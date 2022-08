(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERCICATRIZ"

Mamá, ¿dónde está mi jersey azul? -Lo he tirado, cariño.

-Ya está. Ahora no se ve. -Al abordaje.

-Jamás taparás nuestro galeón, Vicky la Terrible.

-Hola, Franck. (APURADO) -Hola, Vicky.

(TODOS RÍEN)

-¿Juegas a los piratas? -Bueno, es que ahora...

-Ya tienes pinta de corsario con tu cicatriz. Franck el Cosido.

-No es culpa suya. Fue un accidente.

-Hoy vamos a estudiar los monstruos célebres.

Está el Monstruo del lago Ness, la criatura de Frankenstein.

-Se parece a ti. Enséñanos tu cicatriz, criatura horrible.

-Vamos, vamos, Franck no es ningún monstruo.

No deberías avergonzarte de tu cicatriz. Forma parte de ti.

(Timbre)

Franck, espera. ¿Quieres venir a la piscina con nosotros?

-La verdad es que yo... -Genial. Hasta luego.

-Pero... No, qué horror. Todos verán mi cicatriz cuando esté en bañador.

A menos que...

-Dejad paso al pálido. (FRANCK PROTESTA)

-Está prohibido correr junto al borde de la piscina.

Es peligroso.

-Esa red es un coladero.

-Franck, deja la toalla y métete. -Prefiero quedarme junto al borde.

El agua está fría. -Qué va. Está buenísima.

(FRANCK GRITA)

Devuélveme mi toalla.

-Tú, cuidado con el material.

-El Monstruo del lago Ness. Cuidado. (TODOS RÍEN)

-Pobre Franck.

-Estoy harto de esta maldita cicatriz.

(Música triunfal)

Hala.

(VICKY SORPRENDIDA) -Has vuelto. ¿Te has cambiado de bañador?

(RÍE) -¿Te lo has cosido tú?

(RÍE) ¿Cómo lo has hecho?

-Tengo un superpoder. -Es genial.

¿Crees que podrías coser la red? -Claro que sí.

(TODOS SORPRENDIDOS)

-Hago de todo con mis hilos. Yo soy Supercicatriz.

(LIAM GRITA)

Gracias, Supercicatriz. (TODOS GRITAN) -Sí.

-Tranquilo, no diremos nada. Tenemos los labios cosidos.

-¿Quién juega un partido de waterpolo?

-Estoy harto de lanzar la pelota. -Tengo una idea.

Jugaremos a los piratas. -Genial.

-¿Con qué? Solo tenemos gusanos y toallas. Y ningún galeón.

-Oh sí, qué pena. -Esperad. Lo puedo arreglar.

-Ahí va, qué pasada.

-Vamos, a bordo.

Soltad amarras. -Eh, esperadme.

-Bienvenida, Vicky la Terrible.

-Galeón a la vista, capitán.

-Será nuestra primera captura. Rumbo a Liam.

(LIAM SORPRENDIDO) (A LA VEZ) Al abordaje.

-No me capturaréis, marineros de agua dulce.

-¿Sí? Ahora verás.

He fallado, pero no podrás huir.

(LIAM GRITA)

-Oh no, ¿qué he hecho?

(GRITA) -Ayudadme. Socorro.

-Sujétate bien. Ya voy.

-Muy tarde. -Aguanta, Liam. Te sacaré.

Ayudadme. Pesa mucho.

(LIAM GRITA) -Socorro.

(TODOS GRITAN)

-No hay opción. Hay que tapar el aspirador.

-Sí, pero ¿con qué?

(TODOS GRITAN)

(A LA VEZ) -Hurra. Hurra por Supercicatriz.

-Has estado genial.

-Oh no, he perdido mi superpoder. Y sigo teniendo mi cicatriz.

-Nos da igual. Eres un héroe. -Formamos parte de tu tripulación.

-Solo nos falta una cosa para ser piratas.

-¿Quién luchará con Jimmy el Terrorífico?

-Nadie puede vencer a Franck el Cosido.

(RAPEA) "Si tienes una gran cicatriz como aquellos temibles piratas,

nunca te sientas infeliz. Eres mejor que Barbanegra y sus garrapatas".