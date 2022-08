y concentrados hallaremos la felicidad".

(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERDISPERSA"

Romane, nos vamos al colegio.

(FARFULLA)

Romane, haces demasiadas cosas al mismo tiempo.

-De acuerdo, he acabado. ¡Oh! ¿Me prestas tu patinete?

-Oh, vale. ¡Oh!

¡Romane! -¡Yuju!

-¡Espérame! No cambiará... jamás.

-Os voy a pillar...

(RÍEN)

¡Te pillé! -Vale, has ganado, me toca.

-Uh, qué mariposa tan bonita.

(RÍE) Ven aquí, mariposita.

Romane, estamos jugando al pilla-pilla.

(RÍE) Ah...

¡Genial! ¡La goma!

-¡Eh! ¡Que tú jugabas al pilla-pilla! -Sí, pero...

¡Un balón! ¡Yo también quiero jugar!

(A LA VEZ) ¡Ay!

Ay.

(RÍE) ¡Las canicas! Cómo molan.

Eh, pero...

(RÍE) ¡Soy un desastre!

(A LA VEZ) Oh.

Ay, ay. -¡Para!

-¡Ya! -¿Qué pasa?

-¡Mira!

(A LA VEZ) Oh...

Ups... Lo siento. -Basta ya, Romane,

no paras de dispersarte y de hacer tonterías.

-Tienes razón, es verdad. -¿Y si hacemos un pícnic

en el río mañana? Y prometo que solo haremos una cosa,

divertirnos.

-Venga, vale. -¡Guay!

(Quejidos)

Es un día perfecto para un pícnic entre amigas.

Y he hecho tú postre preferido. ¡Un milhojas!

El postre perfecto para una niña que hace mil cosas a la vez.

(Timbre bici)

Uh... ¿Puedo ir con vosotros? -Eh...

(Música animada)

(GRITAN)

Ay.

Oh, ¿estás bien, Sasha? -¡No!

Como sigas así, ¡me voy de pícnic sola!

¡Y jamás volveré a ser tu amiga!

(Música tensión)

Vuelve... Lo siento mucho.

(SOLLOZA)

Por querer hacerlo todo, nunca consigo acabar nada.

¿Eh?

Ah, ah, ah.

(Música triunfal)

Ah... Mola... ¡Verás, Sasha!

¡Sasha! -¿Oh?

¡Buah! Soy supermegarrápida.

Yo soy... ¡Superdispersa!

(Música acción)

(GRAZNA)

¡Oh!

-Hala, qué guay. -¿Patinamos juntos?

-¡Espere!

Oh. -¡Pare!

-Oh. -¿Eh?

-Ah, ah... Ay, gracias. ¿Quieres venir a patinar?

-Me encantaría, pero me voy con Sasha.

-Oh... Qué pena. -Tranquila,

gracias a mi superpoder hago muchas cosas a la vez.

-Ah... -Patinaje, fútbol...

¡Hasta luego!

(Música acción)

¿Romane? -Llámame... ¡Superdispersa!

Atención, demostración.

(Continúa la música)

Oh... Qué bonito.

-Entonces, hacemos un pícnic juntas, ¿verdad?

-De acuerdo. Y estás de suerte.

Queda un milhojas aplastado.

(Continúa la música)

¿Ah?

(RÍE)

¡Gracias!

-¿Nos bañamos? -¿No prefieres construir una cabaña?

-Bueno, si tú quieres... -Genial.

Recoge ramas mientras me termino el postre,

así no haré varias cosas a la vez.

-¡"Ale-hop"!

(Música acción)

Ah, ay... -¡Ya está! He terminado.

-¡Genial! Ahora construiremos la cabaña.

-Ah... ¿Y si mejor jugamos al escondite?

¡Tú la ligas! -Ah, de acuerdo.

Cuento.

Uno, dos, tres...

(Música acción)

Cuatro... -Ah, perdón.

(Continúa la música)

Cinco, seis...

-¿Ah? -¡Te la paso!

-Vamos allá. ¿Eh?

(RÍEN)

¡Romane!

¿Dónde estás? ¿Yuju?

-Sasha, ¿estás aquí? ¡Oh, no!

¡El escondite! Ya lo había olvidado.

¡Uh, Sasha!

¿Sasha?

(Trinos)

Oh, no... Me he perdido.

(Música intriga)

¡Sasha!

¡Sasha!

¿Sasha?

¡Sasha!

-Desde aquí, debo encontrar el camino.

Ay... ¡Romane, ven ya!

¡Estoy aquí! ¡Ay!

Tengo vértigo, no puedo bajar.

¡Romane, ayúdame!

-¡Sasha! ¡Oh, no! No sé a dónde ir.

Vale, no te disperses. Esta vez,

me concentraré en una sola cosa.

(VOZ LEJANA) ¡Romane!

¡Es ella! ¡Sasha! -¡Estoy aquí!

Oh... Ay, me resbalo. Aguanta, te ayudaré.

Eh.

-Ay.

(GRUÑE)

¿Eh?

-Uh... ¡Ah!

-¿Ah?

-¡Ah! Uy...

Oh, Romane, me has salvado. Gracias.

Ah, ah... Qué pena que ya no tengas tus supervelocidad para volver.

-¿Y si hacemos algo más tranquilo? Bañarnos, coger fresas,

mirar las mariposas... -Uh...

-O también no dispersarse y continuar pedaleando.

-Y llegar al parque las primeras.

(RÍEN)

(Timbre bici)

(Armónica)

(RAPEA) "Si hacemos muchas cosas a la vez,

lo importante lo vamos a perder.

Es mejor hacer una actividad

y concentrados hallaremos la felicidad".