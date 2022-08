(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERCOMEMAL"

(Música intriga)

(OLFATEA)

(OLFATEA) Oh... La coliflor no me gusta nada.

Escucha, es importante comer de todo. -Lo que tú digas,

pero yo prefiero comer esto.

-¡Puaj!

(RÍE) Tú misma. Es delicioso.

Ñam, ñam.

¿Quieres? Riquísimas...

(SUSPIRA) Están llenas de grasa y salsa, ¿veis?

Las frutas y las verduras son más saludables.

Las patatas fritas vienen de la patata, ¿no?

Y mi helado es de fresa, o sea, fruta.

-Uh. -Y me lo tengo que zampar

antes de que se derrita.

(SORBE)

Ñam, ñam.

-¡Puaj!

-Muy bonito. ¡Un sobresaliente!

-¡Ah! Lucien, te he dicho mil veces

que no comas caramelos en clase. -Debe de estar superpegajoso.

-Dame tus caramelos, Lucien.

-Uh.

-Un caramelo está bien, pero un paquete entero

no es bueno para la salud... ni para los dientes.

Para que te des cuenta, vas hacer una exposición

sobre el tema cómo comer bien. -Oh, no...

-Ñam. -¡Ah!

¡Hormigas! -Ah.

-¡Eh, fuera de aquí! -Es mejor que te vayas, Lucien.

-Me dijisteis que podía jugar con vosotros.

-Ya, pero no puedo tenerlo en brazos.

-Hormiguitas, vosotras sabéis lo que es bueno para la salud.

-Ñam, ñam. Oh, cómo mola. -¡Oh!

-Yo también quiero hacer una. -Ten cuidado, Lucien,

me estropearás la estatua. -Temo que no vas a poder comer

y esculpir al mismo tiempo. -¿Uh?

(ASIENTE) Tienes razón. ¡Ñam!

Prometo que no comeré más. Voy a esculpir.

Ay... Qué calor... Si no bebo un poco, me derrito.

-Lucien, dijimos que ni comida ni bebida mientras esculpimos.

-Además, los refrescos... -Son malos para la salud.

Sí, ya lo sé. Y me da igual. Tengo sed.

-Ay... -¡Ah!

-¡Cuidado! -¡Ah!

Mi castillo...

-Por tu culpa, tenemos que volver a empezar.

-Pues lo siento. -Nada habría ocurrido

si te alimentases bien. -Sí.

A comer a otra parte, Lucien.

-Uh...

(Música triste)

(Música intriga)

¿Eh? ¡Eh!

(Música triunfal)

¡Ay!

¡Hala...! Qué pasada de guantes.

(Rugido tripas)

Me hincharía de patatas fritas.

Uh...

Ay....

(OLFATEA)

¡Toma ya! Puedo transformar todo lo que quiera en comida rica.

¡Ñam, ñam! Esto es genial.

Yo soy... ¡Supercomemal!

-Aparta, manta.

¡Ah!

¡Mi monopatín es una salchicha!

(RÍE)

(SOLLOZA)

¿Eh? ¿Qué te pasa? -Me he olvidado la merienda.

Tengo que volver. -Espera, tengo la solución.

-¡Hala...! ¡Turrón! Como en "Hansel y Gretel",

excepto que, en vez de una bruja, hay un supermago.

(RÍE) Mm...

Qué bonito.

-No te acerques, Lucien. Nos lo vas a estropear.

-No os preocupéis. Prometido.

Estaré separado, solo quiero hacer una escultura.

-¿Y esta vez vas a pegar la arena con grasa de buñuelos?

(RÍE) Tengo una idea mejor.

¿Uh? Mantequilla...

-Oh, nunca pensé que se pudieran hacer

cosas tan chulas con la comida. -¡Ja! Y aún no has visto nada.

-¡Hala!

-Y listo. De modo que la grasa,

el azúcar y la sal no están tan mal.

-Uh... Sería más bonita con frutas y verduras.

-¡Puaj!

Ya que tengo un superpoder, mejor usarlo en cosas que me gusten.

Ay... ¡Oh, no!

¡El sol ha derretido mi escultura!

(GRITAN)

(AMBOS) ¡Ah! ¡Uh, socorro!

¡No podemos parar!

¡Ah! -Ñam... Qué rico.

-No comas y busca una solución antes de que esto acabe mal.

(Claxon)

¡El camión! Si lo convierto en algodón de azúcar,

amortiguará el golpe.

(Trinos)

¡Demasiado ligero!

-¡Espera, tengo otra idea!

(Música acción)

Ah... Ha fallado también. -Haz algo blando y resistente

al mismo tiempo, como una coliflor. -¡Puaj! Odio la coliflor.

-¡Ah! ¡La escalera!

(AMBOS) ¡Ah!

¡No hay otra opción! -¡Ay!

(AMBOS) Ah.

Bravo, tu coliflor nos ha salvado. -Ñam, ñam.

Además, está buena, incluso deliciosa.

¿Eh?

Oh, no. -Oh.

-¡He perdido mi poder! -¡Oh!

-¡Ay!

-¡Mi balón! -Vaya... No hay coliflor.

Quería comérmela. -Al menos, ahora ya sabes

de qué hablar en tu exposición. -Lo que muy pocos saben

es que la coliflor es rica en vitaminas.

(RÍE) Gracias, Lucien. Ha sido una estupenda exposición.

Oh, te pondré un 10.

-¡Eh, espere! No he acabado. Por eso,

es recomendable comer cinco fritos al día.

Uy... Cinco frutas, quería decir.

(RÍEN)

(RAPEA) "Las comidas grasas y los dulces

siempre nos van a gustar,

pero también frutas y ensaladas...

son muy ricas al paladar".