(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERAPRENSIVO"

Arriba, Pierre, hora de despertarse.

-No me encuentro muy bien, abuela. Creo que tengo fiebre.

-Que va, no estás nada caliente. Vas a tener que encontrar otra escusa

para no ir hoy al colegio. -De verdad, me siento muy mal.

-Tonterías. Date prisa o llegarás tarde.

-Por favor, abuela.

-Oh, no, los cereales me han dado alergia.

-Deja ya tus enfermedades imaginarias.

Es una picadura de mosquito.

-Entonces soy alérgico a los mosquitos.

¡Uh, Pierre! Hola, ¿hacemos el saludo?

-No, no, mejor que no. Puedes contagiarme algo.

-¿Estás tonto? No estoy enferma,

además, me he lavado las manos.

¡Corre o perderemos el autobús!

-No me esperes más, me ha dado un flato de morirte.

-Por tu culpa llegaremos tarde. ¿No eres un pelín exagerado?

-Buenos días a todos.

Veamos qué excusa tienes esta vez, Pierre.

A lo mejor te has torcido el tobillo al bajar de la acera como ayer.

-Es que hay aceras traicioneras. (RÍEN)

-Como cuando te picó aquella serpiente.

Bueno, más bien era una lombriz. (RÍEN)

-Bien, sacad ya vuestros estuches.

Oh, no es el estuche con las medicinas, Pierre.

-Pero siempre puede ser útil. Nunca se sabe lo que nos puede pasar.

-Ten, una manzana, y cómela despacio.

-Cuidado, no se te vaya a romper un diente al morderla.

¡No estaba lavada, tengo una afta! ¡Rápido, un antiséptico!

-Puaj, qué asco.

-Pierre, ¿quieres montar en la barca? -Creo que el agua estará helada.

Y si me caigo me resfriaré. -Tú te lo pierdes.

Nos divertiremos sin ti. Ups...

(ESTORNUDA) -Ya me la has liado, ¿ves?

Ahora estoy malito.

-Y recordad, mañana visitaremos la central eléctrica.

(TODOS) ¡Sí, qué guay!

-¡Genial!

-Profesora, yo acabo de pillar un resfriado.

No creo que pueda ir.

-Oh, no, Pierre, basta ya.

Si no traes un justificante médico, vendrás con nosotros.

-Di: "A". -A...

-No tienes nada que te impida una actividad extraescolar.

-Eh, ¿seguro? Tengo un grano alérgico a los mosquitos

y en la boca una afta. Aquí.

-Que no, no tiene importancia, tranquilo.

-¿Y es grave, doctor?

-¿Por qué no me creen cuando digo que estoy malito?

(Música heroica)

¿De qué voy disfrazado?

-A ver, ¿qué te ha dicho el médico? -Me ha dicho que no estoy enfermo.

-Bien, espero que a partir de ahora dejes de inventarte enfermedades.

-Profe, se lo juro. Ayer cogí un superresfriado.

(ESTORNUDA) (GRITAN)

-Es repugnante.

-De acuerdo... Tienes permiso para no ir.

Ahora recreo extraordinario para todos.

(TODOS) ¡Sí! -¡Genial!

¡Me pongo enfermo cuando lo digo!

¡Yo soy Superaprensivo!

-Aparta, narizotas.

-Genial, seguro que me va a salir un chichón enorme.

-¿Eh? No lo he hecho a posta. No se lo digas a la profe...

-Di que sí, ¡huye, gallina!

Puaj, este mejunje me da alergia.

-Pues te lo comes con las espinacas, como todos.

-Seguro que solo con mirarlas me va a salir una erupción.

-Bueno, no es posible. ¡Patatas fritas para todos!

-¡Bien! ¡Nos viene muy bien que te pongas enfermo.

-Lo siento muchísimo.

A causa del incidente de esta mañana, tengo que marcharme a casa

hasta que me pueda curar.

-¿Entonces no vamos a la central eléctrica?

-Exacto, eso me temo, Jimmy.

(ESTORNUDA)

-¡Todo es culpa tuya!

-Sí, por ti nos hemos quedado sin una actividad.

-¿Y si para que me perdonéis os cuelo en la central eléctrica?

-¿Cómo piensas hacerlo, estornudando en la puerta?

-Los mocos no son mi única arma.

-Oh, me siento fatal. Tengo una fiebre que abrasa.

-¡Hala, has fundido la puerta!

¡Lo conseguimos, ya está! -¿Habéis visto cuántos botones?

A saber para qué servirán.

-Te confieso un secreto.

-¿Tiene luz en su casa?

-Puedo apagar y encender lo que quiera.

-Deberíamos irnos, ¿no creéis?

-Si acabamos de llegar. Espera, yo también quiero probar.

(AMBOS) -Encendido, apagado, encendido, apagado.

-Encendido, apagado. -Encendido, apagado.

-Encendido, apagado.

-¡Parad, vais a estropearlo!

-¡Ahí, qué está pasando!

(Alarma)

¿Qué es lo que habéis hecho?

(GRITA)

-¡Tenemos que irnos!

-Ahora no, no podemos dejarlo así.

¡Por suerte, está Superaprensivo! ¡Estoy superresfriado!

(ESTORNUDA)

(AMBOS) ¡Viva Superaprensivo!

-No, he perdido mi superpoder.

-¡Sí! (AMBOS) -¡Viva Pierre!

-Uf. Se me han quitado las ganas de ponerme enfermo.

-Pero tú lo has conseguido. -¡Ay, me has roto la mano!

-Es broma, me siento bien.

(RÍEN)

(RAPEA) "Si finges que estás enfermo, siempre serás un muermo.

Un simple grano no hace un sarampión,

sé valiente como un gran campeón".