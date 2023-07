(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERCABEZOTA"

(Música)

Esos zapatos te están pequeños, Victoria.

-Pero me gustan y me quedan muy bien, ¿lo ves?

-Mm...

-Hasta luego. Ay, ay. -Se equivoca y quiere tener razón.

(Música)

Colócalos así, si no se derrumbará. -No se va a derrumbar

y así la torre será más alta. (TODOS) ¡Ay!

-Oh, no, mira lo que has hecho. (RÍE)

(Música)

Eh, mono, ¿quieres una palomita?

-No hay que dar de comer a los monos.

(RÍE) -Ya, pero son palomitas. (SORPRENDIDOS) ¿Eh?

(GRUÑE)

(Música)

Vamos, cruza. -No aguantará mi peso.

-Claro que sí, vamos. Cruza.

-¡Ah!

(Música)

Voy a pintar un sol enorme. -No empapes la brocha demasiado

o la pintura se escurrirá. -Qué va, no se escurrirá.

-Que sí, Victoria. ¡Ah!

Uy, no, Victoria. Mira lo que has hecho.

-Habrá que empezar de nuevo por tu culpa.

No escuchas a nadie, eres muy tozuda.

-Sí, tienes la cabeza más dura que esta pared. Vete.

(LLORA)

(Música triste)

(Ronquidos)

(Música)

(Música)

Victoria, ven, no seas cabezota. El dentista es importante.

-No voy a entrar, quiero jugar. -¡Ah! ¿Eh?

-Hala, Pues si ya no tengo dentista puedo irme a jugar.

(Sonido ambiente)

Victoria, ¿juegas al fútbol? -Esperad que acabe esto.

-Venga, cógela.

(Música)

Ay. Ay, no veo nada. ¡Ah!

-Qué fuerte. -Victoria, ¿cómo lo has hecho?

-Así. -Oh.

-¿Y puedes hacer las paredes que quieras cuando quieras?

-¡Yo estoy Supercabezota!

(TODOS) -Hala... -Un superlaberinto.

(TODOS) -Sí.

-Venga, jugaremos a buscar la salida. -Este sitio es increíble.

-Esperadme.

(Música)

Hay que ir hacia esos árboles, a la derecha.

-Por ahí no. -Sí.

-No. Es por aquí.

¡Yuju!

-¿Y si encontramos al horrible monstruo de laberinto?

-No pasa nada. Cogerá a Julio y lo devorará.

-Pobre Julio. -¿Eh? ¿Y por qué a mí?

(HACE ESFUERZOS) Estoy atascado.

¡Ey, compis, no me dejéis solo!

-Si seguimos todo recto por ahí, deberíamos llegar a la salida.

-No, es por la izquierda. -Néstor tiene un gran sentido

de la orientación. Si él dice que es recto, es recto.

(TODOS) ¡Ah! -Por la izquierda.

-Ay. -Esperadme.

-Confiad en mí, yo sé lo que hago. Y es por ahí.

(Música)

(TODOS) ¡Ah!

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Ah!

(Continúa la música)

Oh, no. Yo creía que era por aquí. -A lo mejor era por la derecha,

como decía Néstor.

-Si quieres tener siempre razón, acabarás dándote contra la pared.

-¿No es cierto, señorita cabezota que no escucha a nadie?

-¡Ah, estamos encerrados! ¡Socorro!

Néstor, ¿tú sabes por dónde podemos salir?

-¿Entonces admites que nos has llevado por el camino equivocado?

-Lo confieso, soy tan cabezota que he hecho que nos perdamos.

(Música)

Ya lo sé. A la derecha, si queréis seguirme.

-De acuerdo. Vamos.

(Música)

Es por aquí. A la cuarta, a la izquierda.

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Uf, salvados! Sí. -Gracias, Néstor. Tú tenías razón.

-Eso no quita que tu laberinto sea increíble.

-Un poco estrecho, pero genial. (RÍEN)

-Vamos a por un helado. (TODOS) -¡Sí!

-A la izquierda. (TODOS) -Victoria, a la derecha.

-Ah, sí, a la derecha.

(Música)

Oh, he perdido mi superpoder.

(Sonido ambiente)

(CANTA) "Si quieres tener siempre la razón,

incluso cuando estás equivocado, todos tus amigos con dolor de corazón

te acabarán echando de su lado".