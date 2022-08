(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERDESTERNILLANTE"

Entonces, la manzana le dice al plátano:

"No se piden peras al olmo".

(RÍEN)

Qué bueno. -Un chiste buenísimo.

(Carcajadas)

Es la monda, cuenta otro. -Oh... Otro día.

Ahora vamos al cine a ver "Superzanahoria contra Ralladorman".

¡Genial! ¿Voy con vosotros?

-Ay... Preferiríamos que no. Es una comedia

y con tu risa no la oiríamos.

(RÍEN)

También me rindo. -¡Guay! Me encantan las cosquillas.

(CARCAJEA)

(A LA VEZ) Ay...

¡Para! ¡Nos vas a dejar sordos! -Lo siento.

El juego de las cosquillas no es para ti.

-Salvo que te tapemos la boca. -¿Taparme la boca?

¡Eh! Qué idea tan fantástica. Gracias, Flora.

(TODOS) ¿Eh?

(Tarareo)

¿Eh? -Oh, no... Ella no.

-He descubierto la forma de que mi risa no os moleste.

(FARFULLA)

¿Qué ha dicho? -Dice que solo espera que funcione.

-¿Eh? -Y nosotros.

(Música intriga)

(CINE) "Una nueva misión para Superzanahoria...

-Y su fiel brócoli. -Oh.

-Ay, siempre me obligas a decir lo mismo".

(Risas)

(RÍE)

(RESOPLA)

(SUSPIRA) Creo que su truco funciona.

(SUSURRA) Sí, disfrutemos de la peli.

"Lo siento, capitán Zanahoria, esta vez la cosa está rallada...

Uy, perdón, estropeada".

(Risas)

(CARCAJEA)

¡No se oye! -¡Cállate!

(SOLLOZA)

¿Puedo acompañarte al taller de circo?

Tengo miedo de desconcentraros si me río.

-Bueno, encontraré una actividad que no te haga reír.

(Música circense)

Ah, sí.

Y ahora un triple salto. ¡Ay!

Ay...

(RÍE)

(CHISTA) Que vas a desconcentrarlos.

Mira, Zoe, huele esta flor. ¡Has picado!

(RÍE) Ya soy el mejor.

(RÍE)

(Continúa la música)

Concentración y precisión.

No tendrás tiempo para reírte. ¡Ten!

Ay, ay, ay. Ah.

-Eh, fíjate, también hago malabares con tres bolas.

Ah... Ahora son seis.

¡Ay, ay, ay!

(CARCAJEA)

(Música tensión)

Ah, ah. -¡Ah!

(CARCAJEA)

¡Cállate un poco! -Lo siento,

no puedo parar de reír. -Nos desconcentras.

-Sí, nos impides ensayar. -Arruinas mi espectáculo.

-La verdad es que así... resulta complicado.

-Sí, lo comprendo.

(SOLLOZA)

(Tráfico)

¿Por qué no me río como todos? No es gracioso...

(Música intriga)

Ah, ah, ah.

(Música triunfal)

¿Uh?

Un disfraz divertido.

(CARCAJEA)

(Cristales rotos)

¿Eh? Increíble.

Yo soy... ¡Surperdesternillante!

(CARCAJEA)

No puedo cascar las nueces. -A mí se me da bien.

Dame. Ah...

Ah, ah...

(GRUÑE)

(CARCAJEA)

Oh.

-¿Lo has hecho con tu risa? -Pues sí.

-Maravilloso.

(Música animada)

(RÍE) ¡Has fallado!

¡Oh! -En todo el morro.

(RÍE)

(CARCAJEA)

¡Gracias! Tu risa es superguay.

-Lo hacéis muy bien, pero no tanto como yo.

-¡Hola, chicos!

-¿Qué haces aquí otra vez? Tenemos que entrenar.

-Yo vengo a entrenarme. -Ah, no...

No queremos que nos desconcentres con tu risa.

-Tengo algunos números supernuevos. Y sin riesgo para vosotros,

prometido. -Vale...

-Ahora, me voy a liberar de todas las cadenas.

-¡Bah! Es imposible. -¿Quieres apostar?

-Venga, hazme reír. -Ah, vale, como quieras.

Mira, Zoe, huele esta flor. -No, no me pillarás dos veces.

(CARCAJEA)

Increíble... -Hala...

-Venga, Jimmy, tírame esos tomates. Nunca conseguirás darme.

(RÍE)

(CARCAJEA)

(Aplausos)

(RÍE) Tu número es genial, eres la mejor.

Sí. Sin duda, eres la mejor.

(RÍE)

Tonterías... El mejor soy yo, hago de todo.

Os lo voy a demostrar.

(Música animada)

(RÍE) Qué payaso eres, Jimmy.

(CARCAJEA)

Oh. ¡Ay!

¡Ah!

Ah, ah...

¡Uf! Salvado.

¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayudadme a bajar!

-Explota los globos con tu risa. ¡Eso funcionará!

-Pero tengo que reírme y esto... no es divertido.

-Vale. No hay opción.

(VOZ LEJANA) ¡Socorro!

¡Escuchadme! ¡Operación Cosquillas!

(CARCAJEA)

Ay... ¡Ah!

¡Uf! -¿Eh?

-Genial, un número perfecto. Sois un dúo formidable.

-Pero he perdido mi superpoder, adiós a las cadenas y los tomates.

-Te queda tu risa, que es la base del espectáculo.

(CARCAJEA)

Qué va... No me río así.

(CARCAJEA)

¡Oh, no! ¡Piedad!

(CARCAJEA)

(RÍEN)

(Música)

(Muelle)

(RAPEA) "Tener una risa estridente...

no es tan deprimente.

No hay color si tienes que elegir...

entre llorar o, simplemente, reír".

(CARCAJEA)