caerme y...

-Creía que los superhéroes no tenían miedo de nada.

-Eh... Uhm...

(RÍEN)

(Música animada)

¡Buah! ¡Es una pasada! ¡Ven!

-¡Ah!

¡Jimmy, espérame! (RÍE)

-Vamos, ven, ya verás qué fácil es.

-¡Ah!

(RÍE) -La superheroína no es tan listilla.

-¡Porque patinar es un rollo! ¡Ojalá estuviera como antes!

(GRITA)

-¡Uh! -¡Au!

(RÍEN) -¡Un muñeco de nieve vivo!

(HACE ESFUERZOS) ¡Estoy harta de tanta nieve!

¡Quiero que todo vuelva a ser como antes!

¡Ah! Así está muchísimo mejor. -¡Auxilio!

-¡Oh! -¡No puedo avanzar!

¡Mis patines pesan mucho!

-¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Jimmy!

-Rápido, tienes que volver a helar el lago.

-Ni hablar, Jimmy se quedaría atrapado en el hielo.

-¡Por favor, ayudadme! ¡Nos quedéis ahí!

(HACE ESFUERZOS)

-¡Aguanta, Jimmy, ya voy!

(HACEN ESFUERZOS)

-Qué bien te desenvuelves en una barca. ¿Lo has visto?

-He improvisado, pero reconozco que es guay.

Debí probarlo antes.

(AMBOS) ¿Eh? ¿Eh?

-¡Oh! ¡Qué pena!

Me habría gustado seguir en barca contigo en el lago.

-No pasa nada. Vamos a patinar. Y esta vez no nos separaremos.

(RÍEN)

-Me encanta patinar. Lo haremos a diario después del cole.

-Eh...

(RÍE) -Bueno, también podemos montar en trineo

o hacer un muñeco, para variar.

(RÍEN)

(RAPEA) "Los cambios parecen aterradores,

pero anímate para hacer cosas nuevas.

Aunque la rutina alivie los temores,