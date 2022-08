(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERASMÁTICA"

Mm... -¡Esther! ¡El desayuno!

-No tengo hambre. ¡Ah!

(INHALA) El gran día es hoy.

Voy a demostrarles de lo que soy capaz.

-¿Has cogido tu inhalador para el asma?

-Sí, mamá. -¿Y la autorización del médico?

-Lo llevo todo, tranquila. -Y no lo olvides, ve a tu ritmo,

sin forzar. ¡Hasta luego!

(Continúa la música)

(Timbre bicicleta)

(RÍE)

-Hola, chatilla. ¿Estás lista? Aunque nunca podrás ganarme.

-¿Apuestas algo? Te recuerdo que he estado entrenando.

(RESOPLA) -No me hace falta entrenar para ganar.

(Música acción)

(RÍE)

¡Oh! (TOSE AHOGADAMENTE)

(INHALA) (TOSE AHOGADAMENTE)

(MEGAFONÍA) "Señoras y señores, bienvenidos al Trampolín Junior,

la carrera en la que los equipos apoyan una buena causa.

Tenemos a Los Reyes del Derrape, que abogan por la construcción

de una nueva rampa en la pista.

También el equipo La Ciudad en Bicicleta,

con Sylvain y Esther, que abogan por que haya más carriles bici".

-¿Dónde se ha metido?

(RÍE) -Acabo de dejar a Esther con la lengua fuera,

la cosa no os pinta bien.

-"Y finalmente el equipo... ¿Bombones para Todos?

Partidarios de instalar máquinas expendedoras de bombones

por la ciudad. (VITOREAN)

¡Nosotros queremos que haya coches para los pequeños de la pista!

-¿Con quién hablas? -No sé, no veo ni torta.

"Qué bonitos proyectos. La carrera comenzará enseguida".

-¡Esther! (RESPIRA CON DIFICULTAD)

Trompas... Viene como para correr... (RESOPLA CON DIFICULTAD)

Pero bueno. ¿Qué te ha pasado?

-Tranqui, estoy bien, solo necesito un segundo.

(TOSE) Pero Esther, no puedes correr.

Tranquila, te sustituiremos. -¿Qué? Puede que sea asmática,

pero puedo hacerlo, me he entrenado el doble para esto...

(TOSE)

Esther, sé realista. Míralos, no tenemos la menor posibilidad.

(LLORA) -Tienes razón, Sylvain, conmigo perderías.

Haz la carrera tú solo.

(LLORA) Estoy harta de ser asmática, no es justo...

(Música misterio)

¿Qué? (GRITA)

(Música épica)

(RESPIRA HONDO) ¡Uh! ¿Qué es esto?

(RESPIRA HONDO)

¡Sí, es genial! (GRITA)

(RÍE)

"Atentos a la salida. Cuatro, tres, dos, uno...".

(Silbato)

(VITOREAN)

Sylvain, vamos a correr juntos. (ASPIRA) ¡En marcha!

¡Yo soy Superasmática!

"Todos los competidores...". (GRITA)

(VITOREAN)

(GRITAN)

¡Ah! ¿Qué ha pasado? -Que ya podemos verlo de maravilla.

-Sylvain, ¿qué te ocurre? -Pues que mi rueda se ha desinflado.

-Oye, ¿qué es ese disfraz? -Tranqui, voy a arreglarlo. Ayúdame.

(RESPIRA HONDO)

¡Ya está! -¡Es genial!

Pero ahora somos los últimos... -Eso lo puedo arreglar.

(RESPIRA HONDO) -¡Yuju! ¡Qué pasada!

(RESPIRA HONDO)

(Música)

(RÍEN) (GRITA) ¡No veo nada!

(A LA VEZ) ¡Bombones para Todos!

(RESPIRA AHOGADAMENTE) ¡Eh, eso es hacer trampa!

¡Eh, mi gorra!

Ah... Te la devolveré en la línea de meta, Lobo.

-¡Eh, oye! Que no es un juego. -Tranquilo, me he tomado un respiro.

-Lobo, ¿necesitas aire? Pues yo tampoco.

(RÍE)

(Continúa la música)

¡Yuju! (RÍE)

¡Yuju! (RÍE)

(GRAZNA)

(RESPIRA HONDO)

Vamos, Sylvain, es justo al final de esta recta.

Son Álex y Paco, hay que alcanzarlos. -Pero... ¿Has visto la cuesta?

-¡La chatilla! -Está loca si cree que va a ganarnos.

(RESPIRA HONDO) ¡Acelera, Sylvain!

-Nos frenan mis orejas. Soplas sobre ellas y nos retienen.

-¡Lobo y Sacha nos están alcanzando! -¡La gorra!

-¿Qué?

(Continúa la música)

¡Vamos, Superasmática, sopla con fuerza!

(RESPIRA HONDO)

(RÍE) ¡Yuju!

¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Oh, no! ¡He perdido mi superpoder!

-Casi estamos. No vamos a rendirnos. ¡Vamos, Esther, puedes hacerlo!

-¡Ah!

-Es muy duro... No puedo más... -Yo tampoco...

Podemos hacerlo, hay que luchar. ¡Ánimo, Sylvain!

(RESPIRA HONDO)

¿Qué? -¡Eh!

-"¡Soberbio triunfo para el equipo La Ciudad de la Bicicleta!".

-¡Bravo! -¡Muy bien!

(Aplausos)

"Esta victoria permitirá un mayor desarrollo de la bicicleta.

Os hago entrega del premio Trampolín Junior

y os felicito por vuestra demostración de coraje.

¿Unas palabras?".

-Gracias... (TOSE) Gracias a todos

y especialmente a mi amigo Sylvain, que me ha dado el último aliento

en la carrera.

(Aplausos, vítores)

¿Estás viendo algo? -Pues no, ni un pimiento.

-¡Eh! ¿Hay alguien ahí?

(Graznidos alejándose)

(RAPEA) "A los asmáticos no nos falta el aliento,

podemos correr, jugar y también rodar y con coraje y entrenamiento

cualquier carrera la podemos ganar".