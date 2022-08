(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERCANTATODO"

(TARAREA)

(CANTURREA) "Voy a pasar un día genial.

Después de despertar, desayunar, desayunar.

Debes dejar tus dientes limpios y relucientes.

Y antes de salir, haz un pipí.

Empieza el día con alegría camino del cole, del cole, del cole.

Camino del... ¡"Ale-hop"! Del cole, del cole,

camino del cole". -Eh... ¡Pst!

"Del cole, del cole". -Hola, compis.

-¡Hola, Lucy! -Querrás decir...

(CANTURREA) "Hola, Lucy, que cantas y no hablas".

(RÍEN)

Uh.

"Camino del cole, del cole, del cole...".

-La profe me ha puesto otro castigo. "Camino del cole, del cole...".

-Oh, no... Viene la cantarina, nos va a reventar los oídos.

-¡Hola! "Compañeros...". -¿Qué os había dicho?

-Yo prefiero que cante a estar enfadados siempre.

-Gracias, Natasha. "Eres, sin duda,

la amiga más guay del mundo". -¡Ah!

La verdad, tampoco me gusta tanto.

(Música)

"Salta, salta, como las ovejas...". ¡Hop, hop!

-¿Es que no puede parar de cantar?

¡Ah!

-¡Ah!

"Voy volando, voy volando". ¡He ganado!

"Siempre la más rápida soy yo, la más rápida soy yo".

¿Otra carrera? -Ni lo sueñes,

no volverás a distraerme con tus canciones.

-Lucy, esto no es una comedia musical.

¡No lo hagas todo cantando!

-Alumnos, hoy va a ser un día muy especial.

Recibiremos la visita de un inspector.

-¿Un inspector? ¿Como en las pelis policiacas?

-No, cara cartón. Un inspector educativo.

-Viene a controlar mi trabajo. Sí, a las profesoras

también nos ponen nota. -Aprobará, profe.

-¡Es la mejor profe del mundo! -Gracias, niños.

Cuento con vosotros para que seáis igual de adorables

cuando llegue el inspector. -Si nuestra cantante abre el pico...

-Voy a enseñaros una pequeña fábula que recitaremos

todos juntos al inspector.

(RECITAN) "La cigarra pasó el verano entero

sin hacer provisiones para cuando llegara el invierno...".

(CANTURREA) "Sin gusanos, sin trigo, sin centeno y sin cebada".

¡Lucy, no tienes que cantarla! -Ah.

-Bien, lo repetimos.

"La cigarra pasó el verano entero...".

(CANTA) "La cigarra, la cigarra...".

Ah... Cantaba.

-¡Ya está bien! Has agotado mi paciencia.

Molestas a todos con tus cantos. -Lo siento,

no he podido evitarlo. Prometo que no lo haré más.

(Timbre)

Qué pena, no queda tiempo para ensayar.

-Por tu culpa, la profe puede suspender.

-Sí. La enviarán a un colega del polo norte y será culpa tuya.

-Estamos hartos de tus canciones.

(SOLLOZA)

No es culpa mía si nací para cantar.

(Música intriga)

¡Ah!

(Música triunfal)

Ah.

¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Una batuta de director!

(RÍE)

Dame una canica, te he ganado. -Porque eres un tramposo.

-¿Eh?

(CANTURREA) "Ya te he dicho que es mía, dámela con alegría".

(RÍE) "Cantas al hablar". ¿Eh?

(Pedo)

(RÍEN CANTANDO)

¡Es genial! Puedo hacer que canten. Ahora soy... ¡Supercantatodo!

-¡Eh! Qué disfraz tan ridículo... ¿Te has creído que...?

(CANTA) "Sí, sí, sí. Ejecuta con tu batuta".

¿Eh?

(RÍE) Oh, no... Eso no.

(CANTA) "La vida es muy 'díver' cuando cantas, cuando cantas.

La vida es muy 'díver' cuando cantas".

(RÍE) ¡Yuju!

(Música)

-"Saltar a la comba es la bomba". -"Pies en polvorosa, es una mariposa"

(CANTAN) "Seremos estudiantes buenos siempre que estudiemos".

(Timbre)

(TODOS) "Ring, ring, el timbre por fin.

Es la hora de clase". -Un poco de silencio, por favor.

El inspector llegará de un momento a otro.

Sacad vuestra tabla de multiplicar.

-Aprender mates es cargante, pero cantarlas es apasionante.

-No.

Uh. -Vamos a repasar la tabla del 9.

(CANTA) "9 por 3, 27".

(TARAREA)

"Y por 4, 36".

(TARAREA) ¿Qué me pasa? "¿No lo veis?".

(CANTURREAN) "Ja, ja, ja, ja, ja, ja".

-"No deberías haber hecho eso". -Ya. "No... puedo dejar de cantar,

el inspector me va a matar". -¿Qué ocurre aquí?

-"Oh, no... Es el inspector. Vamos de mal en peor".

-¿Estaban cantando?

(TARAREA)

(Música tensión)

Eh, bien, están repasando las tablas de multiplicar, ¿no?

¡Tú! Recítame la tabla del 4. -¿Eh?

"4 por 1 es 4. Por 2 son 8.

Por 3, 12. Y por 4, 16".

-¿A qué viene esta tontería?

(RÍEN)

"Silencio, por favor. ¡Está el inspector!".

-Se burlan de mí, ¿verdad?

(RÍEN CANTANDO)

Bien, ya verá la nota que le cae.

"¡Inspector! Por favor...".

(GRUÑEN)

No. ¿Qué he hecho? Esperad, lo voy a arreglar.

"Por favor, señor...". -Tendrá noticias mías.

(VOCES LEJANAS) "La cigarra pasó el verano entero

sin provisiones para un invierno austero".

(Música intriga)

Es un método de la profe para aprender la lección.

-Oiga, es un método muy eficaz. Ahora comprendo por qué cantaban.

Por el mal rato que le he hecho pasar, le pondré la mejor nota.

Bravo, profe. -"Deje que le acompañe,

señor inspector. Su visita sido un verdadero honor".

-"El honor es mío y la satisfacción".

(AMBOS) "Aprenden cantando la lección".

Oh, he perdido mi superpoder. -Tranquila,

para cantar no hace falta la batuta, ¿no?

-Creo que voy a parar un poco. "Cantar todo el rato es ago...".

(RÍEN)

Qué pena, eran unas bonitas canciones.

(RÍEN)

(RAPEA) "Si estás contento y lo quieres demostrar,

cantar sin freno es una locura. Al principio,

a todos les puede agradar, pero a la larga será una tortura".