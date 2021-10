(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelen los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na,

# es lo que hace que,

# la, la, la, la, la,

# nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERANTICUADA"

(Música)

Estoy harta de llevar la misma ropa.

-Suzanne, tengo una sorpresa para ti.

-¿De verdad? ¿Me has comprado un jersey?

-Pero ¿para qué? Tienes los de tus hermanas.

No, te he remendado uno. Ha quedado como nuevo, mira.

-Gracias, mamá.

-Fijaos, llevo el mismo top que Rinana en su último videoclip.

-¡Hala, qué fuerte!

-Qué suerte, me encantaría tener uno igual.

-Mirad, ya ha llegado doña cutre.

-Suzanne, ese vestido era de tu abuela. Es horrible.

(RÍEN) -Oh...

-Escucha, no les hagas caso, a mí me encanta tu look. Vamos.

-Muy bien, ve delante.

No quiero que me vean con alguien que lleva un vestido tan hortera.

-Dejad paso a la abuelita.

-¡Oh! (RÍEN)

-Ya estás en tu sitio, con los trastos viejos.

-Míralo por el lado bueno,

ahora tus padres te comprarán un patinete nuevo.

-¡No, de ningún modo! Haber tenido más cuidado.

-Pero... no fue culpa mía. Es demasiado viejo.

-Por suerte... creo que conservamos el de tus hermanas.

A ver si está. Oh...

Genial.

Y bien, ¿quién es la chica que va a presumir delante de sus amigos?

-Gracias, mamá.

-No pongas esa cara, tu monopatín mola.

-¡Oh!

(RÍE)

-Sí, ya lo sé. Estoy justo en mi sitio, con los trastos viejos.

-Pásamela, pásamela, pásamela. ¡Ay!

-Lo siento.

Ya, vale. Pero la ropa que llevas es peligrosa.

-Qué tontería.

(RÍE)

-¿Has visto cómo se ha caído por esa birria de jersey viejo?

(Música)

-Ya.

Bien, hoy vamos a estudiar a los faraones.

Sacad vuestro bolígrafos.

-Seguro que eso es lo que usaba tu abuela para escribir jeroglíficos.

(RÍE) -Qué te va que no funciona.

-Claro que sí. Solo hace falta sacudirla.

-¡Eh! Que casi me manchas mi top nuevo.

-Oh, perdón.

-Porque lleves ropa fea no puedes estropear la nuestra.

Como presidenta del club de fans de Rinana,

os voy a invitar a todos a la reunión.

-¡Bien, guay!

-¿Y veremos su nuevo videoclip? -Genial.

-Qué ilu. -A mí también me gustaría verlo.

-El club de fans no es para todos y menos para alguien

con un look tan espantoso.

-Gracias por quedarte, Román. -Bueno, Román, ¿vienes?

Si no veremos el videoclip sin ti. -Perdona, Suzanne, pero...

quiero ver el nuevo videoclip.

¡Esperadme!

-Vaya, yo también quería ver el videoclip.

Estoy harta de ir tan anticuada, siempre estoy sola.

¿Eh?

(Música heroica)

Pero, ¿qué hago con esta birria de vestido?

Tengo muy mala suerte para... Oh, perdón.

-¿Qué es este chisme? ¿Y mi MP3?

¡Oh, no!

¡Qué fuerte! ¡Vuelvo antiguo todo lo que toco!

Me he convertido en... ¡Superanticuada!

Gaëtan, mira, me lo han regalado por mi cumple. ¿Te mola o no?

-Yo diría que es una birria de monopatín, Luisa.

Mira el que me trajo mi papá de Estados Unidos.

Por cierto, es supercaro. -Mi monopatín.

-Será muy caro, pero es una birria. Voy a la pista.

¿Te vienes conmigo, Suzanne?

-De acuerdo, pero antes quiero hacer una cosa.

-¿Listos? Pues pongo el vídeo.

-Qué pena que Suzanne no esté con nosotros.

-¿Miss anticuada? Si esa no ha visto una tablet en su vida.

-Bocazas... Veréis lo que hago con vuestra tablet.

-Pero... ¡Mi tablet!

-¡Eh! ¡Mis deportivas!

-¿Qué está pasando aquí? -Temblad todos...

(GRITAN)

(RÍE) -¿Os he asustado, eh?

-¿Cómo? Suzanne, ¿eres tú?

-Bueno, ¿y qué os parece mi superpoder?

-Con superpoder o sin él, sigues siendo una anticuada.

-Ah, ¿sí? Veremos si te ríes cuando te haya convertido en...

supermegaanticuada.

(GRITA) -¡Qué es lo que me ha pasado!

-A ver lo que sientes cuando te traten como una abuela.

-Suzanne, lo que haces no está bien. -¿Por qué?

Cuando todo el mundo sea viejo y anticuado, nadie se reirá de mí.

Por cierto, tu ropa es muy moderna.

-No, no lo hagas. ¡Ahora corred!

(GRITAN)

(RÍE)

-¡Ahora preparaos!

(GRITAN)

¡Socorro!

-¡Oh, no, Flora! -No podrá nadar hasta aquí.

-Oh, pero ¿qué es lo que he hecho? Flora, agárrate.

Oh, no. He perdido mis poderes.

Flora, agárrate. (TODOS) -¡Bien! ¡La ha salvado!

Siento mucho lo de ayer, Flora.

-Yo soy la que debe pedirte disculpas porque tú no tienes la culpa

de no tener ropa nueva. Si quieres te presto la mía.

-¿De verdad? Gracias.

-De nada, pero mientras... no te acerques mucho a mí, ¿vale?

-¡Eh! ¿Habéis visto el look de Rinana en su nuevo videoclip?

-Oh, va vestida como tú, qué fuerte.

-Al final no va a hacer falta que me prestes tu ropa.

-Ah, pues vale. ¿Me prestarás la tuya?

(RÍEN)

(RAPEA) "Si ves que tu estilo es un poco anticuado,

y no estar a la moda siempre has odiado,

no vale la pena lo que has llorado, sonríe a la vida y habrás triunfado".