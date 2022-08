(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERCOLECCIONISTA"

Esa es mi colección de canicas, tengo más de 1000.

-Buen rollo, me mola.

-Y esta es mi colección de peonzas.

La de pinturas, la de botones... -Genial, genial.

-Y esta es la cromos de "Pocholos".

Los tengo casi todos, solo me falta Megarricura.

-¿Ah, sí? Lo tengo yo. -¿De verdad?

¿Me lo pasas, me lo pasas, me lo pasas?

-Es que es superdifícil, prefiero quedármelo. ¿Dibujamos?

-¡Oh, moscas! Un boli de Superpatata. ¿Me lo das para mi colección?

-Vale, pesadito.

-¡Genial, gracias, gracias!

(SUSPIRA) -¿No estás un pelín obsesionado?

-¿Yo? Pues no.

(Música)

Una caja nueva de cereales,

eso significa que dentro tiene que haber una nueva peonza.

¡Ja, ja!

(Continúa la música)

¡Sí! Qué rollo, la tengo repe.

(Continúa la música)

(RÍE)

(Continúa la música)

Qué rollo, las tengo todas.

-"¿Va todo bien, cielo?

¡Joseph, vuelve ahora mismo!".

(Música)

Un toque más y gano. -Aún me queda una canica.

-Una torbellino violeta, es superrara.

-Joseph, estamos en plena partida. -Ah, perdona.

Oye, ¿me la das para mi cole? -Si la quieres, tendrás que ganarla.

-Ella tiene razón, quieres llevártela por el morro.

(Música)

Fallaste. -¿Qué?

(Música triste)

Tranquilo, ten, te doy la mía azul.

-De esa tengo 3, quiero la violeta. ¡Stephanie, espera!

¿Y si te doy todo el dinero que llevo?

-Joseph, no te pases.

-¿Todo tu dinero? Vale.

-¡Sí, ya tengo mi canica!

Una peonza de los cereales, mola.

-Te la cambio por tus patatas fritas. -Hecho.

(Música)

(Rugir de tripas)

¿Qué es ese ruido? -El sonido de mis tripas.

-Claro, no has comido nada. -Lo peor es que no me queda dinero

para un bocadillo. -¿Si te doy mi merienda

me prometes olvidar tus colecciones? -Vale, prometido.

-A ver qué tengo...

Mi plátano. ¿Qué escondes ahí detrás?

-Yo, nada...

-¡Mi Pocholo Megarricura! Dámelo.

-Se te ha caído al agacharte. Te lo iba a devolver.

-Sí, claro, eres un mentiroso, nunca cambiarás.

-Es más fuerte que yo.

Lo necesito para acabar mi colección.

Toma, te lo cambio por mis peonzas repes.

-Paso de tus peonzas, de tus canicas, de tus coches

y de todas tus colecciones. ¡Ya no soy tu amigo!

(Música triste)

No es justo.

(Música)

¡Ah, ah, ah!

(Música épica)

(Arpa)

¡Oh! ¿Y esta bolsa?

Esta vacía, qué raro.

(Música)

¡Ahí va, un botón de la colección de Superzanahoria"

-¿Qué es lo que quieres? -Yo, nada.

(Música)

Yo quiero ese botón para mi colección.

(Continúa la música)

¡Toma ya!

-¡Eh, canijo, devuélveme mi botón! ¿Eh?

(RÍE)

¡Ah!

-Gracias por el botón, Sacha.

(Música)

Con mi bolsa mágica acabaré todas mis colecciones,

me he convertido en... ¡Supercoleccionista!

(Música)

Quiero todas sus canicas.

-¿Eh, qué pasa?

¡Joseph, ladrón, vuelve!

(Continúa la música)

¡Quiero ese monopatín!

-¡Ah, oh!

(RÍE)

-¡Mi monopatín!

(GRUÑE) -Hola.

-Eh, tú, ya me estás devolviendo mi botón.

-¡Y mis canicas!

-¡Vale, como queráis!

(Música)

(Gritos)

¡Mi botón, ven aquí!

(Continúa la música)

(JADEA) ¡Uf, por poco!

Ahora puedo acabar todas las colecciones que hago.

Quiero su Pocholo Megarricura.

-¡Eh, mi cromo!

(GRITA) -¡Sí!

¡Bien, mi colección está completa! -"¡Socorro!".

-¡Erwan, tranquilo, ya voy!

(GRITA)

(Música tensión)

-Cógela. -¡Ay, uh!

(SE ESFUERZAN)

(Continúa la música)

¡El cromo!

-¡Ay!

-¡Casi lo tengo!

-¡Ay!

¡Joseph, olvídate del cromo, no puedo más!

-¡Adiós a mi colección! ¡Ah!

-Gracias, Joseph, me has salvado.

(Música)

Vaya, he perdido mi superpoder, y tu cromo también.

Lo siento mucho. -¿Y qué más da?

Porque has recuperado a un amigo.

-Cierto, eso vale por todos los cromos.

No haré colecciones, hay cosas mejores.

-Sí, como un partido de baloncesto.

-Genial. ¿Podemos pasar por la tienda?

Tengo que comprar cereales.

(RÍEN)

(RAPEA) "Si te obsesionan todas tus colecciones

y eso te provoca discusiones,

cuidado, vigila tus relaciones,