# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERCEJAS"

¿Lista para El Escalofrío, Fiona? -No estoy segura.

-¿Con tus cejotas

temes que te confundan con un espantapájaros?

(RÍEN)

-No le hagas caso. Vámonos.

(Música terror)

Qué rollazo. No he pasado ni miedo.

-Sí, es que ya no tenemos miedo de nada.

(GRITAN ATERRADOS)

-¿Qué pasa? -Tal vez deberías...

(GRITA)

Otra vez estas malditas cejas.

Se me enganchan con todo.

-Toma, te ayudaré a esconderlas.

-¿Estoy bien?

Mejor te lo devuelvo.

-¿Eh?

-Oh, mi bella princesa. ¿Osarías concederme tu mano?

-Oh, hola, Fiona... Estoy escribiendo una obra de teatro.

Oh, mi bella princesa, ¿osarías...?

"Querrías" sería mejor.

-Bueno, entonces sigue ensayando.

-Espera, ¿te apetecería ir luego al teatro?

Haré un casting para repartir los papeles.

-Pues... -Claro que irá.

(Música)

¿Yo de princesa?

Oh, mi príncipe, déjame ser tu bella princesa.

(Música)

(SUSPIRA)

-Oh, mi príncipe, déjame ser tu bella princesa.

-Genial. Es tuyo. -Oh, no. He llegado tarde.

-¡Fiona! ¡Qué bien que hayas venido! Aún queda un papel.

-Sí, es el de la bruja. Con tus cejotas te va genial.

(RÍE)

-Espera, todos los papeles son importantes,

hasta de la bruja fea. Eh... No. Peluda. No sé.

O sea, sin ella no habría una historia.

¡No te muevas!

-¡Oh! -Seguro que te quedará genial.

(Música)

Vale, puedo intentarlo.

-Oh, mi príncipe, déjame ser tu bella princesa.

-¿Crees que se reirán de mí?

-Qué va. Te van a admirar.

-¡Atrás, princesa! ¡El príncipe es mío! ¡Déjale o...!

-¿O si no qué? ¿Vas a fruncir tus cejotas para asustarme?

-Yo...

-Oye, Lili, eso no viene en el texto.

-No te obedeceré si no frunces las cejas.

(RÍEN)

-Oh...

-Eh... Fin del primer acto.

-Estoy harta de estas cejas horribles.

(Música heroica)

(Música triunfal)

Uh...

¿Eh?

Vaya, controlo lo que quiero con mis cejas.

¡Yo soy Supercejas!

(RÍE MALVADO)

-¡Al ladrón! ¡Mi tablet! -¡Oh, no! ¡Hala!

(RÍE) ¡Uh, ju!

(Música)

¡Devuélveme mi tablet ahora!

¡Ya has jugado mucho! -¡Ni lo sueñes!

(Continúa la música)

¡Brujería!

-¡Ahí va! ¡Tus poderes son geniales!

-Bueno, adiós, voy a casarme con un príncipe.

-¿Cuándo va a continuar la obra? -Silencio.

-¿Qué hacemos? No podemos seguir sin Fiona.

-No la necesitamos.

(LOS DOS) ¿Eh?

-¡Fiona! ¡Estás volando! -Y aún no has visto nada. Telón.

(TODOS ASOMBRADOS) ¡Oh! ¡Qué chulo!

-¡Prestad atención a Supercejas!

-¡Toma ya! -¡Los efectos son la caña!

-¡Eso sí que es una entrada en escena!

-Ja. Una entrada de bruja. Pero la estrella de la obra soy yo.

-Eso lo veremos.

-Una porción de babas de hada, una pizca de mocos verdes

y mi poción lista.

(PÚBLICO) ¡Sí! ¡Bravo!

-¡Uh!

-Atrás, bruja.

Jamás beberé tu filtro de amor.

-Te has pasado de lista. Barre el suelo con tus cejas.

(RÍE)

-Cuidado con mis cejas.

(Música tensión)

¡Bájame!

(Vítores)

¡Trompas! ¡Has estado espectacular! -No es nada.

-Se acabó lo que se daba. Solo queda la escena del beso.

La escena en la que todos me aclaman a mí, a la estrella.

Vamos, mi príncipe. Voy a lucirme.

-Lo siento.

-Ahora que esa malvada bruja ya no nos molestará más,

ven y bésame. (GRUÑE)

(Música suspense)

¡Espantapájaros! ¡Barre el suelo con tus cejotas!

(PÚBLICO) ¡Oh!

-¡Ay!

(Música tensión)

¡Cuidado!

-¡Detente!

-¡Bravo!

(Aplausos y vítores)

(LAS TRES) -¡Bravo! ¡Viva la bruja!

-Gracias. Me ha salvado la vida.

-Oh, mi príncipe, déjame ser tu prin...

tu bruja, quiero decir.

-¡Oh!

-¡Vivan los enamorados!

(PÚBLICO RÍE)

-Ha sido genial. Has hecho muy bien de bruja.

-Tengo una idea. Reescribiré la obra y la bruja será la gran protagonista.

-¡La prota soy yo! -Lo siento.

Tú no tienes estas cejas.

(RAPEA) "Que no te saque de quicio

tener las cejas pobladas.

Vive tu cuento de hadas