(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERGENIAL"

Hola, Felicia. -Es supergenial veros,

va a ser un día fantástico. -Bueno, vamos al colegio,

no exageres. -Pero el colegio es genial,

aprendemos cosas y hacemos amigos. -Y tenemos que aprendernos

la tabla de multiplicar. -Genial. Me encanta, vamos.

Dos por dos, cuatro. Dos por cuatro, ocho.

-No sé cómo todo te parece genial. -A mí me agota.

¿Eh?

(Trueno)

Oh, no... -¿Y la lluvia también es genial?

-¡Claro! Podemos recoger un montón de caracoles.

Y saltar en los charcos.

(A LA VEZ) ¡Oh! ¡Felicia!

Y aquí tenéis la primera forma geométrica, el círculo.

-¡Adoro los círculos!

-Oh, oh. ¿Qué es eso?

-Qué asco. -¡Tus caracoles!

-Ah, son un montón.

(RÍE) Es supergenial.

Son babosos. -Uy, me llenan de babas la cabeza.

¡Tengo uno en el pelo! -Viene hacia mí.

(TODOS) ¡Puaj, puaj!

No quiero ni saber quién los ha traído aquí.

¡Está prohibido!

(Timbre)

Gracias, Felicia. Por tu culpa,

tenemos el doble de deberes. -Pues los haremos juntas,

es genial trabajar en grupo. -Tengo una idea,

hazlos por nosotros. -Es verdad.

Una idea genial, ¿no crees?

-Sí... Eh... Genial. Oh...

(Música intriga)

(Tictac)

(Despertador)

¿Eh? ¿Ya?

-¡Hora de ir al cole!

(Murmullo)

Puaj... Coliflor... Sabe a rayos. -Uf.

-Te he terminado los deberes.

-Espero que te hayas dado cuenta de que no todo es genial en la vida.

-Sí, ya lo sé. Uf...

¿Ah? ¡Oh, coliflor! ¡Genial! No hay patatas fritas.

-¡Bollos! Pues no te molestará que te cambie mi coliflor

por tu postre. -Oh... Claro que no.

(ENGULLE)

Mm... Está deliciosa.

(RÍEN) ¡Yupi!

(Música animada)

(Rugido tripas)

Creo que no me encuentro bien. -Pues no podrás venir a jugar

después del cole, qué pena.

-Sí... No sería supergenial que vomitases mientras mantenemos.

-Uh, uh.

-Alumnos, os presento al vicealcalde.

Necesito voluntarios para limpiar unos terrenos

después del colegio. -Uh.

(A LA VEZ) ¿Eh?

Vamos a hacer un precioso jardín en donde jugaréis todos.

¿Quién va a participar? -Nosotros.

(A LA VEZ) Ay...

Es supergenial.

(LOS TRES) Felicia, no.

(RESOPLA) Y pensar que ahora estaríamos en el parque...

Todo esto es culpa tuya, Felicia. -Nos divertiremos limpiando.

Mirad, podemos usar las latas para hacer malabares.

¡Hop, hop, hop!

(Música tensión)

¡Ah!

(A LA VEZ) Ay, ay.

(BUFA)

(RÍE) Tendríais que veros las caras, son geniales.

¡No! ¡Me has ensuciado! De geniales, nada.

-Pero..., Felicia, no puedes obligarnos a que nos parece genial.

-Y otra cosa. No queremos verte, lárgate.

(SOLLOZA) ¿Por qué no ven las cosas como yo?

De ese modo, sería genial.

(Música intriga)

¿Eh?

(Música triunfal)

Ah. Vaya, un disfraz genial. ¿Qué?

¿Qué es eso?

Increíble, con estas gafas el mundo se ve genial.

Yo soy... ¡Supergenial!

Hala... Qué pasada de bolas. -¿Eh? ¿Qué bolas?

-Vaya... Son bolas de malabares. ¡Tenías razón, Felicia!

Visto así, es genial. ¡Yuju!

-Di... ¡supergenial! ¡Como yo!

-Podríais echarnos una mano. ¡Uf! Si pudiera montar en monopatín

en vez de recoger estas tablas... -Eso tiene arreglo.

-¿Eh? ¿Qué acabas de hacer? ¡Ahí va!

Qué pasada de monopatín volador. ¡Genial! Mucho mejor que el mío.

-Sí, tu poder es una genialidad. -¡Una cama elástica! ¡Uh, uh!

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Supergenial!

Saltar sobre un colchón no es genial, es un rollazo... ¡Ay!

Increíble... ¡Una nave espacial! Siempre he soñado con pilotarla.

¡Yuju!

(RÍE) ¡Está superbién! ¡Sí!

Vamos a pasar un día supergenial, ¿no creéis?

(A LA VEZ) ¡Sí!

¡Yuju!

(Música animada)

Este sitio es genial, mucho mejor el parque.

-Nunca creí que diría esto, pero ver el mundo con tus ojos

es genial, Felicia. -Claro que sí.

Todo es genial en la vida. Víctor, ¿qué haces ahí?

-Me preparo para darme una zambullida en la piscina.

-Oh...

¡Eh! ¡Víctor, no puedes saltar!

-¡Salta! ¡Que eso es genial! -¡Sí! ¡Supergenial incluso!

-¡Deja de decirlo! ¡No es nada genial!

Oh...

(A LA VEZ) ¡Sí!

¡Yuju!

¿Eh?

¡Ah, ah, ah!

¡Ah! -¿Qué?

-¡Oh!

(Música acción)

(GRITAN)

Sí... Lo siento muchísimo. Tenías razón, Fiona,

no todo es genial... y menos yo.

-Pero... ¿qué dices? Has estado genial.

Me has salvado. -Nos has enseñado a ver

el lado bueno de las cosas. -Y gracias a ti,

ha sido un día supergenial.

(RÍEN)

Oh... El solar ha quedado irreconocible.

Eso me gusta. Qué ingenioso.

Os habéis lucido. Con una buena mano de pintura,

será un jardín infantil. -¡Supergenial!

¿Empezamos?

(A LA VEZ) Felicia...

(RÍEN)

(Música)

(RAPEA) "Ver siempre la vida de color de rosa

es maravilloso, no ver la realidad es otra cosa...

porque no verás lo más hermoso".