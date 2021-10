(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERCREÍDO"

¡Ah!

¿Qué es este horror?

(SUSPIRA) Ahora sí que soy yo.

Hola, guapetón.

Deja paso a la estrella.

-Estoy loco por tu fiesta. He entrenado un baile de hiphop.

-¿De qué fiesta hablas, chavalote? -Anda, ya está el presumido.

-Querrás decir el chico con más clase del mundo.

Hablando de clase, ¿quieres algunos consejos, Patrick?

(RÍE) Te hacen mucha falta.

Pues... -No necesita tus consejos.

Está muy bien así. -Ya te tengo. ¡Ya!

(RÍE)

¡Ah!

¡Uf! Mi look sigue intacto. Gracias, Patrick.

(GRUÑE) Qué rabia.

¡Hala! ¡Es guapísimo! -Sí, tiene estilo.

-Lo sé, lo sé, soy vuestro modelo.

-No te hagas el interesante, Álex, Estábamos hablando

de Justin Smartboy. -¿Eh?

-Como ves, no eres el ombligo del mundo.

-No sé qué veis en él con ese corte de pelo insulso.

No es como el mío.

¡Ah! ¡Mi pelo!

(RÍEN)

Ah, mucho mejor.

-¡Sí! Bravo, Patrick. ¡Eres único!

-Y vas a ser una estrella en Internet.

-Bueno, no está mal.

-¿Insinúas que lo harías mejor? -Ya te digo.

Gafitas, grábame. -Vale, grabando.

(Música animada)

¡Ah, ay!

(RÍEN)

Veo complicado que seas una estrella. -¡La estrella de los perdedores!

(RÍE)

Es un nuevo paso de baile, no tenéis ni idea.

(RECITA) "Qué excelsa hermosura, qué belleza tan pura".

¿Eh? Parece que esta poesía se habla de mí.

(SUSPIRAN)

Oh, gracias, Álex. ¿Puedes volver a tu sitio?

(Música intriga)

(SUSURRA) Víctor, ¿qué es ese papel?

¿Eh? Ah...

¡Nada! -Oh.

(Música intriga)

¡Melvin!

¿Me dejas leerlo? -No.

-Ya sabes que nadie se me resiste. ¡Enséñamelo!

-No te diré que es la dirección de la fiesta de Stephanie

a la que no puedes ir. -¿Qué?

(GRUÑE)

¡No lo entiendo! ¿Soy la estrella del cole

y no me invitas? -Precisamente,

no quiero que me la fastidies con tus chulerías.

-¿Tienes miedo de que te robe el protagonismo?

-Qué tontería. Patrick tiene 10 veces más clase

que tú. -Peor para ti

si prefieres invitar a este pringado. No sabes lo que te pierdes.

(SOLLOZA)

No es justo.

Vale ya, no me mires así, tío.

(Música intriga)

¿Eh?

¡Uh, ah!

(Música triunfal)

¡Buah! Vaya... Qué pasada.

Suéltalo, ¿qué te parezco?

¡Uf! Un presumido... Eres un guaperas con mucha clase.

Un guaperas con mucha clase... Increíble.

Gracias a mi superpoder, nadie me puede resistir.

Yo soy... ¡Supercreído!

(GRUÑE)

(Música)

Bueno, ¿no me dices dónde es la fiesta?

-No me engañarás más. No soy tan ingenuo.

(RÍE) ¡Ah! Quería decir que te necesitamos

para que nos enseñas a bailar.

(Música monótona)

Qué muermo, chavalotes. Menos mal que he llegado

para dar ambiente. -Ah...

(AMBOS) No.

¿Qué haces tú aquí? -Sí. Creí que no estabas invitado.

-Es que nadie se puede resistir a los encantos de Supercreído.

-¡Ah! ¿Te he dicho que tienes un estilazo, chato?

-Seguro que bailas como un dios. -Tú lo has dicho.

¿Listos para deleitaros?

(A LA VEZ) ¡Sí!

¡Dale!

(Música animada)

(LADRA)

(RÍEN)

¡Ah, uh!

Bueno, ¿quién es el rey de la pista?

(COREAN) ¡Patrick, Patrick!

¿Eh?

(RÍEN)

(GRUÑE)

Mirad, es Patrick. -¿Quién se cree?

-¡Hortera!

(ABUCHEAN)

(RÍEN)

¡Parad! Aquí solo hay una estrella. Yo.

-Déjale bailar. Además, él baila mucho mejor que tú.

Ay... Perdón, perdón. Claro, tú eres el mejor bailarín.

-¿Qué le has hecho? -Lo mismo

que le voy a hacer a Patrick. -No hace falta, ¿sabes?

Sabemos que eres el mejor. ¿Verdad, Patrick?

¿Eh? Sí, toda una estrella.

-Tanto... que me gustaría hacerme un selfi contigo.

¿Me dejas?

Quítate las gafas para que veamos tus ojazos.

(RÍE)

¡Ah, mis ojos! ¡No veo nada! -Me alegro,

así no podrás hipnotizar a nadie más. -¿Qué le has hecho

a nuestra estrella?

(TODOS) Ah...

Nadie puede meter se con él. -Ay...

-Vas a pagarlo.

-Rápido, a la canasta.

No iréis a ninguna parte, os convertiremos en queso gruyer.

(Ladridos)

(GRUÑEN)

Ah, ah. -¡Álex! ¡Socorro!

¡Solo tú puedes pararlos!

-¡Oh, no! ¡Se han vuelto locos! ¡Parad ya! No debéis hacer eso.

-Tú nos dijiste que solo podía haber una estrella.

-Sí. Y ese no será Patrick... ¡ni Stephanie!

¡A por los traidores! -Que paréis.

¡No soy una estrella! ¡Todo eso es mentira!

Solo soy Álex. ¿Eh? Ah, oh...

(TODOS) ¿Eh?

¿Qué nos ha pasado? -Venid, volvamos a la fiesta.

-Buena idea, me encanta bailar.

-¿Qué haces aquí, Álex? Creí que a esta fiesta

no venían perdedores.

(RÍE)

¿Sabes qué? Yo te prefiero así, al natural.

-Gracias. Creo que... no estoy hecho para ser una estrella.

-El vídeo de tu birria de baile de esta mañana se ha vuelto viral,

ya tienes 10 millones de visitas. Eres una megaestrella, Álex.

-Ay.

(RÍEN)

(RAPEA) "Y de qué sirve darse el pisto

y ansiar la admiración de los demás.

Lo bueno es quererse uno mismo

porque el resto siempre está de más".