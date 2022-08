(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies.

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERGLOBO"

(Música)

Concierto de la banda del colegio el sábado en el teatro.

Va a ser genial. -¿Qué? ¿Un concierto el sábado?

Ah, qué asco.

(Música)

Lo he dibujado yo para el concierto. Seguro que va a estar genial.

-Teddy, no mastiques chicle en mi oreja, me pone nerviosa.

-Uy, perdón. Vale, lo dejo. -Ah, uh.

(Continúa la música)

¡Teddy! -Uy, perdón, ya lo tiro.

Mm...

-Buenos días a todos. Hoy Teddy nos va a presentar

el cartel que ha hecho para el concierto de la banda.

Teddy, a la pizarra. -Uy, sí, ya voy.

-Ah. -Uh.

(RÍE)

¡Ah! -¡Ah!

-¿Teddy? ¿Cuántas veces te he dicho que aquí no se come chicle?

Castigado. (RÍE)

-¡Oh, no!

Mm...

-Es repugnante.

-Dijiste que ibas a dejarlo.

-Esta vez lo dejo.

(Música)

Ah, el concierto. Por fin.

¡Oh, no! Otra vez con el chicle. -Hola, Teddy. ¿Listo para el ensayo?

-¿No estarás masticando chicle? (NIEGA)

Menos mal.

¿Preparado, Teddy? Bien, concentraos. Un, dos, tres, cuatro.

-Oh, no, ya lo has pringado todo y queda una hora para el concierto.

-Lo siento, de verdad. -Siempre lo sientes,

pero eres incapaz de dejarlo. Estoy harta. Fuera.

Ya no eres de la banda.

(Música triste)

(LLORA) Soy una calamidad.

(Música)

(Música animada)

(RÍE)

¡Yuju! Guay. ¡Superglobo! Genial.

(RÍE)

-Hala, un elefante.

-Una nave espacial.

-¿Mm? Oh, un avión supersónico.

-¡Yo soy Superglobos!

(RÍE) -¡Yuju! Qué fuerte.

(Claxon)

Ya te dije que estabas fuera.

-Lo sé, pero cuando veáis esto, seguro que cambiáis de idea.

(TODOS) ¡Hala, qué pasada!

-Y eso atrae público. -Oh.

-Puedo decorar el interior. -Ah.

-La verdad es que no hemos tenido tiempo para la promoción.

-Entonces, ¿vuelvo al grupo? (TODOS) Sí.

-¡Bien!

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN) -¡Hala!

(Continúa la música)

Es bonito, pero son demasiados.

(TODOS) ¡Ah! -No infles más.

-¿Y ahora cómo damos el concierto?

-No pasa nada, basta con empujar uno o dos.

(HACE ESFUERZOS)

Abriremos la puerta, ayudadme. (HACEN ESFUERZOS)

(TODOS) ¡Ah! -Oh, no, socorro.

-Rápido, al escenario. -¡Trampas, nos van a engullir!

-¿Cómo salimos? -Seguidme.

(TODOS) -¡Ah! -Por ahí.

-Está muy alto. -No para Superpompas.

-Espera, no empieces otra vez, inflarás demasiados globos.

-No te preocupes, Luisa, ya sé cuándo debo parar,

confía en mí. -Ay.

-Rápido, subid deprisa. (HACEN ESFUERZOS)

-Está atascada. -Como nosotros.

(TODOS) ¿Ah? -Vía libre.

(ALIVIADO) ¡Ah! -Salvados. Gracias, Superpompas.

(Música)

Oh, he perdido mi superpoder. (PÚBLICO) Que toque la banda.

Que toque la banda. Que toque la banda.

-Hay un montón de público esperando. (PÚBLICO) Que toque la banda.

Que toque la banda. Que toque la banda.

(Música)

Lo guardaré para después. Prefiero soplar la trompeta.

-Bien, Teddy. Y un, dos, tres.

(Música)

(CANTA) "Si siempre masco chicle, incluso al hablar

y aunque a todo el mundo pueda incomodar,

descanso un poco y vuelvo a soplar. Masco chicle sin molestar".